Salud

¿Problemas de control de la vejiga? Puede haber una aplicación para eso

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

JUEVES, 18 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- ¿Tienes problemas con el control de la vejiga? Podría haber una aplicación para eso, dicen los investigadores.

Las veteranas que sufrían de incontinencia urinaria recibieron un alivio efectivo usando una aplicación para teléfonos inteligentes llamada MyHealtheBladder, informaron los investigadores el 16 de septiembre en JAMA Network Open.

La aplicación entregó sesiones diarias durante ocho semanas, enseñando a las mujeres sobre ejercicios del suelo pélvico, estrategias de control de la vejiga, manejo de líquidos y autocontrol, dijeron los investigadores.

Los veteranos también recibieron ayuda efectiva de una visita de telesalud con expertos capacitados en incontinencia urinaria, dijeron los investigadores.

"Las mujeres veteranas informaron una mejora en los síntomas de incontinencia urinaria con ambas modalidades de parto remoto, y se informó una mejora más temprana de los síntomas de IU entre las mujeres asignadas al azar a una aplicación de salud móvil, en comparación con una visita por video", concluyó el equipo de investigación dirigido por la Dra. Alayne Markland, directora de investigación y educación geriátrica del Sistema de Atención de la Salud de la VA de Birmingham en Alabama.

Puede ser difícil enseñar a las mujeres cómo gestionar la incontinencia urinaria, sobre todo para las que viven en áreas rurales con menos acceso a la atención de la salud, dijeron los investigadores.

La telesalud ofrece una oportunidad potencial para hacer llegar esta información a las mujeres, y los veteranos son un grupo principal para ese enfoque, dijeron los investigadores.

"La atención de telesalud en el VA ha crecido de 300,000 veteranos atendidos en 2010 con una expansión reciente que alcanzó los 2.3 millones de veteranos en 2022", escribieron los investigadores. "Más de un tercio de todos los veteranos han recibido algún tipo de atención remota. Las mujeres veteranas son las primeras en adoptar la prestación de atención basada en video de VA y, a menudo, experimentan barreras para acceder a la atención clínica".

Las aplicaciones móviles de salud diseñadas para tratar la incontinencia urinaria ya estaban disponibles, pero el equipo de investigación desarrolló MyHealtheBladder específicamente para atraer a las veteranas con experiencias militares compartidas.

Para probar la aplicación, los investigadores reclutaron a 244 veterinarias y las asignaron al azar para trabajar con la aplicación o recibir una consulta de telesalud con expertos. Las mujeres tenían 53 años en promedio.

Los investigadores encontraron que cualquiera de los enfoques fue efectivo después de 12 semanas. Las mujeres mostraron resultados anteriores de la aplicación, pero la diferencia final entre las dos "no fue clínicamente significativa".

También encontraron que el tratamiento no mejoraba si las mujeres que todavía estaban luchando después de ocho semanas recibían una consulta de video de "refuerzo".

En general, los resultados muestran que las mujeres pueden recibir ayuda efectiva para los problemas de control de la vejiga incluso si no pueden ir al consultorio de un médico, concluyeron los investigadores.

"Más investigaciones podrían ampliar estas modalidades para ampliar el acceso al tratamiento de la incontinencia urinaria conductual en todo el sistema de atención médica de VA y en otros sistemas de atención médica", escribieron los investigadores.

Más información

La Clínica Mayo ofrece más información sobre la incontinencia urinaria.

FUENTE: JAMA Network Open, 16 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayproblemasdecontroldelavejigapuedehaberunaaplicacionparaeso

Últimas Noticias

Qué es la distonía, el trastorno del movimiento que desafía el diagnóstico y puede ser confundido con Parkinson

Movimientos involuntarios, posturas anormales y dolor son algunas de las manifestaciones que suelen confundirse y dificultar su identificación. Cuáles son los tratamientos más efectivos

Qué es la distonía, el

El increíble récord del médico William Bean: midió el envejecimiento de la uña de su pulgar izquierdo durante 35 años

Su inusual experimento fue reconocido hoy con uno de los premios Ig Nobel en los Estados Unidos. Llegó a publicar seis estudios sobre cómo los factores como la edad y la temperatura influyen sobre el crecimiento de las uñas

El increíble récord del médico

Alertan por la expansión de enfermedades transmitidas por mosquitos en Brasil: el impacto del cambio climático

Un informe científico analizó esta problemática y propuso estrategias para mitigarla

Alertan por la expansión de

La disciplina milenaria que recomienda Harvard para fortalecer el cuerpo y la mente después de los 60 años

Diversas investigaciones científicas coinciden en que esta práctica oriental de movimientos suaves ayuda a mejorar el equilibrio, la movilidad, el ánimo y la autonomía en adultos mayores

La disciplina milenaria que recomienda

Seis pasos para lograr que la meditación sea parte de la rutina diaria, según expertos

Nuevas estrategias y recursos prácticos ayudan a quienes buscan transformar su bienestar personal a través de esta práctica. De bienestar emocional a reducción del estrés, cómo obtener todos los beneficios, según Cuerpomente

Seis pasos para lograr que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Caputo: “Vamos a vender

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Alerta amarilla por la llegada de tormentas durante el fin de semana: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

Tiros, piedrazos y un atacante con chaleco antibalas en un violento enfrentamiento entre dos familias

Dólar, riesgo país, tasas y acciones: cómo evolucionaron los principales datos de la economía en lo que va de 2025

Un estudio advierte sobre la acumulación de nanoplásticos en alimentos naturales: los riesgos

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay celebró el “histórico” acuerdo

Uruguay celebró el “histórico” acuerdo entre el Mercosur y EFTA y los exportadores lo ven con expectativa

El increíble récord del médico William Bean: midió el envejecimiento de la uña de su pulgar izquierdo durante 35 años

Receta de pollo a las tres tazas, rápida y fácil

Alemania consolida su giro militar: presupuesto récord en defensa y nuevo fondo especial para el desarrollo

Macron anticipó que las sanciones contra Irán podrían restablecerse a fines de septiembre

TELESHOW
Fabiana Cantilo apuntó contra L-Gante

Fabiana Cantilo apuntó contra L-Gante y el reggaeton: “Son los errores de la vida”

La increíble suma de dinero que consiguió Camilota, la hermana de Thiago Medina, tras una colecta en vivo

La reacción de Lali tras no ser nominada a los Latin Grammy: “El truco ese, yo ya lo vi”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone dieron su primera entrevista juntos a semanas de ser padres

Teté Coustarot habló de su relación con Susana Giménez y Mirtha Legrand