Salud

Mendoza presentó las primeras 10 denuncias contra padres que no vacunaron a sus hijos

El Ministerio de Salud provincial presentó las demandas en la Justicia Civil, ante la caída de la cobertura de inmunización y brotes de enfermedades prevenibles. Cuáles son las sanciones

Guardar
Ante la baja de la
Ante la baja de la vacunación en chicos y población vulnerable, el Ministerio de Salud mendocino comenzó presentar demandas (Freepik)

El Ministerio de Salud de Mendoza presentó las primeras diez denuncias judiciales contra padres que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación de sus hijos, en un contexto de alerta sanitaria por el rebrote de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos convulsa.

La cartera sanitaria provincial formalizó esta decisión en respuesta a la baja sostenida de las tasas de inmunización y el incremento de contagios, principalmente entre niños pequeños.

La provincia se convirtió en la primera de Argentina en recurrir a la vía judicial para exigir el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, lo que marca un precedente a nivel nacional. Como detalló Infobae, esta iniciativa había fue reglamentada en agosto, y estableció el procedimiento y las sanciones para quienes incumplen con la vacunación obligatoria.

Las personas que recibieron la denuncia deben asistir a una audiencia en la que el equipo sanitario informa a los padres acerca de los serios riesgos que, para la salud pública, representa mantener la falta de vacunación. Se les dará un plazo de 30 días para cumplir con la aplicación de las dosis.

Las denuncias, que ya se encuentran en la Justicia Civil, apuntan a padres responsables de niños y adolescentes que no han recibido las vacunas obligatorias. La medida se fundamenta en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y confirma que la salud pública prevalece sobre los intereses individuales.

El ministro de Salud mendocino, Rodolfo Montero, confirmó en rueda de prensa que se había realizado “las diez primeras denuncias judiciales contra padres por no haber cumplido con la vacunación de sus hijos”.

Mendoza es la primera provincia en denunciar en la Justicia a padres que no vacunan a sus hijos. fuente: MInisterio de Salud de Mendoza

El funcionario afirmó que estas medidas buscan proteger el derecho a la salud de los menores en un escenario nacional donde ya se registraron muertes infantiles por tos convulsa y rebrotes de enfermedades como el sarampión, que se consideraba eliminada en el país desde 2016.

Como publicó Infobae, la legislación vigente en Mendoza, reglamentada desde agosto de 2025 por la Resolución 2572, prevé que las familias notificadas cuentan con un plazo de treinta días para regularizar la vacunación.

Si no lo hacen, las autoridades deben informar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y presentar la denuncia que es tratada por la Justicia Civil, donde los padres o tutores son convocados a una audiencia obligatoria. Allí, personal sanitario advierte sobre los graves riesgos para la salud pública vinculados al incumplimiento.

Cuáles son las sanciones para padres o tutores que no vacunen a sus hijos

Esta medida convierte a Mendoza
Esta medida convierte a Mendoza en primera provincia del país en recurrir a la vía legal para exigir el cumplimiento del esquema nacional de inmunización (Freepik)

Las sanciones establecidas por la normativa incluyen multas de entre USD 84.000 y USD 336.000, además de la posibilidad de hasta cinco días de arresto o la obligación de realizar trabajos comunitarios en hospitales, según el artículo 119 del Código de Contravenciones de Mendoza.

Estas penalidades se aplican si los padres, tutores o cuidadores no cumplen con el calendario oficial de vacunación, y pueden duplicarse o triplicarse en caso de reincidencia o si otros responsables, como instituciones educativas o funcionarios públicos, omiten la denuncia.

La resolución provincial ratifica que el interés superior de la salud pública prevalece sobre la decisión individual y garantiza la protección de los derechos de los menores a una vida sana. Iris Aguilar, responsable del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, sostuvo: “El objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger a los chicos. Es el juez el que determina qué hacer. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”.

Además, Aguilar detalló: “El mayor déficit está en las vacunas que se aplican a los quince meses, debido a la disminución en controles de niños sanos, que se realizan de manera más espaciada”.

La cobertura de vacunación escolar en Mendoza supera el 80%, “un porcentaje aceptable pero que debería superar el 95% para evitar la reaparición de enfermedades que gracias a las vacunas se encuentran eliminadas o bajo control”.

Esta medida se enmarca en
Esta medida se enmarca en la Ley 27941, que establece la obligatoriedad para todos los habitantes de aplicarse las vacunas y la prevalencia de la salud pública sobre el interés particular (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Desde agosto de 2025, el protocolo para la denuncia formal quedó reglamentado. Al confirmarse el incumplimiento, el caso se deriva a la Justicia, donde se convoca a los adultos responsables para determinar los pasos a seguir y aplicar las sanciones correspondientes. Aguilar explicó que este procedimiento otorga a las familias un margen para regularizar la situación y que muchas prefieren acudir a un centro médico de confianza o al sector privado, buscando organizar y garantizar el acceso.

La funcionaria advirtió que desde la publicación de la resolución han recibido amenazas en redes sociales y por correo electrónico, principalmente de grupos antivacunas. Sin embargo, ratificó: “Está claro que las vacunas salvan vidas y por más que nos amenacen o que generen este tipo de acciones en redes sociales, nuestra misión es proteger a la población”.

El descenso en las tasas de vacunación preocupa especialmente en la adolescencia, donde la cobertura ronda el 75%. En el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), incorporada al calendario a los once años, la cobertura alcanza el 66,98% con la primera dosis entre las niñas y el 60,92% en varones, pero desciende a 34,62% y 27,82% para la segunda dosis respectivamente.

La prioridad de las autoridades es reforzar la responsabilidad colectiva ante las enfermedades prevenibles y mantener la vacunación fuera de debates ideológicos. “Las vacunas del calendario deben aplicarse más allá de la voluntad de los padres y es responsabilidad del Estado que se cumplan,” sostiene la nueva resolución. El Ministerio de Salud de Mendoza instó a la población a confiar únicamente en información respaldada y advirtió sobre el peligro de los “pseudo relatos científicos” o informaciones falsas: “No hay evidencia de que las vacunas no funcionen. Las vacunas salvan vidas. No las cuestionemos. Es importante que tengamos nuestro carnet al día”, concluyó el comunicado oficial.

Temas Relacionados

Vacunación obligatoriaMendozaSarampiónTos convulsavacunasúltimas noticias

Últimas Noticias

Comer más fibra no siempre es mejor: las 3 señales que advierten un exceso, según expertos

El conocido Fibermaxxing en redes sociales puede tener consecuencias, incluso graves, en el organismo. Cuánto es demasiado y cuáles son los riesgos, según especialistas consultados por SELF y Mayo Clinic

Comer más fibra no siempre

El impacto oculto de la salud bucal en el corazón, la inmunidad y el bienestar diario, según la ciencia

Cuidar la higiene oral diaria, detectar señales de alerta y consultar al especialista no solo preserva la sonrisa, sino que también previene enfermedades que pueden ser graves, afirma Sarah K. Lee, prostodoncista de Mayo Clinic

El impacto oculto de la

5 bebidas que no deben consumirse con el estómago vacío, según expertos en nutrición

Especialistas explican cómo la ingesta de estos productos sin alimentos previos puede provocar molestias digestivas y otros efectos adversos, recomendando estrategias para minimizar estos riesgos

5 bebidas que no deben

Té de cúrcuma: la infusión que mejora la hidratación y el metabolismo, según expertos

Nutricionistas y estudios recientes colocan la infusión como alternativa real gracias a su aporte de curcumina, antioxidantes y minerales esenciales que benefician la salud integral

Té de cúrcuma: la infusión

Jugar a los dardos, ¿el secreto para mejorar la salud mental y la concentración?

Estudios recientes destacan 5 sorprendentes efectos de este juego tradicional en la motivación y el bienestar cognitivo. Claves para disfrutar de esta práctica y obtener todos sus beneficios

Jugar a los dardos, ¿el
DEPORTES
Julián Álvarez habló sobre los

Julián Álvarez habló sobre los rumores del Barcelona y comparó a Guardiola con Simeone

De hacer una sorprendente revelación sobre la última final de Libertadores que disputó Boca ante Fluminense a irse libre del club

Las confesiones de Canapino tras su quinto título de TC: el secreto de su contundencia, en qué lo ayudó la IndyCar y su apoyo a Colapinto

Insólito: Jack Doohan chocó por tercera vez consecutiva en el mismo sector en la Súper Fórmula en Japón

La llamativa respuesta del Chelo Delgado cuando le preguntaron por el futuro de Claudio Úbeda como técnico de Boca Juniors

TELESHOW
Preocupación por la salud de

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó y fue internado de urgencia

#Detaquito con Darío Lopilato e Iván Ramírez: “Siento que va a estar mal, pero no tan mal”

El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson, junto a su hija, que podría sellar los rumores de romance

La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, terminó el secundario: la emoción de la diputada y el reencuentro familiar

INFOBAE AMÉRICA

Elon Musk anunció un revolucionario

Elon Musk anunció un revolucionario programa de inteligencia artificial para escuelas públicas en El Salvador

La opaca “neutralidad permanente” de Turkmenistán reúne a los líderes de Rusia, Turquía e Irán en Asjabad

Un experimento de edición genética logró ‘borrar’ recuerdos en ratones: ¿podría aplicarse en cerebros humanos?

¿Cuándo llegó realmente el oxígeno a los mares de la Tierra? Un nuevo estudio tiene la respuesta

La banda que Madonna dejó afuera de su playlist, por qué la calificó como “demasiado masculina”