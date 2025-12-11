Salud

Los expertos argumentan que la IA puede mejorar el tratamiento de la epilepsia

Healthday Spanish

Guardar

MIÉRCOLES, 10 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- La inteligencia artificial (IA) puede ayudar a mejorar el tratamiento de la epilepsia al conectar los puntos en casos complejos, según un nuevo estudio.

La IA ayudó a identificar pacientes con epilepsia resistente a medicamentos que podrían beneficiarse de una cirugía, y destacó pruebas y evaluaciones ausentes que podrían orientar mejor la atención a los pacientes, informaron investigadores en Atlanta el viernes durante una reunión de la Sociedad Americana de Epilepsia.

"Los pacientes ven a varios especialistas y se someten a numerosas pruebas, y sus planes de tratamiento evolucionan a lo largo de los años, por lo que es fácil pasar por alto detalles cruciales u oportunidades para la evaluación quirúrgica", dijo el investigador principal , el Dr. P. David Adelson , en un comunicado de prensa. Es vicepresidente del Instituto de Neurociencia Rockefeller de la Universidad de Virginia Occidental en Morgantown.

"Los grandes modelos de IA de lenguaje leen, organizan e interpretan continuamente los historiales médicos para ayudar a los equipos sanitarios a mantenerse un paso por delante", dijo Adelson. "Tienen el potencial de transformar no solo la atención de la epilepsia, sino cualquier condición a largo plazo que requiera coordinación entre especialidades."

Para el estudio, los investigadores utilizaron una IA para evaluar los registros de 820 pacientes con epilepsia que tenían citas programadas con neurólogos de WVU Medicine.

El AI identificó 88 pacientes (11%) que cumplían los criterios de epilepsia resistente a los medicamentos, según los investigadores. Las directrices recomiendan que estas personas sean evaluadas para la cirugía, aunque no todas las personas acaban siendo candidatas.

La IA también encontró que el 54% de los pacientes tenían resonancias magnéticas desactualizadas o desaparecidas; el 91% tuvo evaluaciones neuropsicológicas faltantes; y el 35% tenía electroencefalógrafos (EEG) faltantes.

Cubrir estas carencias podría provocar retrasos más cortos en el tratamiento y menos oportunidades perdidas para los pacientes, dijo Adelson.

"Es como tener un asistente de investigación inteligente que nunca se cansa. Mantiene el progreso de la atención alineado y completo, y hace que los especialistas sean más eficientes, asegurando que ningún paciente sea pasado por alto por lagunas de información o limitaciones de tiempo", añadió. "Esto permite a los especialistas centrarse en interpretar los resultados y planificar el tratamiento, ayudando a extender la atención a nivel experto a más pacientes, incluso en hospitales con cobertura especializada limitada."

El cuidado de la epilepsia es complejo y a menudo fragmentado, lo que representa una gran oportunidad para la IA, dijo el Dr. Howard Goodkin, expresidente de la Sociedad Americana de Epilepsia, en un comunicado de prensa.

"Investigaciones como esta demuestran el creciente potencial de la inteligencia artificial responsable para mejorar la atención de la epilepsia", dijo Goodkin, que no participó en el estudio. "En lugar de sustituir al especialista en epilepsia, la IA actúa como un socio, mejorando la experiencia humana en medicina al rastrear información médica compleja, identificar lagunas y fomentar acciones para asegurar que la atención se mantenga en el camino a lo largo del tiempo."

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Epilepsy Foundation tiene más información sobre la epilepsia resistente a los medicamentos.

FUENTE: Sociedad Americana de Epilepsia, comunicado de prensa, 5 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylosexpertosargumentanquelaiapuedemejorareltratamientodelaepilepsia

Últimas Noticias

El rol clave de la salud oral en la prevención de enfermedades, según una experta en microbiota

En La Fórmula Podcast, Sari Arponen, médica e investigadora especialista en microbiota, afirmó que el envejecimiento no es un destino inevitable y que buena parte de lo que ocurre con los años está bajo nuestro control. Subrayó el impacto de la salud oral en todo el organismo, cuestionó el consumo de ultraprocesados y destacó la importancia del ayuno nocturno, la construcción de masa muscular y el propósito vital como pilares para vivir más y mejor

El rol clave de la

Embolización arterial: cómo es la innovadora técnica que alivia el dolor crónico por la artrosis de rodilla

Un procedimiento mínimamente invasivo, que se comenzó a practicar en el mundo hace pocos años, ofrece alivio sostenido a quienes no responden a terapias convencionales. El especialista en intervencionismo vascular Hernán Bertoni dio detalles a Infobae acerca de cómo actúa este método

Embolización arterial: cómo es la

Cuando el juego deja de ser juego: de la gamificación infantil a las apuestas online

Luces, estrellitas, cofres, rachas: los mismos estímulos que acompañan a los niños y niñas desde bebés reaparecen en la adolescencia convertidos en apuestas

Infobae

Los alimentos más naturales y sencillos son los mejores para prevenir enfermedades crónicas en la vejez

Según un informe de The Independent, expertos en salud coincidieron en que una dieta basada en productos frescos, granos integrales y fuentes de grasa saludables puede ayudar a reducir la inflamación y proteger el organismo frente al deterioro asociado con el paso del tiempo

Los alimentos más naturales y

Harvard identifica rutinas sencillas que prolongan la vida y previenen enfermedades

Especialistas resaltan la importancia de adoptar hábitos para mejorar la salud y reducir el riesgo de afecciones, sin necesidad de recurrir a métodos costosos ni experimentales

Harvard identifica rutinas sencillas que
DEPORTES
De soñar con llegar a

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

El análisis del jefe de Mercedes sobre el Alpine de Franco Colapinto que genera ilusión para el 2026 en la F1

Alerta Racing Club: un gigante de Sudamérica inició gestiones por una de sus máximas figuras

Racing derrotó a Belgrano en el Cilindro de Avellaneda y sacó la primera ventaja en la final del Torneo Femenino

TELESHOW
Silvina Escudero: “Estoy rota por

Silvina Escudero: “Estoy rota por dentro”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

Nancy Duplaa y Pablo Echarri, juntos y enamorados en Río de Janeiro tras de más de dos décadas de amor

La reacción de Moria Casán al ver las fotos de Cecilia Roth caracterizada en su biopic: “Personalmente es más impactante”

INFOBAE AMÉRICA

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró una época en que se casaban por razones económicas, hoy por una visa”

Lou Andreas-Salomé, la musa rebelde que desafió a Sigmund Freud y revolucionó el psicoanálisis

“Ruralismo”, una oda al campo, la nostalgia y la resistencia

La íntima historia de Barcelona junto al Mediterráneo: de puerto romano a capital global

Luis Arce, ex presidente de Bolivia, no declaró tras su arresto en la causa de corrupción vinculada al Fondo Indígena