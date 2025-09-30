Los acompañantes son un "recurso sin explotar" para las visitas de atención médica, según una encuesta

MARTES, 30 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Seguir las órdenes del médico quizá no sea tan fácil como parece, sobre todo cuando los pacientes están solos en la sala de examen. Las personas de mediana edad y las personas mayores en su mayoría van solas a una cita con el médico, muestra una nueva encuesta, aunque los que traen un acompañante informan que es útil.

Poco menos de 2 de cada 5 personas de 50 años o más (38%) dijeron que otro adulto los acompañó a una de sus citas de atención médica, según la Encuesta Nacional sobre Envejecimiento Saludable de la Universidad de Michigan.

Del mismo modo, solo alrededor de un 34 por ciento dijeron que habían acompañado a otra persona de su grupo de edad a al menos una visita, encontró la encuesta.

Sin embargo, el 92% de los que tenían un acompañante que los acompañaba dijeron que era útil, mostraron los resultados.

Los acompañantes pueden ayudar a hacer preguntas, explicar puntos de confusión, tomar notas y hacer un seguimiento de los consejos que reciben los pacientes, dijeron los investigadores. También pueden ayudar con el transporte, el apoyo emocional y los problemas de movilidad.

"Como médico de atención primaria, mi prioridad es asegurarme de que mis pacientes y yo usemos bien nuestro tiempo juntos, y que se vayan con la información y los próximos pasos que necesitan para comprender y manejar sus condiciones de salud. Entonces, si quieren tener a otra persona que pueda apoyarlos en la sala o como parte de una visita de telesalud, lo agradezco", dijo el director de la encuesta, el Dr. Jeffrey Kullgren, profesor asociado de medicina interna en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

"Cuando el acompañante de atención de la salud es el cuidador del paciente debido a problemas cognitivos o afecciones médicas complejas, este respaldo puede ser absolutamente vital", añadió en un comunicado de prensa.

De los que no estaban acompañados, el 80% sintió que no necesitaba la ayuda y el 20% prefirió ir solo. Alrededor del 11% dijo que no quería ser una carga, y el 6% dijo que no había nadie disponible para acompañarlos.

Entre los que trajeron un acompañante, el 83% dijo que les hacía sentir cómodos compartiendo su información de salud y el 79% dijo que les ayudaba a seguir las instrucciones de su médico. En total, el 76% dijo que tuvo un impacto positivo en la calidad de su atención.

"Estos hallazgos sugieren un recurso sin explotar para ayudar a mejorar la forma en que los pacientes interactúan con el sistema de atención de la salud, sobre todo los que tienen necesidades de salud complejas", dijo Kullgren.

Los acompañantes más comunes fueron los cónyuges o parejas (71%), seguidos de los hijos adultos (20%).

Las mujeres eran menos propensas que los hombres a tener a alguien que las acompañara, y un 35 por ciento dijeron que trajeron un acompañante en comparación con un 42 por ciento de los hombres, mostraron los resultados de la encuesta.

Las personas con una salud física regular o mala tenían más probabilidades de haber tenido un acompañante, al igual que las personas con una discapacidad que limitaba sus actividades diarias.

Las personas mayores tenían más probabilidades que las personas de 50 o 60 años de haber traído un compañero.

La encuesta, realizada en febrero por teléfono y en línea, involucró a 2,883 personas de 50 a 97 años en todo Estados Unidos.

Más información

La Escuela de Medicina de Harvard tiene más información sobre los "compañeros médicos".

FUENTE: Universidad de Michigan, comunicado de prensa, 19 de septiembre. 2025