¿Pueden las mamografías evaluar la salud cardíaca de las mujeres?

MIÉRCOLES, 17 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Las mamografías regulares podrían "matar dos pájaros de un tiro" para proteger la salud de las mujeres, señala un estudio reciente.

Las mamografías se pueden usar para predecir con éxito el riesgo de enfermedad cardiaca en las mujeres, además de su capacidad para detectar cánceres de mama tempranos, informaron los investigadores en la edición del 16 de septiembre de la revista Heart.

Un nuevo modelo de IA que utiliza mamografías puede proporcionar puntuaciones de riesgo para la salud cardiaca, además de las desarrolladas por la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA) y otros grupos de expertos, señalaron los investigadores.

"Al integrar la evaluación del riesgo cardiovascular con la evaluación de los senos mediante el uso de mamografías, algo con lo que muchas mujeres ya se involucran en una etapa de la vida en la que aumenta su riesgo cardiovascular, podemos identificar y potencialmente prevenir dos causas principales de enfermedad y muerte al mismo tiempo", dijo la investigadora principal Clare Arnott en un comunicado de prensa. Es la directora global del programa cardiovascular del Instituto George para la Salud Global en Australia.

La IA proporciona su evaluación de riesgo cardíaco utilizando solo la mamografía y la edad de una mujer. Los médicos no tienen que ingresar otra información de salud como la presión arterial, el colesterol o los niveles de azúcar en la sangre.

"Descubrimos que nuestro modelo funcionó igual de bien sin la necesidad de datos clínicos y médicos extensos", dijo Arnott.

La enfermedad cardiaca es la principal causa de muerte entre las mujeres en todo el mundo, y representa alrededor de un tercio de todas las muertes, alrededor de 9 millones al año, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Los investigadores entrenaron a la IA en mamografías de rutina de más de 49,000 mujeres que viven en el estado australiano de Victoria.

Durante un seguimiento promedio de unos nueve años, casi 3,400 de las mujeres sufrieron un ataque cardiaco, un accidente cerebrovascular o una insuficiencia cardiaca, o desarrollaron enfermedad de la arteria coronaria, según el estudio.

La IA revisó las imágenes en busca de depósitos de calcio arterial y densidad del tejido mamario, los cuales se han relacionado previamente con el riesgo de enfermedad cardíaca, dijeron los investigadores.

Las predicciones de riesgo resultantes de la IA fueron tan precisas como la calculadora PREVENT utilizada por la AHA para evaluar el riesgo cardiaco, dijeron los investigadores.

Además, esas calculadoras requieren que los médicos ingresen muchos tipos diferentes de datos de salud, como la presión arterial y el colesterol, para evaluar el riesgo de una mujer.

"Nuestro modelo es el primero en utilizar una variedad de características de imágenes mamográficas combinadas simplemente con la edad, una ventaja clave de este enfoque es que no requiere datos adicionales de antecedentes o registros médicos, lo que lo hace menos intensivo en recursos para implementar, pero sigue siendo muy preciso", dijo Arnott.

La IA podría beneficiar particularmente a las mujeres en países que ya tienen programas efectivos de detección del cáncer de mama, dijeron los investigadores.

Por ejemplo, más de dos tercios (un 67 por ciento) de las mujeres de EE. UU. y Reino Unido se hacen las mamografías recomendadas, anotaron los investigadores.

"Hemos mostrado el potencial de esta nueva e innovadora herramienta de detección, por lo que ahora esperamos probar el modelo en poblaciones adicionales y diversas y comprender las barreras potenciales para su implementación", dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal, Jennifer Barraclough, investigadora del Instituto George.

