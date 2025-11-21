Salud

Los científicos dicen que los besos comenzaron mucho antes de que existieran los humanos

JUEVES, 20 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Besar puede parecer un hábito muy humano, pero nuevas investigaciones sugieren que tiene raíces mucho más profundas. Un equipo de científicos afirma que el comportamiento probablemente comenzó hace más de 20 millones de años, mucho antes de que existieran los humanos modernos.

Investigadores de la Universidad de Oxford en Inglaterra revisaron décadas de estudios sobre primates para entender cómo pudo haber evolucionado el beso.

Comparando el comportamiento de especies vivas como chimpancés, bonobos, orangutanes y una especie de gorila, el equipo utilizó modelos estadísticos para estimar cuándo apareció por primera vez el beso.

Sus resultados, publicados el 19 de noviembre en la revista Evolution and Human Behavior, sugieren que un ancestro antiguo de los simios actuales probablemente mantuvo contacto boca a boca entre hace 16,9 y 21,5 millones de años.

Kissing presenta un "dilema evolutivo", dijo la autora principal del estudio, Matilda Brindle, bióloga evolutiva en Oxford, a CNN.

Dijo que este comportamiento es sorprendente porque conlleva riesgos evidentes, incluyendo la propagación de gérmenes, y puede que no ayude directamente a la supervivencia.

Sin embargo, entre las especies de primates, besar y comportamientos similares pueden servir para muchos propósitos, dijo Brindle. Entre ellas se encuentran:

Encontrar posibles parejas Los juegos previos Construcción de lazos sociales tensión reconfortante ayudar a los padres a alimentar a los bebés masticando primero la comida

Como el comportamiento no es un fósil, los investigadores deben estudiar especies vivas para comprender mejor el pasado.

Los registros escritos más antiguos de besos humanos datan de unos 4.500 años, a la antigua Mesopotamia y Egipto. Pero besarse hoy en día no es universal. Un estudio de 2015 encontró que solo el 46% de los humanos practicaba besar.

"Encontramos una señal evolutiva fuerte en los besos, pero eso no significa que tenga que conservarse", explicó Brindle. "Los primates son especies extremadamente flexibles, muy inteligentes, por lo que besar puede ser útil en algunos contextos pero no en otros. Y si no es útil, es bastante arriesgado y con alto potencial de transmisión de enfermedades."

El equipo realizó más de 10 millones de simulaciones para estimar la probabilidad de que los primeros antepasados simios se besaran.

Sus hallazgos apoyan firmemente la idea de que parientes extintos, como los neandertales, que vivieron junto a los primeros humanos, probablemente también se besaban.

Pero Brindle dice que el modelo no puede revelar el propósito original del beso ni cómo ha evolucionado con el tiempo. Gran parte de los datos de comportamiento también provienen de animales en cautividad, lo que significa que los científicos necesitan más información de primates en estado salvaje.

Aun así, los expertos afirman que el estudio sienta las bases para futuras investigaciones.

"Este es un ejemplo maravilloso de la interacción entre la naturaleza y la naturaleza, incluyendo un comportamiento que muchos de nosotros los humanos consideramos tan profundamente íntimo", dijo Justin García, biólogo evolutivo y director del Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana en Bloomington, que no participó en el estudio, en un correo electrónico .

"El beso es tanto biológico como cultural, es un comportamiento que invoca los sentidos corporales y claramente tiene algunos orígenes evolutivos, pero también sabemos que varía entre individuos y poblaciones", dijo.

FUENTE: CNN, 19 de noviembre de 2025

