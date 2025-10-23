Salud

Una combinación de medicamentos reduce el riesgo de muerte por cáncer de próstata avanzado

MIÉRCOLES, 22 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Una nueva y potente combinación de medicamentos ha producido un gran avance para los hombres que luchan contra una forma agresiva de cáncer de próstata.

Agregar el medicamento enzalutamida a la terapia hormonal estándar redujo el riesgo de muerte prematura en más del 40% en pacientes cuyo cáncer de próstata había regresado, según un gran ensayo clínico internacional.

Los hallazgos se publicaron simultáneamente en The New England Journal of Medicine y se presentaron el domingo en una reunión de la Sociedad Europea de Oncología Médica en Berlín.

El ensayo se enfocó en pacientes con lo que se llama cáncer de próstata bioquímicamente recurrente de alto riesgo. Estos son hombres que ya se han sometido a cirugía o radioterapia, pero cuyos análisis de sangre muestran un aumento rápido y preocupante en los niveles de antígeno prostático específico (PSA).

Un aumento rápido en el PSA indica que es muy probable que el cáncer regrese y se propague rápidamente, a menudo a los huesos o la columna vertebral.

"Tras el tratamiento inicial, algunos pacientes ven que su cáncer de próstata regresa de forma agresiva y están en riesgo de que su enfermedad se propague rápidamente", señaló el investigador, el Dr. Stephen Freedland, director del Centro de Investigación Integrada sobre el Cáncer y el Estilo de Vida de Cedars-Sinai Cancer, en Los Ángeles.

Durante décadas, el enfoque estándar para estos pacientes ha sido la terapia hormonal sola, que tiene como objetivo reducir la testosterona, un combustible para el cáncer de próstata.

Pero este enfoque no ha mejorado consistentemente la supervivencia general.

"La terapia hormonal, que es lo que hemos estado ofreciendo a los pacientes durante 30 años, no ha mejorado la supervivencia y tampoco lo ha hecho nada más. Eso hace que estos hallazgos cambien las reglas del juego", dijo Freedland en un comunicado de prensa.

El ensayo involucró a más de 1,000 pacientes de 244 sitios en 17 países, lo que hace que los resultados sean aplicables a una población global diversa.

Los participantes fueron colocados aleatoriamente en uno de tres grupos. Uno recibió terapia hormonal estándar (leuprolida) sola. Un segundo grupo recibió enzalutamida sola y el tercer grupo recibió terapia hormonal estándar y enzalutamida.

Durante un seguimiento de ocho años, el beneficio de supervivencia de la terapia combinada fue claro.

En comparación con los otros dos grupos, los pacientes que recibieron la terapia combinada tenían un riesgo 40.3% menor de muerte prematura.

En total, los investigadores informaron eventos adversos graves relacionados con el ensayo del medicamento en el 8.5% de los pacientes que recibieron la combinación; 2,5% tratado con leuprolida; y 7,6% en el grupo de enzalutamida sola.

La supervivencia general a ocho años fue del 78,9% en el grupo de combinación y estadísticamente similar en el grupo de leuprolida sola (69,5%) y en el grupo de enzalutamida sola (73,1%).

"Este ensayo clínico, uno de los muchos que Cedars-Sinai Cancer ha ofrecido a sus pacientes, es un ejemplo del trabajo traslacional que realizan nuestros médicos-científicos", dijo el Dr. Robert Figlin, director interino de Cedars-Sinai Cancer. "El resultado será un mejor tratamiento y mejores resultados para los pacientes de todo el mundo".

La enzalutamida ya está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para su uso en otros entornos de cáncer de próstata.

Se espera que estos últimos hallazgos fortalezcan las directrices de tratamiento, solidificando la terapia combinada como el nuevo estándar de atención para los hombres que se enfrentan a este cáncer agresivo, anotó Freedland.

El Instituto Nacional del Cáncer proporciona información completa sobre el tratamiento del cáncer de próstata y los ensayos clínicos.

FUENTES: Centro Médico Cedars-Sinai, comunicado de prensa, 19 de octubre de 2025; La Revista de Medicina de Nueva Inglaterra, 19 de octubre de 2025

