Batata o papa: nutrientes, métodos de cocción y el dilema de una dieta saludable

La pregunta sobre si es mejor elegir batata o papa blanca para una dieta saludable sigue generando debate. Expertos consultados coinciden en que ambas pueden formar parte de un plan alimentario equilibrado si se adaptan a las necesidades individuales y se preparan de forma adecuada.

Composición nutricional: similitudes y diferencias

Un análisis de la composición nutricional muestra que tanto la batata como la papa blanca aportan nutrientes esenciales, aunque se destacan en distintos aspectos. La Dra. Katrina Nguyen, gastroenteróloga pediátrica, señaló que la batata sobresale por su contenido en vitamina A y betacaroteno: una pieza mediana de batata contiene hasta 21.900 UI de vitamina A, mientras que la misma cantidad de papa blanca sólo aporta 17 UI. En cambio, la papa blanca aporta más calorías, con 159 en comparación con las 103 de la batata, y tiene mayor cantidad de carbohidratos, potasio, magnesio e hierro.

Ambos tubérculos ofrecen fibra, vitamina B6 y vitamina C, pero difieren en minerales como calcio, manganeso y hierro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos tubérculos aportan niveles similares de vitamina B6, vitamina C y fibra, pero existen diferencias en otros minerales. La batata, por ejemplo, contiene más calcio y manganeso, mientras que su aporte de proteínas es un poco inferior al de la papa blanca. Esta variedad nutricional hace que cada uno pueda encajar mejor en ciertos perfiles dietéticos.

La perspectiva de Harvard sobre papas y batatas

La Escuela de Salud Pública de Harvard recomienda prestar atención al método de cocción para mantener los beneficios nutricionales de papas y batatas (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Escuela de Salud Pública de Harvard, tanto la papa blanca como la batata se consideran miembros de la familia de los tubérculos y pueden ofrecer beneficios para la salud cuando se consumen como parte de una dieta equilibrada. Harvard destaca que las batatas y las papas blancas contienen nutrientes similares —principalmente carbohidratos complejos, fibra, vitaminas y minerales—, pero advierte sobre la importancia de prestar atención al método de cocción para evitar convertir estos alimentos en opciones poco saludables. Además, Harvard recomienda combinar las papas con vegetales ricos en compuestos antioxidantes, como zanahoria, repollo morado y berenjena, para multiplicar el valor nutricional de los platos.

Influencia de la preparación y el objetivo personal

La forma en que se cocinan ambos alimentos y las metas personales de quienes los consumen son factores decisivos para elegir la mejor opción. Según Mary Sabat, nutricionista y entrenadora personal, tanto la papa blanca como la batata pueden incluirse en dietas enfocadas en la pérdida o mantenimiento de peso, siempre que se preparen de manera saludable. Sabat explicó que la papa blanca presenta un índice glucémico más alto, lo que puede provocar elevaciones más marcadas de azúcar en sangre. En contraste, las batatas, a pesar de aportar más azúcar natural, cuentan con un índice glucémico más bajo y su fibra favorece la saciedad y el control glucémico.

El índice glucémico de la papa blanca es más alto que el de la batata, lo que puede influir en los niveles de azúcar en sangre (Freepik)

La especialista recomendó evitar las preparaciones fritas y optar por técnicas como hervir o cocinar al vapor, con el fin de conservar los nutrientes y evitar excesos calóricos. Esta recomendación resulta fundamental porque el método de cocción puede transformar un alimento saludable en una opción perjudicial.

Beneficios para quienes buscan energía extra

En situaciones donde el objetivo es aumentar peso o desarrollar músculo, la papa blanca puede ser la elección preferida por su mayor aporte calórico y de carbohidratos. Deniz Efe, entrenador y fundador de Fitness Equipped, indicó que la papa blanca aporta más energía por porción, factor que resulta útil para personas que realizan ejercicios de fuerza e intentan incrementar masa muscular. La energía adicional de la papa blanca se traduce en un impulso necesario para quienes entrenan con regularidad.

La papa blanca es preferida para quienes buscan aumentar masa muscular por su mayor aporte calórico y de carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, su contenido más alto de potasio facilita la recuperación muscular y contribuye al funcionamiento óptimo de los sistemas neuromuscular y cardiovascular, aspectos clave en deportistas o personas activas.

Saciedad y control del apetito

Para quienes desean controlar el apetito, la elección del tubérculo también puede marcar la diferencia. Jennifer Pallian, dietista y autora de Foodess, resaltó que las dos variedades ofrecen fibra, aunque la batata contiene un gramo más por pieza mediana, lo que contribuye a prolongar la sensación de saciedad. Este factor, junto al menor índice glucémico de la batata, puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar y reducir los picos de hambre a lo largo del día.

La batata, con más fibra y menor índice glucémico, ayuda a prolongar la saciedad y controlar el apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Michelle Saari, dietista y autora de The Dietitian Prescription, coincidió en que el contenido ligeramente mayor de fibra de la batata disminuye la probabilidad de antojos después de las comidas. Elegir bien el tipo de papa y cómo consumirla puede ser determinante en planes de control de peso.

El rol de ambos alimentos en la alimentación diaria

El valor de incluir tanto la batata como la papa blanca en la dieta está respaldado por especialistas. Bonnie Johnson, directora de nutrición en Potatoes USA, subrayó que la mayoría de las personas no consume la cantidad recomendada de verduras. Incorporar cualquiera de estas opciones puede mejorar la calidad nutricional del menú diario y aumentar la ingesta de vegetales.

Especialistas recomiendan incluir ambos tubérculos en la dieta para mejorar la calidad nutricional y la variedad de los menús diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Johnson enfatizó que no debe verse como una competencia entre un tubérculo y otro, sino como la oportunidad de aprovechar los beneficios nutricionales y la versatilidad culinaria de ambos. Preparados de manera saludable, tanto la papa blanca como la batata pueden sumarse regularmente a los platos, permitiendo una alimentación más diversa y equilibrada.