El peligroso desafío de TikTok sigue activo, cinco años después

VIERNES, 26 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Los adolescentes y los adultos jóvenes siguen haciéndose daño a sí mismos como parte de un desafío de las redes sociales que ahora tiene cinco años.

El Benadryl Challenge, que comenzó en 2020 en TikTok, se ha extendido a otras plataformas de redes sociales y todavía lo intentan jóvenes temerarios, informarán los investigadores el domingo en una reunión de la Academia Estadounidense de Pediatría en Denver.

El desafío desafía a los espectadores a tomar grandes dosis de medicamentos para la alergia de venta libre que contienen el medicamento difenhidramina. Deben luchar contra la somnolencia causada por los medicamentos para experimentar intoxicación y alucinaciones.

Pero las sobredosis de difenhidramina también pueden provocar anomalías peligrosas en el ritmo cardiaco, convulsiones, coma e incluso la muerte, advierten los investigadores.

Hasta 2024, los casos de sobredosis de difenhidramina continuaron aumentando y disminuyendo, a medida que el Benadryl Challenge circula por las redes sociales, dijeron los investigadores.

"El hecho de que sigamos viendo picos en el uso nocivo de difenhidramina años después de que el desafío se volviera viral por primera vez muestra cuán poderosas y peligrosas pueden ser las tendencias de las redes sociales", dijo en un comunicado de prensa la investigadora, la Dra. Noelia Swymeler, médica residente pediátrica de la Facultad de Medicina Comunitaria de la Universidad de Oklahoma en Tulsa.

A principios de este mes, un adolescente de Carolina del Sur casi sufre una sobredosis de Benadryl en un intento de drogarse, según WMBF News. La niña sufrió alucinaciones y su ritmo cardíaco saltó a casi 200 latidos por minuto.

La niña de 13 años le dijo a los médicos que una amiga le dijo que podía drogarse si tomaba suficiente Benadryl, según su madre.

"Vi todos los diferentes TikToks que había estado mirando", dijo la madre anónima a WMBF. "Todos eran niños que tomaban Benadryl, y me dejó boquiabierto. Pensé que era un medicamento seguro. No es algo en lo que un adolescente se metería".

En el estudio, los investigadores rastrearon los informes del Sistema de Notificación de Eventos Adversos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. para la difenhidramina entre 2013 y 2024. El equipo se centró en informes que involucraban a niños y adultos jóvenes entre 10 y 25 años de edad.

Mayo de 2020 marcó el surgimiento del desafío con la primera hospitalización relacionada, dijeron los investigadores.

Más tarde ese año, la FDA emitió una advertencia sobre el Benadryl Challenge, instando a los padres y cuidadores a guardar bajo llave la difenhidramina para evitar el uso indebido por parte de los adolescentes.

Los investigadores encontraron un total de 413 informes, siendo 2020 y 2023 los que tuvieron los recuentos más altos, 73 y 62.

Los informes de casos superaron los niveles previstos a intervalos impares, incluidos julio de 2020, diciembre de 2020, julio de 2021, febrero de 2023, mayo de 2023, enero de 2024 y junio de 2024, lo que muestra cómo tal desafío puede resurgir una y otra vez en las redes sociales.

Un niño de Ohio de 13 años murió en abril de 2023 mientras participaba en el desafío con algunos amigos en su casa, según CNN. Jacob Stevens entró en coma después de una sobredosis de Benadryl y estuvo conectado a un ventilador durante una semana antes de morir.

"Esta investigación resalta la necesidad de una mejor educación, unas salvaguardas más sólidas y una concienciación continua para evitar que los adolescentes sufran daños por los medicamentos que pueden encontrar fácilmente en sus propios hogares", dijo Swymeler.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

