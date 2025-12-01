Salud

Comienza en Argentina un ensayo global para probar una pastilla de protección contra el VIH

El estudio clínico involucrará a 3.490 participantes en 16 países y apunta a ampliar las opciones de protección frente a la epidemia. Quiénes pueden participar

Guardar
El estudio pone el foco
El estudio pone el foco en poblaciones clave como personas transgénero, no binarias y hombres que tienen sexo con varones

La Fundación Huésped inició en Argentina un estudio clínico internacional para evaluar la eficacia y seguridad de una nueva modalidad de PrEP oral mensual orientada a la prevención del VIH.

La PrEP (profilaxis preexposición) es un medicamento que reduce la probabilidad de contraer el VIH. Está dirigido a adultos y adolescentes que no tienen el virus y que pueden estar expuestos a través de relaciones sexuales o el uso de drogas inyectables. Además, constituye una opción para proteger a mujeres embarazadas y sus bebés durante el embarazo o la lactancia.

En el Día Mundial del Sida, que se celebra hoy, la Fundación Huésped resaltó la importancia de ampliar las estrategias preventivas ante la persistencia de la epidemia.

El ensayo, liderado en Argentina por Fundación Huésped, busca determinar si la administración de una pastilla de PrEP una vez al mes puede convertirse en una alternativa segura y eficaz para disminuir el riesgo de adquisición del VIH. Basada en medicamentos antirretrovirales, la PrEP está destinada a personas que no viven con el virus y representa una herramienta central en la prevención. El objetivo es generar evidencia científica para mejorar las estrategias de cuidado de la salud sexual y ampliar el acceso a opciones preventivas.

El nuevo ensayo internacional en
El nuevo ensayo internacional en Argentina analiza el impacto de una pastilla mensual en la prevención del VIH (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Inés Figuero, directora de Investigaciones de la Fundación Huésped, destacó que “contar con más alternativas seguras y eficaces de PrEP es clave para ampliar las opciones de prevención disponibles y llegar a más personas que las necesitan”.

El estudio involucra a 3.490 personas en 16 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Kenia, Malasia, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza, Tailandia y Vietnam. En Argentina, la convocatoria se dirige a mayores de 18 años que residan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que no tengan VIH y se identifiquen como hombres que tienen sexo con varones, personas transgénero y no binarias.

El escenario epidemiológico argentino presenta desafíos persistentes. Datos oficiales indican que alrededor de 140.000 personas viven con VIH en el país, de las cuales el 13% desconoce su diagnóstico y el 45% por ciento lo recibe en etapas avanzadas de la infección. La transmisión sexual sin protección representa la principal vía de contagio. En América Latina y el Caribe, para 2024 se estimaba la existencia de 2,8 millones de personas viviendo con VIH.

Distinguir entre VIH y sida sigue siendo esencial en la comunicación sanitaria. El virus de inmunodeficiencia humana ataca el sistema inmunitario y, sin tratamiento, puede evolucionar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Detectar el virus de forma temprana permite acceder a tratamiento y evitar el avance de la enfermedad. Los especialistas recomiendan realizar chequeos frecuentes de infecciones de transmisión sexual y garantizar el acceso a preservativos, tratamientos y estrategias preventivas como la PrEP.

Detectar el VIH a tiempo
Detectar el VIH a tiempo permite acceder al tratamiento y evitar la progresión hacia el sida (Seth Pincus, Elizabeth Fischer, Austin Athman/Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas/ NIH vía AP, Archivo)

La Fundación Huésped impulsa campañas de prevención y testeo, como la iniciativa “Una vez en la vida, hacete el test de VIH”. El test es gratuito, confidencial y voluntario, y no exige orden médica en Argentina. También participa en la Semana Internacional de la Prueba del VIH, promoviendo testeos gratuitos y ofreciendo información y acompañamiento a quienes reciben un diagnóstico positivo. Para facilitar el acceso, dispone de la aplicación DÓNDE, que permite ubicar servicios de salud y centros de testeo a través de geolocalización.

Leandro Cahn, director ejecutivo de la organización, subrayó la necesidad de diagnóstico temprano y prevención: “Este año nuestra campaña tiene una pregunta clave: ¿quién puede afirmar que siempre se cuidó?, ¿quién puede afirmar que nunca corrió un riesgo? Por eso decimos, si alguna vez en la vida tuviste dudas, hacete el test de VIH”.

A pesar de estos esfuerzos, la Fundación advirtió que en 2025 el Estado argentino no destinó ni ejecutó presupuesto para la prevención del VIH y que el proyecto de presupuesto 2026 representa un retroceso en la respuesta a la epidemia. Señaló que la ausencia de inversión en estas áreas podría derivar en más infecciones, diagnósticos tardíos, mayor desigualdad sanitaria y un incremento en los costos futuros de tratamiento.

Temas Relacionados

Prevención del VIHFundación HuéspedPrEP oral mensualDía Mundial del SidaArgentinaPrEPúltimas noticiasSIDAVIHHIVÚltimas noticias

Últimas Noticias

¿Pesas livianas para aliviar dolores? Claves de una estrategia que promete mejorar la movilidad a cualquier edad

Especialistas consultados por The New York Times destacan que comenzar con cargas mínimas y movimientos controlados puede reducir molestias musculares, favorecer una mayor estabilidad y potenciar la libertad de movimiento

¿Pesas livianas para aliviar dolores?

“Las vacunas no son una opinión: son una herramienta científica probada”, afirman sociedades médicas argentinas

En una declaración conjunta, nueve entidades científicas remarcaron el valor innegable de la vacunación como pilar fundamental de la salud pública y del derecho a una vida de mayor calidad para toda la sociedad

“Las vacunas no son una

El agujero de ozono de 2025 se cerró antes de lo previsto y fue el más pequeño en cinco años

Son datos del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copérnico de la Unión Europea, que midió la extensión en tiempo real. Cuándo podría ocurrir la recuperación total de la capa de ozono en la Antártida

El agujero de ozono de

El avance del Conicet que permitirá mejorar el diagnóstico y tratamiento de tumores cerebrales de difícil manejo

Con un enfoque innovador sobre la relación entre proteínas tumorales y el sistema inmune, científicos argentinos ganaron el “Premio Merck – Conicet de Innovación en Ciencias de la Salud” por un desarrollo que promete mejorar tanto el diagnóstico como las terapias para pacientes con gliomas de difícil tratamiento

El avance del Conicet que

Científicos argentinos desarrollan una IA para identificar el mejor tratamiento para cada paciente con cáncer

El bioquímico Matías Pibuel contó en Infobae en Vivo que un equipo interdisciplinario de la UBA y el CONICET está avanzando en el sistema capaz de anticipar la respuesta a las terapias. Permitirá ahorrar tiempo y evitar intervenciones innecesarias

Científicos argentinos desarrollan una IA
DEPORTES
Una figura del Barcelona pidió

Una figura del Barcelona pidió un tiempo fuera del equipo por su salud mental: “Ahora no está preparado para jugar”

El delantero top que habría sido ofrecido a River Plate en el inicio del mercado de pases

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Wanda Nara mostró su “casa

Wanda Nara mostró su “casa soñada” en Nordelta y sorprendió un detalle ligado a Mauro Icardi y la China Suárez

Chechu Bonelli habló del escándalo por su separación de Darío Cvitanich: “Hubo una reacción que no estuvo buena”

El sentido posteo de Camilota a 14 años de la muerte de su mamá: “Te extraño todos los días”

Se frenó la construcción de la casa de los sueños frente al mar de Luciano Castro y Griselda Siciliani

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia eliminó el requisito de

Bolivia eliminó el requisito de visado para turistas de Estados Unidos y de otros seis países

Zelensky prevé una reunión crucial con Trump en medio de las negociaciones para un acuerdo de paz para Ucrania

De residuo minero a concreto verde: cómo funciona el avance que promete reducir emisiones y revolucionar la construcción

Lanzan el Primer Concurso de Obra Póstuma, dirigido a “herederos, albaceas y fantasmas”

Se entregaron los Reed Latino Awards 2025