¿Cuál es tu código postal? Podría ser importante para la salud de tu recién nacido

MARTES, 14 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- El código postal de una madre embarazada puede influir en la salud futura de su hijo recién nacido, encontró una investigación reciente.

Las mujeres con códigos postales rurales tienen menos probabilidades de recibir atención prenatal adecuada, y sus recién nacidos tienen más probabilidades de tener una salud problemática al nacer, informaron investigadores el domingo en la reunión anual de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (American Society of Anesthesiologists) en San Antonio, Texas.

"Los cierres recientes de centros médicos en las zonas rurales de Georgia y otras áreas rurales de todo el país han creado desiertos en la atención de la salud que podrían afectar a la atención de las madres y sus recién nacidos", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Bibiana Avella Molano, residente de anestesiología de la Universidad de Augusta, en Georgia.

"Nuestra investigación resalta cómo el acceso limitado a la atención de la salud en áreas desatendidas puede afectar la salud del recién nacido y refuerza que tanto los factores individuales del paciente como las desigualdades geográficas deben abordarse a través de intervenciones específicas", dijo.

Los hallazgos provienen de un par de estudios que los investigadores realizaron para examinar qué podría influir en los resultados de Apgar de un recién nacido.

La prueba de Apgar se realiza 1 y 5 minutos después del nacimiento para evaluar la salud de un bebé y determinar si necesita atención médica inmediata, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

La prueba implica una revisión rápida de la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, los reflejos y el color de un recién nacido, según la Academia Estadounidense de Pediatría.

Al ejecutarse en una escala de 0 a 10, una puntuación de Apgar de 6 o menos se considera "no tranquilizadora" y señala que los recién nacidos podrían necesitar ser monitoreados o recibir atención adicional como oxígeno suplementario, dijeron los investigadores.

En los estudios, los investigadores revisaron las puntuaciones de Apgar de un minuto de los bebés entregados a casi 3,000 mujeres en el Centro Médico Wellstar MCG Health en Augusta, Georgia, entre noviembre de 2018 y octubre de 2023.

El primer estudio examinó cómo los resultados de los bebés diferían según los códigos postales de las madres y determinó que las mujeres de áreas rurales tenían menos visitas de atención prenatal y tenían más probabilidades de dar a luz a sus bebés antes de tiempo.

Alrededor del 24% de las mujeres de las áreas rurales tuvieron bebés con puntajes de Apgar preocupantes, mostraron los resultados, significativamente más altos que el 20% en las áreas urbanas.

En general, las mujeres rurales tenían un 30% más de probabilidades de dar a luz a bebés con puntajes de Apgar no tranquilizadores, en comparación con las mujeres urbanas.

El segundo estudio encontró que 214 de las mujeres estudiadas no tenían ningún tipo de atención prenatal antes del parto, y tenían 2.6 veces más probabilidades de tener bebés con puntuaciones de Apgar preocupantes.

Los partos vaginales y los partos más cercanos al término tendían a tener mejores puntuaciones de Apgar, encontraron los investigadores.

Las pautas recomiendan que las mujeres visiten a un médico cuando tienen entre ocho y 12 semanas de embarazo, y luego cada cuatro semanas hasta las 28 semanas de embarazo. En ese momento, deben tener visitas semanales al médico hasta el parto.

Desafortunadamente, ese horario puede ser difícil para las mujeres rurales, que podrían tener que conducir largas distancias para llegar a un médico, anotaron los investigadores.

"El lugar donde vive una madre no debe determinar si su bebé comienza una vida sana", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Mary Arthur, directora del programa de residencia en anestesiología de la Universidad de Augusta. "Sin embargo, nuestra investigación muestra que las madres rurales enfrentan desventajas reales, incluida la atención prenatal limitada, lo que puede aumentar la posibilidad de complicaciones en el parto".

Los programas de alcance comunitario podrían ayudar a identificar y apoyar a las mujeres rurales que enfrentan tales barreras para la atención, dijo Avella Molano.

"La atención prenatal es una de las herramientas más poderosas que tenemos para mejorar la salud del recién nacido", dijo. "Estos hallazgos resaltan la importancia de asegurarse de que todas las madres, especialmente las de áreas desatendidas, puedan acceder a servicios prenatales consistentes".

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Academia Estadounidense de Pediatría tiene más información sobre los puntajes de Apgar.

FUENTE: Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos, comunicado de prensa, 11 de octubre de 2025