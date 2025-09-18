¿Problemas de control de la vejiga? Puede haber una aplicación para eso

JUEVES, 18 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- ¿Tienes problemas con el control de la vejiga? Podría haber una aplicación para eso, dicen los investigadores.

Las veteranas que sufrían de incontinencia urinaria recibieron un alivio efectivo usando una aplicación para teléfonos inteligentes llamada MyHealtheBladder, informaron los investigadores el 16 de septiembre en JAMA Network Open.

La aplicación entregó sesiones diarias durante ocho semanas, enseñando a las mujeres sobre ejercicios del suelo pélvico, estrategias de control de la vejiga, manejo de líquidos y autocontrol, dijeron los investigadores.

Los veteranos también recibieron ayuda efectiva de una visita de telesalud con expertos capacitados en incontinencia urinaria, dijeron los investigadores.

"Las mujeres veteranas informaron una mejora en los síntomas de incontinencia urinaria con ambas modalidades de parto remoto, y se informó una mejora más temprana de los síntomas de IU entre las mujeres asignadas al azar a una aplicación de salud móvil, en comparación con una visita por video", concluyó el equipo de investigación dirigido por la Dra. Alayne Markland, directora de investigación y educación geriátrica del Sistema de Atención de la Salud de la VA de Birmingham en Alabama.

Puede ser difícil enseñar a las mujeres cómo gestionar la incontinencia urinaria, sobre todo para las que viven en áreas rurales con menos acceso a la atención de la salud, dijeron los investigadores.

La telesalud ofrece una oportunidad potencial para hacer llegar esta información a las mujeres, y los veteranos son un grupo principal para ese enfoque, dijeron los investigadores.

"La atención de telesalud en el VA ha crecido de 300,000 veteranos atendidos en 2010 con una expansión reciente que alcanzó los 2.3 millones de veteranos en 2022", escribieron los investigadores. "Más de un tercio de todos los veteranos han recibido algún tipo de atención remota. Las mujeres veteranas son las primeras en adoptar la prestación de atención basada en video de VA y, a menudo, experimentan barreras para acceder a la atención clínica".

Las aplicaciones móviles de salud diseñadas para tratar la incontinencia urinaria ya estaban disponibles, pero el equipo de investigación desarrolló MyHealtheBladder específicamente para atraer a las veteranas con experiencias militares compartidas.

Para probar la aplicación, los investigadores reclutaron a 244 veterinarias y las asignaron al azar para trabajar con la aplicación o recibir una consulta de telesalud con expertos. Las mujeres tenían 53 años en promedio.

Los investigadores encontraron que cualquiera de los enfoques fue efectivo después de 12 semanas. Las mujeres mostraron resultados anteriores de la aplicación, pero la diferencia final entre las dos "no fue clínicamente significativa".

También encontraron que el tratamiento no mejoraba si las mujeres que todavía estaban luchando después de ocho semanas recibían una consulta de video de "refuerzo".

En general, los resultados muestran que las mujeres pueden recibir ayuda efectiva para los problemas de control de la vejiga incluso si no pueden ir al consultorio de un médico, concluyeron los investigadores.

"Más investigaciones podrían ampliar estas modalidades para ampliar el acceso al tratamiento de la incontinencia urinaria conductual en todo el sistema de atención médica de VA y en otros sistemas de atención médica", escribieron los investigadores.

FUENTE: JAMA Network Open, 16 de septiembre de 2025