Cómo detectar a tiempo la enfermedad que provoca hinchazón en los ojos y visión doble

La enfermedad ocular tiroidea es una afección autoinmune poco reconocida que puede alterar mucho la calidad de vida de quienes la padecen, según especialistas

Las alteraciones en los ojos, como hinchazón y cambios en la visión, pueden revelar una afección compleja y de difícil diagnóstico: la enfermedad ocular tiroidea (TED, por sus siglas en inglés), un trastorno inflamatorio que afecta tejidos oculares.

En el marco de la semana de concientización de la patología, los especialistas subrayan la necesidad de mejorar la detección temprana y el abordaje integral para mitigar su impacto. Una colaboración interdisciplinaria entre endocrinólogos y oftalmólogos resulta clave para evitar daños irreversibles, ya que muchos de sus síntomas iniciales suelen confundirse con afecciones benignas.

Características y factores de riesgo

La enfermedad ocular tiroidea es un trastorno en el que las defensas del cuerpo atacan por error a la grasa y los músculos que están detrás de los ojos. Esto provoca que los tejidos se inflamen y aumenten de tamaño. Se trata de una patología progresiva acompañada de síntomas como proptosis (“ojos saltones”), estrabismo (“ojos bizcos”) o visión doble, y en algunos casos, pérdida de visión.

La endocrinóloga Anabela Zunino, médica de planta en el Hospital Ramos Mejía y miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, explicó que “entre el 25% y el 50% de las personas diagnosticadas con Graves desarrollarán algún síntoma de TED”.

El hipertiroidismo suele asociarse a la enfermedad ocular tiroidea, esta condición se produce cuando la glándula tiroides funciona de manera excesiva y descontrolada

Según el portal de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), MedlinePlus, esta enfermedad “es un trastorno autoinmunitario que lleva a hiperactividad de la glándula tiroides (hipertiroidismo). Un trastorno autoinmunitario es una afección que ocurre cuando el sistema de defensas ataca por error el tejido sano”.

En la misma línea, Joaquín González Barlatay, jefe de Oculoplastia en el Hospital Italiano de Buenos Aires y jefe del Departamento Plástica Ocular del Instituto Zaldívar, señaló que “del total de personas con TED se estima que aproximadamente el 90% corresponden a pacientes con la enfermedad de Graves, mientras que el resto no tiene problemas de tiroides o son hipotiroideos”.

Transita por dos fases claramente diferenciadas: una fase activa, caracterizada por inflamación y síntomas en aumento, y una fase inactiva, en la que la inflamación disminuye y pueden quedar secuelas o cambios permanentes en los ojos. El abordaje y el tipo de tratamiento varían según la etapa en la que se encuentre la enfermedad, ya que las intervenciones son más efectivas durante la fase activa, cuando resulta posible controlar la inflamación y limitar el daño estructural.

De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, el tabaquismo y los antecedentes familiares representan factores que aumentan considerablemente el riesgo. Fumar, además, intensifica la severidad y persistencia de los síntomas. El grupo más afectado son las mujeres, aunque las formas más graves aparecen con mayor frecuencia en hombres mayores, tal como indica la Dra. Mariana de Virgiliis, médica especialista en Neurooftalmología, jefa de Docencia e Investigación del Hospital Oftalmológico Pedro Lagleyze y coordinadora de Neurooftalmología del Hospital Universitario Austral, citando las Guías EUGOGO 2021: “En términos de incidencia, mientras que la relación en las mujeres es de entre 2,67 y 3,3 por cada 100 mil mujeres, en los hombres este número desciende a entre 0.54 y 0.9”.

Síntomas, diagnóstico y abordaje interdisciplinario

El diagnóstico de la enfermedad ocular tiroidea se apoya en la clínica del paciente, imágenes y laboratorio, dos de estos tres son suficientes para confirmar el cuadro

Los síntomas de la enfermedad ocular tiroidea abarcan desde sensación de sequedad, enrojecimiento e hinchazón de párpados hasta visión doble, retracción palpebral (elevación o desplazamiento anormal del párpado, que deja más expuesta la superficie del ojo) y dolor ocular. Según la Cleveland Clinic, el cuadro puede incluir sensibilidad excesiva a la luz, lagrimeo continuo y la aparición de “bolsas” en los párpados. Cuando progresa, la afección deriva en cambios visibles en la forma de los ojos y eleva el riesgo de discapacidad visual.

Uno de los principales obstáculos radica en el diagnóstico, ya que los síntomas pueden parecerse a los de alergias o conjuntivitis. González Barlatay advirtió que “es importante que la comunidad médica cuente cada vez más con información sobre qué es la TED y qué síntomas corresponden con esta afección, sobre todo en las guardias oftalmológicas, para colaborar con la llegada más temprana al diagnóstico”. El diagnóstico temprano permite el inicio de terapias oportunas, lo que puede impedir secuelas irreversibles y reducir la necesidad de cirugías posteriores.

“El diagnóstico de la TED es un trípode que consta de la clínica del paciente, estudios por imágenes y el laboratorio. El paciente es diagnosticado con TED cuando es positivo en dos de las tres pesquisas. En ocasiones, puede pasar que el paciente presente alteraciones oculares y cambios en los estudios de imágenes, pero no tenga hipertiroidismo. Estos casos son los menos frecuentes, pero suceden”, sumó González Barlatay.

La enfermedad puede considerarse una urgencia médica en casos severos por el riesgo de pérdida de visión permanente si no se actúa a tiempo

Por su parte, la Dra. Zunino resaltó que un paciente que recibe diagnóstico por parte de un endocrinólogo debe ser derivado a oftalmología, y viceversa, para iniciar un abordaje integrado: “ahí se da inicio a un tratamiento interdisciplinario que nos permite acompañar al paciente a lo largo de todo el recorrido”.

La coordinación entre endocrinólogos, neurooftalmólogos y oculoplásticos resulta esencial para controlar la función tiroidea, monitorear la actividad ocular y planificar intervenciones quirúrgicas, de ser necesarias. Además, la participación de psicoterapeutas cobra relevancia ante las alteraciones estéticas y funcionales que pueden afectar el bienestar emocional de los pacientes. La Dra. de Virgiliis observó que “la TED puede impactar notablemente en la calidad de vida de los pacientes y esto lo vemos habitualmente en nuestros consultorios”.

Tratamientos, evolución y pronóstico

Según la Academia Americana de Oftalmología, el manejo de la enfermedad ocular tiroidea requiere individualización y depende tanto del nivel de severidad del cuadro como del perfil del paciente. Las recomendaciones incluyen el uso de lágrimas artificiales, compresas frías, uso de anteojos de sol y lubricantes, junto con la evitación del tabaco. Estas indicaciones deben ser dadas por un profesional de la salud especializado.

Los síntomas pueden ir desde sequedad y enrojecimiento de párpados hasta retracción palpebral y dolor ocular, lo que dificulta el diagnóstico temprano

La intervención quirúrgica sigue vigente para quienes presentan secuelas como retracción palpebral o proptosis, con posibilidades de realizar descompresión, corrección de estrabismo o cirugía plástica ocular, detalla la Cleveland Clinic. El seguimiento debe mantenerse incluso una vez superada la fase activa, ya que pueden persistir alteraciones morfológicas o requerirse tratamientos adicionales.

La Dra. Zunino fue enfática en que “el tratamiento debe ajustarse a cada paciente. Luego de evaluarlo, junto a oftalmología, le ofrecemos la mejor alternativa terapéutica”. En los cuadros severos, la enfermedad se considera una urgencia médica por la posibilidad de pérdida de visión permanente.

La identificación temprana y el abordaje interdisciplinario son, según los expertos, los ejes centrales para mejorar el pronóstico de una afección que transforma los ojos y el día a día de quienes la padecen.