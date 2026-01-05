Salud

Cinco controles clave para detectar enfermedades silenciosas a tiempo, según médicos

Una guía elaborada por especialistas y difundida por The Independent resalta los exámenes y evaluaciones de salud esenciales, cuyo seguimiento regular ayuda a detectar problemas con mayor antelación y a ampliar las opciones de tratamiento

La prevención médica y la detección precoz ayudan a reducir el riesgo de enfermedades silenciosas y mejorar la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades silenciosas avanzan sin aviso y ponen en jaque a los sistemas de salud. En ese escenario, los chequeos médicos regulares se vuelven una herramienta clave para anticiparse a complicaciones graves.

En ese marco, The Independent difundió una guía con cinco exámenes médicos esenciales para evaluar riesgos y cuidar la salud año a año, con recomendaciones de especialistas y el respaldo de Harvard Health.

Detectar estos problemas a tiempo disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, pérdida de visión y complicaciones bucales.

Control de la presión arterial

El control de la presión arterial encabeza la lista, según el Dr. Dominic Greenyer, médico de cabecera y director en The Health Suite de Leicester. “Controlarse la presión arterial es un buen primer paso, ya que mucha gente no la controla”, afirmó.

Para quienes superan los 40 años, recomienda medir la presión al menos una vez al año, en casa o con asistencia profesional.

El control anual de la presión arterial es clave para prevenir hipertensión y daños en cerebro, riñones y otros órganos vitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Greenyer explica que la medición domiciliaria, en un momento de calma, ofrece resultados más representativos. Si no se dispone de tensiómetro, se puede acudir al consultorio o a ciertas farmacias. Valores superiores a 140/90 mmHg indican hipertensión; cifras mayores a 180/110 mmHg requieren atención médica urgente.

El especialista advierte que incluso valores ligeramente elevados aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas, infartos y accidentes cerebrovasculares. La hipertensión puede dañar los riñones y afectar vasos sanguíneos en cerebro, ojos y riñones.

Prueba de la vista

La prueba de la vista constituye otro control esencial. Denise Voon, asesora clínica del Colegio de Optometristas, subraya que los exámenes oculares regulares permiten detectar y tratar alteraciones visuales a tiempo.

“Las afecciones oculares pueden surgir en cualquier etapa de nuestras vidas”, explicó Voon.

La prueba de la vista garantiza la detección precoz de alteraciones visuales y previene complicaciones oculares mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la consulta, el optometrista evalúa la calidad visual y el estado ocular general, e indica si se requieren gafas o lentes de contacto, además de identificar posibles enfermedades. En la mayoría de los casos, se sugiere el examen cada dos años, aunque la periodicidad depende del criterio profesional.

Patologías como la presbicia o la degeneración macular suelen aparecer desde los 40 años. Adoptar hábitos saludables frente al uso de pantallas y seguir las indicaciones del especialista favorece el mantenimiento de una visión clara por más tiempo.

Revisión dental

La revisión dental resulta fundamental para evitar complicaciones graves. Nyree Whitley, directora clínica en mydentist, resalta la importancia de visitar al dentista de forma regular. “Sin una revisión crónica, afecciones como la enfermedad de las encías, las caries y el cáncer bucal pueden pasar desapercibidas”, advirtió.

Las revisiones dentales periódicas facilitan la detección a tiempo de caries, enfermedad de encías y cáncer bucal, optimizando el tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes presentan buena salud bucal pueden acudir al dentista cada 12 a 24 meses; quienes tienen antecedentes o factores de riesgo podrían requerir visitas más frecuentes. El consumo de alcohol y tabaco, incluido el masticable, incrementa la probabilidad de desarrollar cáncer bucal.

Controlar los problemas bucales a tiempo permite detectar lesiones antes de que se agraven, lo que amplía las opciones de tratamiento y la posibilidad de recuperación.

Exámenes de detección de cáncer

El especialista indica que las invitaciones para estos controles suelen llegar por correo o a través del médico de cabecera, con una frecuencia adaptada a la edad y las directrices sanitarias. Participar en estos exámenes incrementa la posibilidad de detectar alteraciones en fases tratables.

Los exámenes de detección de cáncer, adaptados por edad y según indicaciones sanitarias, aumentan las probabilidades de identificar tumores en etapas iniciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Análisis de colesterol en sangre

El análisis de colesterol en sangre es otro examen que, según The Independent, suele pasarse por alto, ya que el colesterol elevado no genera síntomas evidentes. El Dr. Greenyer recomienda consultar al médico de cabecera para confirmar si los niveles son saludables.

Un resultado superior a 5 mmol/L en colesterol total, más de 3 en colesterol LDL o menor a uno en colesterol HDL se considera alto, según Greenyer. Ante valores elevados, se aconseja reforzar la actividad física, preferentemente con entrenamiento de resistencia, y reducir alimentos procesados y bebidas azucaradas.

“El colesterol alto es un signo de disfunción metabólica”, señala Greenyer. Esta alteración indica un mayor riesgo futuro de enfermedades cardíacas, infartos, accidentes cerebrovasculares y problemas vasculares.

El análisis de colesterol en sangre ayuda a conocer el riesgo metabólico futuro y contribuye en la prevención de infartos y enfermedades vasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, los expertos citados por The Independent recuerdan que consultar ante cualquier síntoma inusual o malestar puede modificar de manera significativa el pronóstico. Prestar atención a la salud y solicitar una evaluación profesional oportuna es, en muchos casos, el paso que permite acceder a tratamientos efectivos.

