Las tasas de presión arterial alta se duplican entre niños y adolescentes

JUEVES, 13 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- La tasa de niños y adolescentes con hipertensión en todo el mundo casi se duplicó en las últimas dos décadas, según un nuevo informe sorprendente.

En 2020, más de un 6 por ciento de los niños y adolescentes menores de 19 años tenían hipertensión, frente a alrededor de un 3 por ciento en 2000, informaron los investigadores el 12 de noviembre en la revista The Lancet Child & Adolescent Health.

La obesidad es uno de los principales impulsores de este aumento, encontró el estudio. Alrededor del 19% de los niños y adolescentes con obesidad tienen presión arterial alta, frente a menos del 3% de los que tienen un peso saludable.

"El aumento de casi el doble en la hipertensión infantil a lo largo de 20 años debería hacer sonar las alarmas de los proveedores de atención de la salud y los cuidadores", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Igor Rudan . Es director del Centro de Investigación de Salud Global del Instituto Usher de la Universidad de Edimburgo en Escocia.

Los jóvenes con hipertensión tienen un riesgo más alto de problemas cardiacos y renales a lo largo de sus vidas, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

"Pero la buena noticia es que podemos tomar medidas ahora, como mejorar los esfuerzos de detección y prevención, para ayudar a controlar la hipertensión en los niños y reducir los riesgos de complicaciones de salud adicionales en el futuro", dijo Rudan.

En el estudio, los investigadores reunieron datos de 96 estudios anteriores, incluidos 83 con resultados de pruebas de presión arterial en el consultorio de casi 444,000 niños y adolescentes.

Los resultados revelaron que hasta 114 millones de jóvenes en todo el mundo sufren de presión arterial alta. Las tasas entre niños y niñas experimentaron aumentos similares entre 2000 y 2020.

Además, más del 9% tiene hipertensión enmascarada, presión arterial alta que solo aparece con pruebas fuera del consultorio, lo que significa que la afección podría pasarse por alto durante los chequeos regulares, dijeron los investigadores.

Otro 8 por ciento de los niños y adolescentes tienen prehipertensión, o niveles elevados de presión arterial, encontró el estudio. La afección es especialmente frecuente en la adolescencia y afecta hasta al 12% de los adolescentes.

"La hipertensión infantil es más común de lo que se pensaba, y confiar únicamente en las lecturas tradicionales de la presión arterial en el consultorio probablemente subestime la prevalencia real o conduzca a un diagnóstico erróneo de hipertensión en niños y adolescentes", señaló el investigador Peige Song, profesor de salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang, en China.

"La detección temprana y un mejor acceso a las opciones de prevención y tratamiento son más críticos que nunca para identificar a los niños que experimentan o están en riesgo de hipertensión", continuó Song en un comunicado de prensa. "Abordar la hipertensión infantil ahora es vital para prevenir futuras complicaciones de salud a medida que los niños pasan a la edad adulta".

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre la presión arterial alta en niños y adolescentes.

FUENTE: The Lancet, comunicado de prensa, 12 de noviembre de 2025

