Azúcar y caries: cómo los primeros minutos tras comer dulces afectan la salud bucal

El consumo de azúcar provoca un aumento inmediato de la acidez en la boca, lo que inicia el proceso de daño al esmalte dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las festividades de fin de año traen consigo un incremento notable en el consumo de azúcares, especialmente por las tradicionales galletas navideñas, que se suman a los budines y el pan dulce. Esos instantes de placer azucarado inician de inmediato una serie de reacciones biológicas en la boca que tienen consecuencias para la salud dental. En ese sentido, la microbiología oral analizó qué ocurre exactamente en los primeros instantes tras consumir azúcar y cómo se puede actuar para minimizar los daños.

Impacto inmediato: el descenso ácido tras el azúcar

Según un articulo reciente publicado en The Conversation, en el mismo momento en que un alimento o bebida azucarada entra en contacto con la boca, comienza la actividad metabólica de las bacterias que residen de forma natural en el entorno oral.

Estas bacterias aprovechan los azúcares simples para crecer y proliferar rápidamente. El proceso por el cual convierten ese azúcar en energía lleva como subproducto la generación de ácidos. Tan solo uno o dos minutos después del consumirla, el nivel de acidez en la boca sube drásticamente.

"Las bacterias productoras de caries se nutren especialmente de los alimentos ricos en azúcares", advierten los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta acidez, en niveles elevados, tiene la capacidad de disolver el esmalte dental, que es la capa de minerales que protege la superficie de los dientes. Es decir, los daños a la estructura dental no son el resultado de semanas de descuido, sino que se ponen en marcha al instante tras la ingesta de dulces. El riesgo es particularmente alto con alimentos y bebidas ricos en azúcares refinados, como los que abundan en golosinas y productos de repostería.

El salvavidas oral: el papel de la saliva y las bacterias beneficiosas

Ante la amenaza ácida, el cuerpo cuenta con mecanismos de defensa que entran rápidamente en acción. La saliva es esencial para neutralizar y eliminar estos ácidos. Al comer, la producción de saliva aumenta, permitiendo que se laven los restos de azúcar de la superficie dental y disminuya la acidez.

Además, la boca no solo alberga bacterias dañinas para los dientes. También existen en ella cepas beneficiosas que compiten por espacio y nutrientes, contribuyendo a restaurar la acidez oral a niveles que no afectan el esmalte dental. Este equilibrio entre bacterias potencialmente perjudiciales y bacterias aliadas es fundamental para mantener la salud bucal.

La formación de biopelícula o placa bacteriana dificulta la acción protectora de la saliva y favorece la proliferación de caries (Gaceta dental)

Sin embargo, este delicado balance se ve comprometido si el consumo de azúcar es frecuente. La sobrecarga constante de dulces y bebidas endulzadas proporciona a las bacterias dañinas un suministro ininterrumpido de sustrato, lo que supera la capacidad de las defensas naturales del organismo, incluso con la presencia de saliva abundante y bacterias protectoras.

La construcción de la biopelícula: una fortaleza contra la limpieza natural

Las bacterias que provocan caries utilizan parte del azúcar no solo para multiplicarse, sino también para crear una estructura protectora llamada biopelícula o placa bacteriana. Esta película pegajosa y resistente se adhiere firmemente a la superficie de los dientes, funcionando como una barrera física.

La biopelícula tiene dos efectos adversos notables. Por un lado, es difícil de eliminar si no se recurre a la limpieza mecánica, como el cepillado periódico o la intervención en un consultorio dental. Por otro, dificulta considerablemente la acción de la saliva, que ya no puede acceder eficazmente a las áreas cubiertas por la placa para neutralizar los ácidos o eliminar azúcares residuales.

El consumo frecuente de pequeñas cantidades de azúcar mantiene la acidez elevada y aumenta el riesgo de caries dental

Dentro de la biopelícula, las bacterias cariogénicas prosperan, siendo capaces de sobrevivir e incluso multiplicarse en ambientes muy ácidos, a diferencia de las bacterias beneficiosas que no toleran estas condiciones. Esta ventaja adaptativa perpetúa el ambiente corrosivo sobre el esmalte dental, incrementando la pérdida de minerales y favoreciendo la formación de caries evidentes y a menudo dolorosas.

Los riesgos de la sobrealimentación bacteriana por consumo frecuente de azúcar

Un relevamiento llamado Centers for Disease Control and Prevention (CDC): “Preventing Cavities, Tooth Decay, and Gum Disease” informó que no todos los daños son provocados por una gran cantidad de azúcar consumida en un solo momento. El verdadero peligro radica en el consumo repetitivo a lo largo del día de pequeñas cantidades de dulces o bebidas azucaradas. Esta exposición constante mantiene el nivel de acidez elevado durante más tiempo, dificultando las funciones protectoras de la saliva y el equilibrio bacteriano.

Especialmente problemáticos resultan los productos con azúcar de mesa o jarabe de maíz de alta fructosa, que proporcionan un suministro sencillo y continuo para las bacterias que dañan los dientes. Con la boca continuamente expuesta a estas fuentes, las bacterias perjudiciales logran imponerse, asegurando un ambiente ideal para el desarrollo y perpetuación de la caries.

Cómo proteger tus dientes ante el azúcar

Una rutina de higiene bucal con cepillado, hilo dental y chicles sin azúcar refuerza la defensa contra los efectos nocivos del azúcar en los dientes

La American Dental Association (ADA) indica que, a pesar de estos riesgos, existen estrategias efectivas para salvaguardar la salud dental. Los expertos recomiendan reducir la cantidad de azúcar en la dieta y, de ser posible, consumir los dulces exclusivamente durante las comidas principales, cuando la mayor producción de saliva facilita la neutralización de ácidos. Evitar el hábito de picar alimentos azucarados entre horas es fundamental para disminuir el tiempo de exposición de los dientes al azúcar.

“Mantener una buena rutina de higiene, llevar cepillo y pasta cuando se viaja, usar chicles sin azúcar para estimular la saliva en caso de emergencia, y evitar remedios caseros para el blanqueamiento dental, que pueden dañar el esmalte son algunas de mis recomendaciones” expresó Ángela Pancorbo, especialista en estética dental y prostodoncia.

Asimismo, la higiene bucal regular es clave: un cepillado cuidadoso tras las comidas ayuda a remover la biopelícula, y el uso diario de hilo dental completa la limpieza en zonas que el cepillo no alcanza. Estas prácticas, acompañadas de una ingesta controlada de azúcar, refuerzan la capacidad del organismo de mantener un equilibrio bacteriano saludable y de preservar el esmalte dental frente a la amenaza constante del azúcar.

“Las bacterias productoras de caries se nutren especialmente de los alimentos ricos en azúcares. Es importante reducir su consumo y cepillar los dientes inmediatamente” informó el odontólogo Iván Malagón.