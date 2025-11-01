Salud

Millones de personas conllevan un riesgo oculto de cáncer, señalan expertos

VIERNES, 31 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Millones de estadounidenses portan mutaciones genéticas ocultas que aumentan su riesgo de cáncer, independientemente de los antecedentes de cáncer de su familia, según un estudio reciente.

Hasta un 5 por ciento de los estadounidenses, o unos 17 millones, tienen variantes genéticas relacionadas con el cáncer, informaron investigadores recientemente en el Journal of the American Medical Association.

Los resultados sugieren que estas mutaciones podrían ser más comunes de lo que se pensaba, dijeron los investigadores.

"Las pruebas genéticas se han reservado tradicionalmente para individuos con antecedentes familiares fuertes u otros indicadores de alto riesgo", dijo el investigador principal, el Dr. Joshua Arbesman, dermatólogo de la Clínica Cleveland.

"Nuestros hallazgos muestran que muchas personas con variantes patógenas no cumplen con esos criterios, lo que sugiere que podríamos estar perdiendo oportunidades de detección y prevención tempranas", continuó en un comunicado de prensa. "Esta investigación también destaca la importancia de las pruebas regulares de detección del cáncer para todos los estadounidenses, no solo para aquellos con antecedentes familiares u otros factores de riesgo".

Para el nuevo estudio, el equipo de investigación se enfocó en más de 70 genes comunes relacionados con el cáncer, identificando más de 3,400 mutaciones únicas entre ellos.

Esas mutaciones genéticas aumentan el riesgo entre las personas, independientemente de sus antecedentes familiares o factores de estilo de vida, como beber, fumar, la dieta o el ejercicio, dijeron los investigadores.

El estudio se basa en investigaciones anteriores del mismo equipo que encontraron que la predisposición genética al melanoma era 7.5 veces más alta que las directrices nacionales estimadas.

"Conocer la prevalencia de las variantes genéticas en la población general nos dará una imagen más clara sin ninguna presuposición basada en el estilo de vida o los antecedentes familiares", señaló en un comunicado de prensa la investigadora Ying Ni, profesora asistente de genómica traslacional de la Clínica Cleveland.

Los investigadores dijeron que esperan que estos resultados respalden una adopción más amplia de las pruebas de detección de cáncer de rutina, como la mamografía y la colonoscopia.

"La detección temprana sigue siendo la mejor defensa contra el cáncer", dijo Arbesman. "Nuestros hallazgos muestran cuán extendidas están las variantes de riesgo de cáncer, lo que subraya la importancia de las pruebas regulares. A largo plazo, esperamos construir una lista verdaderamente completa de genes que guíen la detección y prevención del cáncer, para que podamos encontrar personas que se beneficiarían de la atención proactiva".

El Instituto Nacional del Cáncer ofrece más información sobre la genética del cáncer.

FUENTE: Cleveland Clinic, comunicado de prensa, 27 de octubre de 2025

