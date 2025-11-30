¿El secreto de la salud?: qué es la metilación y por qué importa

El Ciclo de la Metilación en el cuerpo funciona como una imprenta central que produce la tinta invisible de las células, encargada de transmitir instrucciones vitales para la reparación, limpieza interna y generación de energía, permitiendo un funcionamiento eficiente en todas las áreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender el concepto de metilación bien vale la metáfora. Imaginemos que cada célula del cuerpo funciona como una gran oficina y que, dentro de ella, el Ciclo de la Metilación es la imprenta central. Esta imprenta —siguiendo con el ejemplo gráfico— produce una tinta invisible, fundamental para que las órdenes correctas lleguen a todas las áreas: desde la reparación de daños estructurales hasta la limpieza interna y la generación de energía. Cuando la tinta abunda, el funcionamiento es eficiente: las instrucciones se imprimen bien, las defensas se activan, las hormonas se regulan y el organismo puede responder a los desafíos diarios sin problemas.

Pero si a la “imprenta” le falta tinta —por estrés, malos hábitos o carencias nutricionales—, el cuerpo comienza a perder claridad en sus mensajes. Se acumulan errores, las tareas se atrasan, el sistema entero va más lento y aparecen fallas en la comunicación interna. Así se puede expresar el Ciclo de la Metilación en nuestro cuerpo: un proceso silencioso, pero fundamental, que influye desde el ánimo y la energía hasta la capacidad para desintoxicar, regular hormonas o prevenir enfermedades.

Detrás de síntomas como fatiga persistente, mala tolerancia a alimentos o fármacos, problemas digestivos y alteraciones hormonales, puede haber una simple causa común: la imprenta está corta de tinta. Descubrir cómo funciona este ciclo, qué lo ayuda y qué lo frena, puede marcar una diferencia significativa en la salud cotidiana.

Un Ciclo de la Metilación eficiente permite reparar el ADN, desactivar toxinas, regular hormonas, degradar histamina y producir energía, gracias a la acción de sustancias como folato, vitamina B12 y colina, que son esenciales para este proceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Ciclo de la Metilación es la “fábrica química” del cuerpo. Produce pequeñas moléculas llamadas metilos, necesarias para casi todo: energía, hormonas, detoxificación, fertilidad, memoria y defensa celular", comienza explicando a Infobae el genetista Jorge Dotto.

Y aclara de antemano: “Mientras que la metilación del ADN es otra cosa. Es el uso de esos metilos para activar o silenciar genes, como si el cuerpo decidiera qué instrucciones del ADN leer y cuáles dejar en silencio sin modificar el codigo genetico. Es uno de los llamados mecanismos epiegentico”.

El Ciclo de la Metilación fabrica tinta. La metilación del ADN escribe las instrucciones del ADN con esa tinta. “Para fabricar esa “tinta”, el ciclo necesita folato (vitamina B9), vitamina B12, colina y genes como MTHFR, MTR, MTRR, AHCY, CBS y COMT que evaluamos en nuestra practica", dice Dotto.

Detrás de síntomas como fatiga persistente, intolerancia a fármacos o alimentos, problemas digestivos y alteraciones hormonales, puede haber una causa común relacionada con la deficiencia del Ciclo de la Metilación y su impacto silencioso en la salud diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero, ¿por qué el Ciclo de la Metilación es importante para la salud y qué podría suceder si este proceso no ocurre correctamente?

Dotto sostiene que un Ciclo de la Metilación eficiente es como tener el software corporal actualizado de tu computadora o celular. “Cuando funciona bien, el organismo puede: reparar el ADN, desactivar toxinas y metales, regular hormonas, degradar histamina, producir energía, fabricar neurotransmisores y controlar inflamación”.

Cuando el ciclo falla, agrega, el ADN queda sin mantenimiento. “Pensemos cuando no tenemos actualizado la ultima version del software en tu celular o computadora, todo es mas lento, “se traba”, cuesta su funcionamiento porque pierde eficiencia. En nuestro cuerpo.

Esto puede causar según el experto:

Fatiga persistente,

Mala tolerancia a fármacos o alcohol,

Problemas digestivos e intolerancias,

Endometriosis, miomas o alteración de estrógenos,

Ansiedad o irritabilidad,

Aumento de riesgo celular a largo plazo.

Empleado incómodo y triste en su oficina refleja un ambiente laboral tóxico y estresante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La homocisteína alta en sangre no es solo riesgo cardiovascular, sino tambien es una señal directa de que el Ciclo de la Metilación está fallando. Es una molécula intermedia: aparece cuando el cuerpo usa folato y vitamina B12 para reciclar metionina (un aminoácido). Cuando el ciclo funciona bien, la homocisteína se transforma rápidamente en metionina o en glutatión (defensa antioxidante). Si el ciclo se frena, la homocisteína queda “acumulada” en la sangre. Sube cuando falta folato activo (metilfolato), vitamina B12 activa, colina o cuando hay variantes en MTHFR, MTR y MTRR que no cumplen su funcion eficientemente. También homocisteína puede aumentar con estrés, inflamación, alcohol, mala absorción intestinal y exposición a tóxicos. Si el ciclo falla, el cuerpo no apaga incendios internos: se inflama, se intoxica y pierde control hormonal", suma Dotto.

- ¿El Ciclo de la Metilación puede cambiar a lo largo de la vida y qué factores podrían influir en estos cambios?

Dotto: —El Ciclo de la Metilación es heredable, pero entrenable. Aunque la genética define la “velocidad de base”, el estilo de vida puede acelerarlo o frenarlo. Lo ralentizan: estrés, mala alimentación, alcohol, pesticidas, microplásticos, tabaco, falta de sueño, déficit de B12 y folato.Lo optimizan: vegetales verdes (folato), huevo y pescado (colina), hígado (B12), polifenoles (té verde, cacao), sueño reparador, ejercicio y reducción de tóxicos. No somos prisioneros de los genes: el ambiente conversa con ellos a través del Ciclo de la Metilación.

Cuando el Ciclo de la Metilación no funciona correctamente debido a carencias nutricionales o al impacto del estrés, el cuerpo puede experimentar una disminución notable en los niveles de energía diaria y dificultades para alcanzar un descanso reparador, lo que repercute en la vitalidad y la capacidad para enfrentar los desafíos cotidianos (Imagen ilustrativa Infobae)

— ¿Qué relación existe entre entre el Ciclo de la Metilación y enfermedades como el cáncer u otros trastornos?

—Cuando el ciclo se enlentece, el ADN queda sin reparación. Esto aumenta el riesgo de mutaciones y desequilibrios hormonales. El Ciclo de la Metilación es esencial en la fertilidad para: calidad de óvulos y espermatozoides, implantación embrionaria, reserva ovárica, respuesta a congelación e FIV, prevención de pérdidas tempranas. Antes de congelar óvulos o hacer FIV, conviene evaluar el Ciclo de la Metilación y la homocisteína. Esto incluye analizar variantes como MTHFR C677T y A1298C, entre otras.

La mala degradación de histamina no siempre es alergia y en algunos casos es un Ciclo de la Metilación lento. “Esto explica síntomas frecuentes que suelen ser confundidos con alergias, pero con estudios inmunológicos normales: migrañas tras vinagre, vino o chocolate; rinitis después de comer tomate o palta; distensión abdominal tipo “globo”; taquicardia o palpitaciones con Holter normal; picazón, ronchas o piel roja tras beber o comer alimentos fermentados. Por eso, estudiar las variantes del Ciclo de la Metilación (como MTHFR, MTR, MTRR, AHCY y CBS) es clave en la intolerancia a la histamina, ya que una falla en este ciclo impide que el cuerpo elimine la histamina eficientemente", explica el experto.

Y suma: “A nievel de salud mental, a través del gen COMT, el ciclo influye en dopamina, serotonina y adrenalina. Puede explicar por qué algunas personas son más ansiosas, impulsivas o intolerantes al estrés”.

Los vegetales verdes aportan folato, el huevo y el pescado brindan colina, el hígado es fuente natural de B12 y los polifenoles del té verde y el cacao contribuyen al buen funcionamiento del Ciclo de la Metilación, favoreciendo la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

—¿De qué manera se estudia el Ciclo de la Metilación en la ciencia actual y para qué sirve conocer su estado en una persona?

—Es un proceso clave y frecuente de evaluar, aunque aún es muy desconocido. Variantes en genes como MTHFR, MTR y MTRR pueden disminuir su eficiencia, y su frecuencia depende del origen étnico: afectan aproximadamente al 30–40% de la población general, pero son más prevalentes en personas de origen hispano, mediterráneo y europeo, mientras que son menos frecuentes en población africana. Esto significa que, en países como Argentina, Uruguay, España y la mayoría de Latinoamérica, es probable tener un Ciclo de la Metilación lento sin saberlo.

Dotto sostiene que hoy se evalúa desde dos ángulos complementarios:

1) Genética funcional. Analizamos cómo trabajan genes del ciclo (MTHFR, MTR, MTRR, AHCY, CBS, COMT). Esto permite personalizar: suplementación (metilfolato, B12 metilada, colina) personalizada para mejorar la calidad de ovulos y espermatozoides para buscar un embarazo natural, congelar ovulos y tratamientos de fertilidad; manejo de estrógenos; detoxificación e intolerancia a histamina

2) Biomarcadores en sangre: recomendamos medir en sangre los niveles de homocisteína, folato activo, y vitamina B12 activa. El ADN no se analiza para conocer el destino, sino para intervenir a tiempo y optimizar la salud hoy.