Los expertos argumentan que la IA puede mejorar el tratamiento de la epilepsia

MIÉRCOLES, 10 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- La inteligencia artificial (IA) puede ayudar a mejorar el tratamiento de la epilepsia al conectar los puntos en casos complejos, según un nuevo estudio.

La IA ayudó a identificar pacientes con epilepsia resistente a medicamentos que podrían beneficiarse de una cirugía, y destacó pruebas y evaluaciones ausentes que podrían orientar mejor la atención a los pacientes, informaron investigadores en Atlanta el viernes durante una reunión de la Sociedad Americana de Epilepsia.

"Los pacientes ven a varios especialistas y se someten a numerosas pruebas, y sus planes de tratamiento evolucionan a lo largo de los años, por lo que es fácil pasar por alto detalles cruciales u oportunidades para la evaluación quirúrgica", dijo el investigador principal , el Dr. P. David Adelson , en un comunicado de prensa. Es vicepresidente del Instituto de Neurociencia Rockefeller de la Universidad de Virginia Occidental en Morgantown.

"Los grandes modelos de IA de lenguaje leen, organizan e interpretan continuamente los historiales médicos para ayudar a los equipos sanitarios a mantenerse un paso por delante", dijo Adelson. "Tienen el potencial de transformar no solo la atención de la epilepsia, sino cualquier condición a largo plazo que requiera coordinación entre especialidades."

Para el estudio, los investigadores utilizaron una IA para evaluar los registros de 820 pacientes con epilepsia que tenían citas programadas con neurólogos de WVU Medicine.

El AI identificó 88 pacientes (11%) que cumplían los criterios de epilepsia resistente a los medicamentos, según los investigadores. Las directrices recomiendan que estas personas sean evaluadas para la cirugía, aunque no todas las personas acaban siendo candidatas.

La IA también encontró que el 54% de los pacientes tenían resonancias magnéticas desactualizadas o desaparecidas; el 91% tuvo evaluaciones neuropsicológicas faltantes; y el 35% tenía electroencefalógrafos (EEG) faltantes.

Cubrir estas carencias podría provocar retrasos más cortos en el tratamiento y menos oportunidades perdidas para los pacientes, dijo Adelson.

"Es como tener un asistente de investigación inteligente que nunca se cansa. Mantiene el progreso de la atención alineado y completo, y hace que los especialistas sean más eficientes, asegurando que ningún paciente sea pasado por alto por lagunas de información o limitaciones de tiempo", añadió. "Esto permite a los especialistas centrarse en interpretar los resultados y planificar el tratamiento, ayudando a extender la atención a nivel experto a más pacientes, incluso en hospitales con cobertura especializada limitada."

El cuidado de la epilepsia es complejo y a menudo fragmentado, lo que representa una gran oportunidad para la IA, dijo el Dr. Howard Goodkin, expresidente de la Sociedad Americana de Epilepsia, en un comunicado de prensa.

"Investigaciones como esta demuestran el creciente potencial de la inteligencia artificial responsable para mejorar la atención de la epilepsia", dijo Goodkin, que no participó en el estudio. "En lugar de sustituir al especialista en epilepsia, la IA actúa como un socio, mejorando la experiencia humana en medicina al rastrear información médica compleja, identificar lagunas y fomentar acciones para asegurar que la atención se mantenga en el camino a lo largo del tiempo."

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Epilepsy Foundation tiene más información sobre la epilepsia resistente a los medicamentos.

FUENTE: Sociedad Americana de Epilepsia, comunicado de prensa, 5 de diciembre de 2025