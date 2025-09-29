Salud

¿TikTok para consejos sexuales? Verifica la fuente, sugiere un estudio

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

LUNES, 29 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Los adolescentes y adultos jóvenes que recurren a TikTok en busca de consejos de salud sexual harían bien en asegurarse de que los videos sean producidos por profesionales de la salud calificados, señala un estudio reciente.

Más del 20% de los TikToks relacionados con la salud sexual creados por personas influyentes no médicas contenían información inexacta, informaron investigadores el domingo en la reunión anual de la Academia Estadounidense de Pediatría en Denver.

En comparación, un 3 por ciento de los videos producidos por profesionales médicos contenían inexactitudes, encontraron los investigadores.

Los tipos de información incluían consejos peligrosos sobre temas como inducir un aborto, dijeron los investigadores.

De hecho, más de una cuarta parte (27%) de los videos con términos de búsqueda relacionados con el aborto contenían inexactitudes, mostraron los resultados.

"Con una gran variación en las clases de salud en las escuelas, los jóvenes a menudo recurren a plataformas en línea como TikTok en busca de respuestas", dijo en un comunicado de prensa la investigadora Angeli Sirilan, estudiante de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona en Phoenix.

"Esto resalta la necesidad urgente de que los educadores, los padres y los líderes de salud pública mejoren la educación sobre salud sexual y reproductiva y la alfabetización en las redes sociales", dijo Sirilan.

Para el estudio, el equipo de Sirilan creó una cuenta de TikTok que representaba a un joven de 15 años y examinó los 10 videos principales que aparecían bajo 10 palabras clave relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

De los videos que aparecieron, alrededor de un 58 por ciento fueron creados por profesionales de la atención de la salud, dijeron los investigadores.

Dos revisores examinaron de forma independiente los videos y los clasificaron como precisos o inexactos.

Los resultados resaltan la responsabilidad de las empresas de redes sociales de crear barandillas y sistemas para proteger a los jóvenes de información de salud inexacta y potencialmente peligrosa, dijo Sirilan.

"TikTok puede ser una herramienta valiosa para difundir información sobre salud reproductiva entre los adolescentes, y los profesionales de la salud suelen ser las fuentes de información más precisas en la plataforma", escribieron los investigadores en su resumen.

"Además, los temas relacionados con el aborto tenían tasas mucho más altas de información inexacta, por lo que los profesionales de la salud deben ser conscientes de la posible desinformación en esta área", agregaron. "Además, una supervisión más estricta de los videos inexactos podría ser beneficiosa, especialmente para los usuarios adolescentes".

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Fundación Nemours ofrece más información sobre la salud sexual para adolescentes.

FUENTE: Academia Estadounidense de Pediatría, 26 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daytiktokparaconsejossexualesverificalafuentesugiereunestudio

Últimas Noticias

Las lesiones en carritos de golf aumentan entre los niños

Healthday Spanish

Las lesiones en carritos de

Las muertes de niños por armas de fuego en el hogar se han más que duplicado

Healthday Spanish

Las muertes de niños por

Un ranking evaluó a 80 hospitales de América Latina: el argentino que quedó en el top 5

El listado internacional analizó criterios como seguridad, resultados clínicos, gestión del conocimiento, eficiencia, tecnología y experiencia del paciente. Los otros centros de salud del país que fueron mencionados

Un ranking evaluó a 80

Cirugías estéticas en la menopausia: qué procedimientos recomiendan los expertos y cómo se realizan

Según la OMS, los cambios hormonales de esta etapa pueden afectar al bienestar físico, emocional, mental y social. Expertos consultados por Infobae precisaron cuáles son las opciones disponibles para tratar las transformaciones en la piel y las mamas, desde procedimientos quirúrgicos hasta tratamientos no invasivos, y cómo acompañar de manera integral

Cirugías estéticas en la menopausia:

Cómo prevenir una muerte súbita y cuidar la salud cardíaca, según expertos

El control médico regular, la identificación de antecedentes familiares y la capacitación en maniobras de reanimación pueden marcar la diferencia ante situaciones de emergencia

Cómo prevenir una muerte súbita
ÚLTIMAS NOTICIAS
La escuela de los alumnos

La escuela de los alumnos que se grabaron con cánticos antisemitas adelantó las primeras medidas tras la viralización del video

Jornada financiera: el dólar oficial subió a $1.380, creció la brecha y el riesgo país cruzó los 1.100 puntos

Ya son tres los menores detenidos por el robo de un auto a un vecino de La Boca: el video

Un ranking evaluó a 80 hospitales de América Latina: el argentino que quedó en el top 5

De Madonna a Emilia Mernes, qué celebridades deslumbraron en la Semana de la Moda de París con sus looks

INFOBAE AMÉRICA
Cómo aprovechar Disney Springs para

Cómo aprovechar Disney Springs para un día de compras en tu viaje familiar

Zelensky llamó a Europa a unirse en un “escudo aéreo conjunto” frente a la amenaza rusa

El presidente de Madagascar destituyó a su gobierno tras las protestas que dejaron al menos 22 muertos

Un nuevo método permite cultivar arroz con menos fertilizantes y más nutrientes

Reino Unido exigirá a los inmigrantes “ganarse el derecho a vivir” en el país mediante nuevos estrictos requisitos

TELESHOW
El secreto de Pampita en

El secreto de Pampita en la previa de los Martín Fierro: “Me pido una hamburguesa con papas fritas”

Noelia Marzol mostró el accidente que sufrió su hijo mientras jugaba en la plaza: “Ya no tendré que repetirle”

Daniela Celis, a pura emoción compartió la primera reacción de Thiago Medina al verla: “Me preguntó por las nenas”

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”