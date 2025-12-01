Comienza en Argentina un ensayo global para probar una pastilla de protección contra el VIH

El estudio pone el foco en poblaciones clave como personas transgénero, no binarias y hombres que tienen sexo con varones

La Fundación Huésped inició en Argentina un estudio clínico internacional para evaluar la eficacia y seguridad de una nueva modalidad de PrEP oral mensual orientada a la prevención del VIH.

La PrEP (profilaxis preexposición) es un medicamento que reduce la probabilidad de contraer el VIH. Está dirigido a adultos y adolescentes que no tienen el virus y que pueden estar expuestos a través de relaciones sexuales o el uso de drogas inyectables. Además, constituye una opción para proteger a mujeres embarazadas y sus bebés durante el embarazo o la lactancia.

En el Día Mundial del Sida, que se celebra hoy, la Fundación Huésped resaltó la importancia de ampliar las estrategias preventivas ante la persistencia de la epidemia.

El ensayo, liderado en Argentina por Fundación Huésped, busca determinar si la administración de una pastilla de PrEP una vez al mes puede convertirse en una alternativa segura y eficaz para disminuir el riesgo de adquisición del VIH. Basada en medicamentos antirretrovirales, la PrEP está destinada a personas que no viven con el virus y representa una herramienta central en la prevención. El objetivo es generar evidencia científica para mejorar las estrategias de cuidado de la salud sexual y ampliar el acceso a opciones preventivas.

El nuevo ensayo internacional en Argentina analiza el impacto de una pastilla mensual en la prevención del VIH (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Inés Figuero, directora de Investigaciones de la Fundación Huésped, destacó que “contar con más alternativas seguras y eficaces de PrEP es clave para ampliar las opciones de prevención disponibles y llegar a más personas que las necesitan”.

El estudio involucra a 3.490 personas en 16 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Kenia, Malasia, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza, Tailandia y Vietnam. En Argentina, la convocatoria se dirige a mayores de 18 años que residan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que no tengan VIH y se identifiquen como hombres que tienen sexo con varones, personas transgénero y no binarias.

El escenario epidemiológico argentino presenta desafíos persistentes. Datos oficiales indican que alrededor de 140.000 personas viven con VIH en el país, de las cuales el 13% desconoce su diagnóstico y el 45% por ciento lo recibe en etapas avanzadas de la infección. La transmisión sexual sin protección representa la principal vía de contagio. En América Latina y el Caribe, para 2024 se estimaba la existencia de 2,8 millones de personas viviendo con VIH.

Distinguir entre VIH y sida sigue siendo esencial en la comunicación sanitaria. El virus de inmunodeficiencia humana ataca el sistema inmunitario y, sin tratamiento, puede evolucionar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Detectar el virus de forma temprana permite acceder a tratamiento y evitar el avance de la enfermedad. Los especialistas recomiendan realizar chequeos frecuentes de infecciones de transmisión sexual y garantizar el acceso a preservativos, tratamientos y estrategias preventivas como la PrEP.

Detectar el VIH a tiempo permite acceder al tratamiento y evitar la progresión hacia el sida (Seth Pincus, Elizabeth Fischer, Austin Athman/Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas/ NIH vía AP, Archivo)

La Fundación Huésped impulsa campañas de prevención y testeo, como la iniciativa “Una vez en la vida, hacete el test de VIH”. El test es gratuito, confidencial y voluntario, y no exige orden médica en Argentina. También participa en la Semana Internacional de la Prueba del VIH, promoviendo testeos gratuitos y ofreciendo información y acompañamiento a quienes reciben un diagnóstico positivo. Para facilitar el acceso, dispone de la aplicación DÓNDE, que permite ubicar servicios de salud y centros de testeo a través de geolocalización.

Leandro Cahn, director ejecutivo de la organización, subrayó la necesidad de diagnóstico temprano y prevención: “Este año nuestra campaña tiene una pregunta clave: ¿quién puede afirmar que siempre se cuidó?, ¿quién puede afirmar que nunca corrió un riesgo? Por eso decimos, si alguna vez en la vida tuviste dudas, hacete el test de VIH”.

A pesar de estos esfuerzos, la Fundación advirtió que en 2025 el Estado argentino no destinó ni ejecutó presupuesto para la prevención del VIH y que el proyecto de presupuesto 2026 representa un retroceso en la respuesta a la epidemia. Señaló que la ausencia de inversión en estas áreas podría derivar en más infecciones, diagnósticos tardíos, mayor desigualdad sanitaria y un incremento en los costos futuros de tratamiento.