La imagenología médica contribuye a la contaminación del agua, dicen los expertos

JUEVES, 11 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los productos químicos de contraste inyectados en personas para las pruebas de imagen médica probablemente están contribuyendo a la contaminación del agua, según un nuevo estudio.

Solo los pacientes de Medicare recibieron 13.500 millones de mililitros de medios de contraste entre 2011 y 2024, y esos químicos acabaron en los cursos de agua después de que las personas los excretaran, según informaron recientemente investigadores en JAMA Network Open.

"Los agentes de contraste son necesarios para una imagen efectiva, pero no desaparecen tras su uso", dijo la investigadora principal , la Dra. Florence Doo, profesora asistente en el Centro de Imagen Médica Inteligente de la Universidad de Maryland en Baltimore.

"El yodo y el gadolinio son recursos no renovables que pueden entrar en aguas residuales y acumularse en ríos, océanos e incluso en agua potable", dijo Doo en un comunicado de prensa.

A las personas que se someten a radiografías o TAC a veces se les administran compuestos de yodo o sulfato de bario que activan ciertos tejidos, vasos sanguíneos u órganos, permitiendo a los radiólogos observar mejor posibles problemas de salud.

Para las resonancias magnéticas, los radiólogos utilizan gadolinio, una sustancia que altera las propiedades magnéticas de las moléculas de agua en el cuerpo humano.

Estos son fundamentales para diagnosticar enfermedades, pero también son contaminantes persistentes, según los investigadores en notas de fondo. No son biodegradables, y el tratamiento convencional de aguas residuales no las elimina completamente.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron 169 millones de procedimientos de imagen con contraste que Medicare cubrió durante 13 años.

Los agentes de contraste basados en yodo representaron más del 95% del volumen total, o casi 12.900 millones de mililitros. De esos, los agentes utilizados en tomografías computarizadas del abdomen y la pelvis aportaron solo 4.400 millones de mililitros.

Los agentes de gadolinio se usaban con menos frecuencia, pero aun así aportaban casi 600 millones de mililitros, según los investigadores. Las resonancias magnéticas cerebrales fueron la exploración más común que utilizó estos materiales de contraste.

En general, solo un puñado de procedimientos representó el 80% de todo el uso de contraste, concluyeron los investigadores.

"Nuestro estudio muestra que un pequeño número de procedimientos de imagen impulsa la mayoría del uso de contraste. Centrarse en esos tipos de imagen de mayor uso hace que los cambios significativos sean manejables y podrían reducir significativamente la huella ambiental de la atención sanitaria", dijo la investigadora Elizabeth Rula, directora ejecutiva del Instituto de Política de Salud Harvey L. Neiman en Reston, Virginia, en un comunicado de prensa.

Los médicos pueden ayudar asegurándose de que sus órdenes de imagen sean necesarias, mientras que los radiólogos pueden reducir las dosis de los agentes de contraste basándolas en el peso del paciente, según los investigadores.

Los investigadores señalaron que los medios de contraste biodegradables están en desarrollo. Otra solución podría involucrar la IA, que podría analizar con precisión las exploraciones de imagen médica incluso si se utiliza menos medios de contraste.

"No podemos ignorar las consecuencias medioambientales de la imagen médica", dijo Doo. "La gestión responsable de los agentes de contraste es una forma medible e impactante de alinear la atención al paciente con la salud planetaria y debería ser una parte importante de los esfuerzos más amplios de sostenibilidad sanitaria."

Más información

La Sociedad Radiológica de Norteamérica ofrece más información sobre materiales de contraste para la imagen médica.

FUENTES: Instituto de Política de Salud Harvey L. Neiman, comunicado de prensa, 4 de diciembre de 2025; Apertura de la Red JAMA, 5 de diciembre de 2025

Health Daylaimagenologiamedicacontribuyealacontaminaciondelaguadicenlosexpertos

