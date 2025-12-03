Pedro Lylyk, referente en neurocirugía endovascular, fue distinguido como doctor honoris causa por la UBA

El Dr. Pedro Lylyk recibió el Doctorado Honoris Causa en una ceremonia en la Facultad de Medicina de la UBA. Lo acompañaron, entre otros, el ministro de Salud Mario Lugones, el profesor Armando Basso, el doctor Eduardo González Toledo y Luis Ignacio Brusco, decano de la facultad (Fotos: Gustavo Gavotti)

La noche del martes 2 de diciembre de 2025 marcó una jornada especial en la Facultad de Medicina. El ritmo cotidiano de los pasillos cambió por la expectación del Aula Magna, donde autoridades y referentes del ámbito científico ocuparon sus lugares minutos antes de las 19:30 hs.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) entregó su máxima distinción, el Doctorado Honoris Causa, al Prof. Dr. Pedro Lylyk. El decano de la facultad, el Dr. Luis Ignacio Brusco, presidió el acto oficial. La ceremonia reconoció al homenajeado como una figura central de la neurocirugía endovascular y destacó sus cuatro décadas de aportes en medicina, tecnología e innovación.

El Aula Magna fue escenario del homenaje a Pedro Lylyk, con la presencia de colegas, autoridades y estudiantes

El Dr. Brusco dio inicio al acto con un discurso que destacó la trayectoria profesional y la importante huella que marcó Pedro Lylyk en la medicina tanto Argentina como mundial. “Es para mí un honor como decano de la Facultad de Medicina de Buenos Aires distinguir a una figura excepcional de la medicina argentina e internacional. Amigo personal, además. Celebramos a un profesional cuya trayectoria ha marcado un paradigma de la manera en que concebimos el tratamiento de las enfermedades neurológicas y neurovasculares. Hoy reconocemos con orgullo al doctor honoris causa Pedro Lylyk, especialista y pionero en cirugía vascular en Argentina”, indicó.

Y agregó: “Este reconocimiento refleja no solo lo que hiciste, sino lo que has inspirado, fundamentalmente en todos tus discípulos: creaste una escuela. Es un homenaje a tu obra académica, de investigación, de distinción, y una reformulación de tu compromiso institucional, fundamentalmente con la Facultad de Medicina. Reconocemos también tu trabajo en las políticas y en la estructura de innovación en la ciencia, y en el humanismo médico que representás de manera ejemplar”.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, asistió al evento y brindó unas emotivas palabras dedicadas a su colega

El homenaje marcó el regreso del Dr. Pedro Lylyk a sus orígenes académicos. Se graduó como médico en esa misma Universidad de Buenos Aires y completó su residencia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez bajo la tutela del Prof. Dr. Raúl Carrea, donde ejerció como Jefe de Residentes. Su búsqueda de conocimiento lo llevó luego al extranjero como fellow en la Universidad de Western Ontario y en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), etapas donde aprendió de maestros históricos como Charles Drake y Fernando Viñuela.

Protagonizó avances médicos decisivos. En 1991 concretó la primera embolización de un aneurisma cerebral con coils en Latinoamérica y, en 1996, introdujo el stent intracraneal en la terapéutica vascular, logros que cimentaron su prestigio global.

El decano de la Facultad de Medicina de la UBA, el Dr. Luis Ignacio Brusco

Luego, el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, subió al podio para decir unas palabras dedicadas a su colega y amigo: “Un orgullo y un día muy emocionante poder estar acá al lado de Pedro. Nos conocemos desde los años ochenta. Hemos recorrido un montón de cosas juntos. Pedro es un tipo magnífico, un emprendedor, una persona que luchó toda su vida. Hay una frase que yo usé siempre cuando dirigía la fundación, sobre todo los días que empezaban las residencias, y a los chicos les decía que en medicina, que es lo que a nosotros nos toca actuar, no hay límites. Hay que dejar que la mentalidad vuele y vuele. Y Pedro es una de esas personas que vuela y es un hacedor. Diría que es el inventor en Argentina de la neurología endovascular”.

Familiares, colegas y estudiantes acompañaron con aplausos y saludos a Pedro Lylyk durante el emotivo reconocimiento

Finalizó su intervención destacando las virtudes humanas del Dr. Lylyk, más allá de las académicas; razón por la cual el Aula Magna se encontraba repleta de familiares, amigos y colegas que festejaron el reconocimiento: “Hay un dicho que siempre usé, que es: insistir, resistir, persistir y nunca, nunca desistir. Pedro es eso. Insiste, resiste, persiste y jamás desistió de ninguna de sus ideas. Y todo lo que le falta hacer todavía, que es eso lo más importante, porque tenemos para algunos proyectos comunes como para armar una red de tratamiento ACV nacional. Así que estamos trabajando. Pedro es un ejemplo para todos nosotros. Aparte de ser un excelente médico, es una excelente persona. Se merece todo lo que hizo, se merece todos los triunfos que tuvo en la vida y todos los honores que le han hecho. Gracias, Pedro, por estar. Gracias por ser y gracias por haber luchado todo lo que hiciste por el bien de la medicina argentina y en otros lugares del mundo”.

El decano Luis Ignacio Brusco entregó el diploma de Doctor Honoris Causa a Pedro Lylyk durante una ceremonia cargada de emoción

En medio de las emotivas palabras, el periodista Guillermo Lobo, presentador del evento, realizó un repaso por los puntos más importantes del homenajeado. Los orígenes familiares del Dr. Lylyk están ligados a la inmigración ucraniana, mientras que su formación académica se consolidó en la Universidad de Buenos Aires y el Hospital Ricardo Gutiérrez. Su carrera dio un giro internacional decisivo al especializarse en neurocirugía intervencionista en Canadá y Estados Unidos.

En ese contexto, colaboró con figuras destacadas como Fernando Viñuela y Guido Guglielmi en el desarrollo de tecnologías disruptivas para aneurismas, antes de regresar a la Argentina para fundar instituciones locales y aplicar lo aprendido, mientras mantuvo un vínculo constante entre la investigación global y la práctica en el país.

Lylyk fue destacado por su aporte a la innovación y a la mejora de la calidad de vida en pacientes

Finalmente, el profesor Dr. Eduardo González Toledo brindó un cierre a las declaraciones previas a la entrega de los honores: “Pedro abrió las puertas de su quirófano a todos los que querían aprender; no escondió sus técnicas. Formó personal técnico, enfermeras y médicos de todos los continentes. Su imaginación no tiene límites. El lema de la Universidad de Buenos Aires es ‘Argentum virtus robur et studium’; la virtud de la Argentina es el trabajo y el estudio. Y eso es exactamente lo que representa Pedro”.

Pedro Lylyk fue reconocido por una carrera marcada por innovaciones en neurocirugía y la formación de más de 150 especialistas internacionales

Sus palabras dieron paso a la entrega del diploma de Doctor Honoris Causa, la máxima distinción académica que concede la UBA. El decano, acompañado por el ministro Lugones, el profesor González Toledo y el profesor emérito Dr. Armando Basso, formalizó la entrega como parte de una ceremonia que funcionó como homenaje y celebración a la vez.

El Dr. Lylyk juto al ministro Mario Lugones

En su discurso, el Dr. Lylyk, en un momento de profunda emoción personal, resaltó que sus logros no fueron individuales, sino fruto de un respaldo constante: “Nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo estricto de mi familia, mi maravillosa esposa, Sandra, incansable sostén familiar y brillante colaboradora, y mis fantásticos y queridos hijos”. Reconoció el sacrificio que implicó su dedicación absoluta a la medicina, y confesó que ellos fueron su sostén “24 por 7 por 365 durante toda la vida”.

El doctor Eduardo González Toledo destacó la generosidad de Pedro Lylyk al compartir su conocimiento con profesionales de todo el mundo

Sobre el futuro de la profesión y los desafíos locales, se mostró optimista al asegurar que “hay mucho por hacerse en Latinoamérica, mucho para hacerse en Argentina” y confirmó que continuará trabajando con “la misma receta: fe, pasión, innovación y creación de equipos de excelencia”. También reflexionó sobre el rol de las nuevas tecnologías, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para recuperar la esencia del trato médico: “Utilizaremos el tiempo que nos dejará libre la inteligencia artificial y la robótica para unas asignaturas pendientes. Ojalá que podamos hacer con ese tiempo la medicina humanizada que se merecen nuestros pacientes y sus familias”.

En su discurso, Pedro Lylyk agradeció a su familia y aseguró que la pasión, la innovación y el trabajo en equipo guiaron toda su trayectoria

Con respecto a las innovaciones en su campo, describió avances revolucionarios que buscan ganar tiempo vital, como los nuevos protocolos para el ACV que permiten el pase directo a la sala de intervención y el uso de inteligencia artificial para diagnósticos rápidos. Asimismo, detalló el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas para tratar patologías como la hidrocefalia y la administración directa de fármacos al cerebro para combatir el Alzheimer o el cáncer, eludiendo la barrera hematoencefálica. También mencionó procedimientos de vanguardia para evacuar hematomas a través de arterias, lo que evita la necesidad de abrir el cráneo, y el futuro de la interfaz cerebro-computadora mediante el uso de venas y senos durales.

Eduardo González Toledo elogió el legado de Pedro Lylyk, resaltando su vocación formadora y su aporte a la medicina internacional

Finalmente, anunció con entusiasmo la creación de un nuevo proyecto ubicado en el Parque de la Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. Explicó que se trata de una institución médica internacional destinada a la asistencia, docencia e investigación en un entorno compartido con vecinos académicos como la UBA y el ITBA. Destacó que este centro se enfocará en la medicina de precisión y personalizada, con el objetivo de utilizar la tecnología y la robótica para liberar tiempo médico que permita recuperar un trato más humanizado hacia los pacientes y sus familias.

Luis Ovsejevich, presidente de Fundación Konex, y Guillermo Francos, ex Jefe de Gabinete y actual Director Titular de YPF, asistieron al evento

Tras la distinción, las miradas del auditorio se mantuvieron centradas en el homenajeado. Actualmente, el Dr. Lylyk es director de ENERI y la Clínica La Sagrada Familia, centros desde donde su equipo superó las 10.000 intervenciones mínimamente invasivas y encabezó estudios recientes sobre hidrocefalia. La comunidad internacional validó este recorrido: recibió el Innovators in Cerebrovascular Science Award en 2024 y, en 2023, la American Society of Neuroradiology (ASNR) lo distinguió como Miembro Honorario en Chicago.

El ministro Mario Lugones expresó su admiración por Pedro Lylyk y resaltó su papel como impulsor de la neurología endovascular en Argentina

Su compromiso trascendió la práctica clínica y se extendió a la educación y la colaboración profesional. Lylyk formó a más de 150 especialistas internacionales y presidió durante décadas la cumbre Semana del Intervencionismo Mínimamente Invasivo (SIMI), un evento que reúne cada año a expertos de todo el mundo en Buenos Aires.

El Dr. Guillermo Capuya estuvo entre los presentes

Asimismo, integró las filas de las sociedades científicas más relevantes, entre ellas la World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) y la Society of Neurointerventional Surgery (SNIS). Como director general de ENERI y la Clínica Sagrada Familia, el Dr. Lylyk impulsó técnicas que hoy se aplican en centros de alta complejidad del mundo.

El reconocimiento responde a un liderazgo sostenido e innovador: más de 200 publicaciones, desarrollo de dispositivos basados en nanotecnología y una labor docente que le permitió formar a más de 150 especialistas internacionales.

*Fotos: Gustavo Gavotti