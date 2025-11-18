Alimentos ultraprocesados relacionados con el riesgo de cáncer de colon

LUNES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Los adultos jóvenes que consumen muchos alimentos ultraprocesados tienen más probabilidades de desarrollar pólipos que pueden convertirse en cáncer de colon, según un nuevo estudio.

Las mujeres menores de 50 años cuyas dietas contenían la mayor cantidad de alimentos ultraprocesados tenían un 45 % más de riesgo de desarrollar pólipos precancerosos en su colon, informaron los investigadores el 13 de noviembre en JAMA Oncology.

"Nuestros hallazgos respaldan la importancia de reducir la ingesta de alimentos ultraprocesados como estrategia para mitigar la creciente carga del cáncer colorrectal de inicio temprano", dijo el investigador senior Dr. Andrew Chan, jefe de la Unidad de Epidemiología Clínica y Traslacional del Mass General Brigham Cancer Institute en Boston.

"El riesgo aumentado parece ser bastante lineal, lo que significa que cuantos más alimentos ultraprocesados consumas, mayor es el riesgo de que pueda provocar pólipos de colon", añadió en un comunicado de prensa.

Los hallazgos podrían explicar parcialmente un rápido aumento de casos de cáncer de colon entre adultos jóvenes.

Los diagnósticos de cáncer de colon en estadio avanzado entre personas menores de 55 años se duplicaron, pasando del 11% en 1995 al 20% en 2019, según un informe de la American Cancer Society de 2023.

Los alimentos ultraprocesados se elaboran principalmente a partir de sustancias extraídas de alimentos integrales, como grasas saturadas, almidones y azúcares añadidos. También contienen una gran variedad de aditivos para hacerlos más sabrosos, atractivos y estables en conservación.

Ejemplos incluyen productos horneados envasados, cereales azucarados, productos listos para comer o listos para calentar y embutidos de charcutería.

"Estos alimentos tienen un bajo valor nutricional y a menudo incluyen aditivos poco saludables como aromatizantes artificiales, estabilizadores, emulsionantes, gomas y colorantes sintéticos", dijo Christine Molmenti, profesora asociada y epidemióloga del cáncer en el Northwell Health Cancer Institute en Great Neck, Nueva York, que no participó en el estudio.

"En última instancia, se procesan extensamente hasta el punto de carecer de su valor nutritivo inherente", añadió en un comunicado de prensa. "La fabricación de alimentos en EE. UU. ha cambiado drásticamente en el último siglo, hasta el punto de que apenas reconocemos la comida o los ingredientes de los alimentos que estamos comiendo en el que estamos consumiendo."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron 24 años de datos de un estudio de salud a largo plazo con enfermeras nacidas entre 1947 y 1964.

Su análisis incluyó a más de 29.000 enfermeras que recibieron al menos dos endoscopias menores antes de cumplir 50 años para detectar signos tempranos de cáncer de colon.

Casi 2.800 de las mujeres habían desarrollado pólipos precancerosos que se detectaron durante el cribado de cáncer de colon, según los investigadores.

Los participantes también completaban encuestas dietéticas cada cuatro años, a partir de las cuales los investigadores estimaban su ingesta media de alimentos ultraprocesados.

De media, las enfermeras consumían 5,7 raciones de alimentos ultraprocesados al día, lo que suponía el 35% de sus calorías diarias totales, según los investigadores. Eso es ligeramente inferior a la media nacional de EE. UU.

Las mujeres que consumían la mayor cantidad de alimentos ultraprocesados --10 raciones diarias de media-- tenían un 45% más de riesgo de desarrollar pólipos precancerosos en el colon, en comparación con las mujeres que consumían tres raciones diarias de media.

"Una de las fortalezas de nuestro estudio fue que disponíamos de información detallada sobre otros factores de riesgo de cáncer colorrectal en los participantes, como el índice de masa corporal, la diabetes tipo 2 y la baja ingesta de fibra", explicó Chan. "Incluso teniendo en cuenta todos estos otros factores de riesgo, la asociación con los alimentos ultraprocesados se manté."

Aunque el estudio incluyó a mujeres, Molmenti afirmó que sus hallazgos probablemente también se aplican a los hombres.

"Este es un mensaje para toda la población", dijo Molmenti. "Si hicieras el mismo estudio y lo replicaras en un estudio de cohorte grande entre hombres, podrías encontrar el mismo resultado. Esto no muestra ninguna disparidad entre hombres y mujeres en cuanto a factores de riesgo."

Los investigadores están trabajando ahora en formas de categorizar mejor los alimentos ultraprocesados, ya que algunos pueden ser más dañinos que otros.

También están intentando identificar otros factores de riesgo para el cáncer de colon de inicio temprano.

"La dieta no explica completamente por qué estamos viendo esta tendencia -- vemos a muchas personas en nuestra clínica con cáncer de colon de inicio temprano que siguen dietas muy saludables", dijo el investigador Chan.

Mientras tanto, Molmenti señaló que existen muchas formas en que los alimentos ultraprocesados pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon.

"Todo lo que comemos toca nuestro colon; bueno o malo", dijo.

Los alimentos basura y ultraprocesados pueden alterar el microbioma, dijo Molmenti, y también pueden provocar inflamación. Además, pueden provocar resistencia a la insulina y desregulación metabólica, de modo que el cuerpo y el colon no estén sincronizados.

"Y simplemente no están en un formato que pueda prevenir enfermedades", dijo

"Los alimentos ultraprocesados y la comida basura fomentan enfermedades, y por eso este estudio, creo, está mostrando que existe un mayor riesgo entre las mujeres jóvenes menores de 50 años que consumen grandes cantidades de estos alimentos", dijo Molmenti.

Más información

La Escuela de Salud Pública de Yale tiene más información sobre los alimentos ultraprocesados.

FUENTES: General Brigham, comunicado de prensa, 13 de noviembre de 2025; Northwell Health, comunicado de prensa, 13 de noviembre de 2025