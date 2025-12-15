Brote de gripe H3N2: cómo podría impactar la variante K en Argentina

En Argentina no se han detectado casos del subclado K de la gripe A(H3N2) ni circulación del nuevo virus (Canva)

La actual temporada de gripe en Europa comenzó entre tres y seis semanas antes que en años anteriores, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud reportó que las hospitalizaciones diarias por influenza pasaron de 1.717 a más de 2.660 en solo una semana, con proyecciones de hasta 8.000 internaciones semanales. España, Alemania, Francia e Italia experimentaron un crecimiento sostenido de casos, duplicando sus registros respecto al año pasado.

El subclado K es una de estas variaciones recientes del virus H3N2 que circula en países del hemisferio norte, ha generado atención debido a su gran propagación. La Organización Panamiericana de la Salud (OPS) precisó que la evolución genética observada en ese subclado forma parte del proceso natural de variación del virus de la influenza estacional.

La variante K del H3N2, identificada por mutaciones en la proteína hemaglutinina, presenta una capacidad de contagio un 56% superior a la de temporadas previas, según dijo en una nota a Infobae la médica argentina Marta Cohen, radicada en Inglaterra. Esta mutación dificulta el reconocimiento inmunológico, incluso en personas ya vacunadas o previamente infectadas, lo que en Europa aceleró la propagación y puso en jaque la capacidad hospitalaria.

Aun así, tanto la OMS como expertos internacionales coinciden en que no se ha detectado un aumento en la gravedad individual de los casos clínicos. El impacto sanitario radica en la gran cantidad de contagios y la disminución de la inmunidad poblacional tras años de baja circulación del virus.

El brote actual de H3N2 multiplica la incidencia de gripe en países como Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia (Europa Press)

Hasta ahora, Argentina no registró casos ni circulación de la variante K del virus H3N2. Las autoridades nacionales no informaron sobre recomendaciones especiales al respecto, mientras en algunas provincias dijeron que mantienen la vigilancia epidemiológica reforzada y en Córdoba se informó que gestionarán la llegada anticipada de las vacunas de la próxima temporada.

Expansión en América: México confirma casos y Perú declara alerta

La variante K ya cruzó continentes. En México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias confirmó el primer caso detectado de la nueva variante K, gestionado sin complicaciones y con recuperación ambulatoria. Al cierre de la semana epidemiológica 49 de 2025, el 16,2% de las infecciones confirmadas de influenza en México correspondía a H3N2, con 154 casos registrados. Las autoridades sanitarias subrayaron que los síntomas y el manejo clínico no difieren de la gripe estacional, pero remarcaron el llamado a vacunarse, especialmente los grupos de riesgo.

Perú, por su parte, decretó alerta epidemiológica nacional ante el riesgo de ingreso y diseminación de la variante K, en un contexto de alta movilidad y festividades. El Ministerio de Salud promovió la vigilancia activa, el diagnóstico oportuno y la vacunación, además de medidas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en presencia de síntomas y la ventilación de ambientes.

Situación en Argentina: vigilancia reforzada y preparados ante el posible ingreso

Hasta el momento, Argentina no reportó casos confirmados ni circulación del H3N2 variante K en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, Argentina no reportó casos confirmados ni circulación de la variante K de la gripe H3N2. Y si bien desde la cartera sanitaria nacional no se manifestaron oficialmente al respecto, el Ministerio de Salud de Córdoba y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) conformaron un comité de expertos para anticipar escenarios, dada la posibilidad de coincidencia entre brotes de dengue y enfermedades respiratorias.

El ministro de Salud de esa provincia Ricardo Pieckenstainer detalló a La Voz que el comité propuso aumentar la cobertura contra el virus sincicial respiratorio en embarazadas, impulsar la vacunación contra el Covid apenas lleguen las nuevas dosis para el año próximo y gestionar la llegada anticipada de vacunas antigripales para la temporada 2026. Además, el plan de trabajo, organizado en seis ejes, incluye una campaña de concientización dirigida a reforzar las inmunizaciones y apoyar la finalización de esquemas de vacunación. “El asesoramiento de los expertos permite anticipar y ejecutar planes efectivos”, señaló el funcionario.

Desde la Dirección de Epidemiología de Mendoza, Andrea Flaschi confirmó: “No existe evidencia de mayor gravedad ni riesgo aumentado para Argentina o Mendoza en la actualidad”. En un comunicado del Ministerio de Salud de esa provincia se informó que en Argentina no se han registrado casos ni circulación del subclado K de la gripe A(H3N2). Aun así, la vigilancia epidemiológica se encuentra reforzada y articulada con organismos nacionales e internacionales e instó a la población a mantener el calendario de vacunación contra influenza, COVID-19 y virus sincicial respiratorio, especialmente en adultos mayores, personas con factores de riesgo, embarazadas, niños pequeños y personal de salud, además de sostener medidas de prevención como el lavado frecuente de manos y la ventilación de ambientes.

Riesgos potenciales y desafíos para el sistema de salud argentino

Los síntomas predominantes de la variante incluyen fiebre alta, dolores musculares intensos, tos seca y fatiga extrema (Freepik)

El principal riesgo para Argentina reside en la posible presión sobre el sistema de salud si la variante ingresa y encuentra brechas de inmunidad, sobre todo en adultos mayores, niños, embarazadas, inmunodeprimidos y personas con enfermedades crónicas. La capacidad del subtipo H3N2 para mutar rápidamente podría incrementar la transmisión y reducir la efectividad inmunológica.

De acuerdo con la AAMR y la OPS, “mantener alta la cobertura de vacunación” en los grupos de riesgo resulta esencial, ya que los datos disponibles muestran que la protección frente a hospitalizaciones por H3N2 permanece en niveles adecuados.

Expertos, como Elena Obieta de la Sociedad Argentina de Infectología, advierten sobre la importancia de la inmunización anual: “No importa si tenés cinco vacunas para gripe: si la última fue en 2022, no alcanza”.

Medidas de prevención y recomendaciones ante la amenaza del H3N2

La alta transmisibilidad del H3N2 variante K aceleró la propagación global (DPA)

Las autoridades recuerdan la importancia de la vacunación antigripal, contra COVID-19 y virus sincicial respiratorio, reforzando la protección de los más vulnerables. Se recomienda también mantener hábitos preventivos cotidianos: lavado constante de manos, ventilación de ambientes y uso de barbijo en caso de síntomas.

Frente a síntomas como fiebre, tos o malestar, es fundamental evitar actividades laborales o escolares y buscar atención médica. Para quienes viajen o regresen de países con circulación activa de H3N2, completar los esquemas de vacunación y estar atentos a signos como fiebre alta, tos seca, dolor de garganta o dificultad para respirar es clave.

La vigilancia epidemiológica activa y la vacunación oportuna serán decisivas para que Argentina pueda anticipar y mitigar el impacto potencial del brote de gripe H3N2 variante K. Las experiencias de Europa y América del Norte indican que, aun sin mayor gravedad clínica, la combinación de alta contagiosidad y menor inmunidad puede poner a prueba la capacidad hospitalaria.

La preparación temprana y la cooperación internacional son fundamentales para reducir la carga de la enfermedad y proteger a las poblaciones de mayor riesgo.