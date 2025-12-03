Salud

Uso temprano de celulares relacionado con problemas de salud

Healthday Spanish

MARTES, 2 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- ¿Estás pensando en regalarle un smartphone a tu preadolescente por Navidad?

Quizá deberías pensártelo de nuevo: darle un smartphone a un preadolescente podría poner en peligro su salud mental y física, según un nuevo estudio.

Los niños que tienen un smartphone a los 12 años tienen más probabilidades de padecer depresión y obesidad en comparación con aquellos que no lo tienen, según informaron los investigadores el 1 de diciembre en la revista Pediatrics.

Además, es menos probable que duerman bien, añadieron los investigadores.

"La propiedad de smartphones presenta desafíos únicos, ya que puede dar a los jóvenes acceso sin restricciones a un mundo para el que quizá no estén preparados, sin la disciplina necesaria para gestionar eficazmente su propio uso", escribió el equipo de investigación liderado por el Dr. Ran Barzilay, profesor adjunto de psiquiatría en el Hospital de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de casi 10.600 niños que participaron en el Estudio de Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente, un estudio federal a largo plazo sobre la salud y el desarrollo infantil en Estados Unidos.

Los investigadores descubrieron que los niños que tenían smartphones antes de los 12 años tenían un:

Un 31% más de riesgo de depresión Un 40% más de riesgo de obesidad 62% mayor de riesgo de dormir insuficiente

Los resultados también mostraron que cuanto más pequeño es el niño con el smartphone, mayor es su riesgo de obesidad y mal sueño.

Por cada año que adquirían el teléfono más joven, su riesgo de obesidad aumentaba un 9% y de dormir mal un 8%, según informan los investigadores.

"Los resultados parecen específicos para smartphones, ya que nuestros modelos tenían en cuenta la propiedad de otros dispositivos, incluyendo tabletas, portátiles, iPods y relojes inteligentes", escribió el equipo de investigación.

El equipo especuló que los teléfonos podrían contribuir a los problemas de salud de los niños al dividir su atención, mantenerlos despiertos hasta tarde navegando, reducir sus interacciones en persona con otros y disminuir su actividad física.

"A partir de nuestros hallazgos, es evidente que se necesita un marco concreto para asesorar sobre la propiedad de smartphones en la infancia y la adolescencia temprana con el fin de apoyar el desarrollo más saludable de los jóvenes", concluyó el equipo.

Más información

La Academia Americana de Pediatría tiene un cuestionario para ayudar a los padres a determinar si su hijo está listo para tener un smartphone.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Pediatría, 1 de diciembre de 2025; Pediatría, 1 de diciembre de 2025

