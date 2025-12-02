La 'eliminación de residuos' del cerebro se ve afectada en luchadores

LUNES, 1 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- La neuroimagen de alta tecnología de boxeadores profesionales y luchadores de artes marciales mixtas (MMA) está revelando posibles daños en un sistema que el cerebro utiliza para eliminar los residuos.

"Cuando este sistema no funciona correctamente, pueden acumularse proteínas dañinas, que se han relacionado con el Alzheimer y otras formas de demencia", explicó el autor principal del estudio, el Dr. Dhanush Amin, quien realizó el estudio mientras estudiaba en la Universidad de Alabama en Birmingham.

Los traumatismos craneales repetidos sufridos por luchadores profesionales han estado durante mucho tiempo relacionados con daños cerebrales a corto y largo plazo.

Nuevos conocimientos sobre el sistema glifático del cerebro --encargado de limpiar el cerebro de metabolitos y toxinas acumulados-- podrían ayudar en el diagnóstico precoz de traumatismos craneales, dijo.

"Si conseguimos detectar cambios glympháticos en los combatientes antes de que desarrollen síntomas, podríamos recomendar descanso o atención médica o ayudarles a tomar decisiones profesionales para proteger su salud cerebral futura", dijo Amin en un comunicado de prensa de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA).

Su equipo presentará sus hallazgos esta semana en la reunión anual de la RSNA en Chicago.

Como explicaron los investigadores, los traumatismos craneales sufridos durante el deporte representan el 30% de todas las lesiones cerebrales, y el boxeo y las artes marciales mixtas son responsables de muchos de estos casos.

Con el tiempo, las lesiones repetidas en la cabeza se han relacionado con trastornos neurodegenerativos y neuropsiquiátricos graves.

El descubrimiento del sistema glymphático en el cerebro es relativamente reciente, dijeron Amin y sus colegas.

El sistema es una red de canales llenos de fluido, que es "como la fontanería y el sistema de trituradores de basura del cerebro", según Amin. "Es vital para ayudar al cerebro a eliminar metabolitos y toxinas."

Los investigadores aprovecharon datos ya recogidos sobre 280 luchadores profesionales que habían sido seguidos durante al menos tres años como parte del Estudio de Salud Cerebral de Atletas Profesionales de la Cleveland Clinic.

De los 280 cazas estudiados, 95 ya estaban "cognitivamente afectados" cuando entraron en el estudio. El equipo de investigación utilizó una forma altamente especializada de resonancia magnética para observar el movimiento del agua en y alrededor de los espacios que rodean los canales de los sistemas glympháticos del cerebro de cada caza.

Registraron los cambios en la actividad glymphática a lo largo del tiempo (las llamadas mediciones ALPS), especialmente en cuanto se relacionaban con el número de nocauts que había recibido cada boxeador.

Estas mediciones se compararon con escaneos similares realizados en 20 sujetos sanos, emparejados con los luchadores por edad y otros factores demográficos.

Cuanto mayor es la puntuación, mejor funciona el sistema de desechos cerebrales.

"Pensábamos que los impactos repetidos en la cabeza causarían menos ALPS en combatientes con discapacidad cognitiva en comparación con los no afectados", dijo Amin, que ahora es profesor adjunto de neurorradiología en la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas.

"También esperábamos que la medición del ALPS estuviera significativamente correlacionada con el número total de nocauts en los luchadores afectados", dijo.

Sin embargo, hubo un hallazgo sorprendente: al principio, los luchadores con discapacidad tendían a tener un índice glifático más alto que los que no tenían discapacidades.

Pero los niveles de índice de los boxeadores deteriorados comenzaron a disminuir de forma constante con el tiempo a medida que sufrían más lesiones cerebrales.

"Creemos que el índice glymphático fue inicialmente alto en el grupo de atletas con discapacidad porque el cerebro responde inicialmente a lesiones repetidas en la cabeza intensificando su mecanismo de limpieza", dijo Amin. "Pero al final, se ve abrumado. A partir de cierto punto, el cerebro simplemente se rinde."

En cambio, los luchadores cuya cognición aún no estaba afectada tendían a tener un índice glymphático total más bajo.

Según Amin, las mediciones de la actividad del sistema glymphático de un atleta podrían ser una herramienta diagnóstica temprana, ayudando a quienes cuidan a los atletas a orientarles sobre cómo prevenir mejor el daño cerebral.

También podría aportar información sobre enfermedades que roban la memoria más allá de las lesiones en la cabeza, añadió.

"Estudiar este sistema nos da una nueva ventana para entender y posiblemente ralentizar la pérdida de memoria", dijo Amin.

Como estos hallazgos se presentaron en una reunión médica, deberían considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

