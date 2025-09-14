Salud

Los hábitos en la primera hora del día que mejoran salud y longevidad

El doctor William Li recomienda esperar aproximadamente una hora antes de ingerir alimentos sólidos, lo que, según su experiencia, favorece el metabolismo y podría contribuir a ralentizar el envejecimiento celular

Por Nazareno Rosen

Guardar
El doctor William Li destaca
El doctor William Li destaca la importancia de la rutina matutina para la salud y la longevidad (Captura de video/@TheDiaryOfACEO)

El inicio de cada jornada marca más que un simple despertar. Según sugiere el médico William Li, es una oportunidad diaria para influir en el bienestar, instaurar hábitos favorables y promover la longevidad.

Expertos como Li, formado en la Universidad de Harvard, consideran que la primera hora del día puede impactar directamente en la salud física y cognitiva, así como en el estado de ánimo y la productividad. Este enfoque promueve la idea de que pequeños actos, repetidos conscientemente en los minutos iniciales tras levantarse, generan consecuencias duraderas, especialmente si se incorporan de forma coherente y adaptada a las circunstancias personales.

La importancia de dedicar atención específica a la rutina matutina reside en su capacidad para establecer el tono del día. Según explicó Li a Men´s Health, cómo se afrontan los primeros minutos tras despertar condiciona el resto de la jornada y, a largo plazo, puede contribuir a optimizar tanto el estilo de vida como la esperanza de vida. Adoptar una secuencia de actos deliberados, en vez de dejarse arrastrar por la inercia o la improvisación, ayuda a mejorar los niveles de energía, la concentración, el ánimo y la disposición física.

Principios generales de un ritual matutino, según el doctor William Li

Levantarse con propósito y evitar
Levantarse con propósito y evitar el uso inmediato del móvil mejora la concentración y el ánimo (credito: fb/Doctor William Li)

Para el doctor Li, el ritual matutino no debe entenderse como una serie de normas rígidas o inmutables. Lo fundamental radica en la coherencia y la alineación de las acciones elegidas con aquello que cada persona sabe que funciona para su propio bienestar.

En este sentido, Li recomienda no obsesionarse con la perfección, sino seleccionar dos o tres acciones que resulten factibles y consistentes en la vida cotidiana. La clave está en la adecuación individual y en la capacidad de ir ajustando la rutina según las necesidades personales, siempre priorizando el objetivo de cuidar el cuerpo y la mente desde el inicio del día.

Otra premisa esencial planteada por Li es la de levantarse con un propósito claro. Empezar la mañana de forma deliberada, sin dejarse atrapar por el letargo o la dispersión, contribuye a combatir la llamada inercia del sueño, estado que puede mermar la memoria, dificultar la concentración y ralentizar los reflejos.

Asimismo, evitar el uso inmediato de dispositivos digitales, como teléfonos móviles, también forma parte de estos principios: permanecer alejado de las notificaciones y la sobrecarga informativa ayuda a proteger la mente de estímulos disruptivos en el momento en que más vulnerable es.

En suma, Li plantea que los rituales matutinos deben ser deliberados, factibles y adaptables, dirigidos siempre a instaurar una sensación de control y bienestar desde el primer momento del día.

Detalles del ritual matutino de William Li

Esperar una hora para desayunar
Esperar una hora para desayunar ayuda a prolongar el ayuno nocturno y activa la quema de grasas (credito: fb/Doctor William Li)

La rutina matutina personalizada del doctor William Li pone en práctica los principios mencionados. En primer lugar, Li subraya la importancia de no dormir hasta tarde y de levantarse con intención, lejos de la procrastinación o el uso inmediato del móvil. Este acto inicial combate el letargo asociado al sueño recién interrumpido, previniendo su impacto negativo sobre la concentración, la memoria y la rapidez de reacción.

En cuanto a la alimentación, Li sugiere evitar el desayuno inmediato tras levantarse. En su caso, espera aproximadamente una hora antes de ingerir el primer alimento sólido del día. Este pequeño ayuno prolongado extiende el descanso nocturno del sistema digestivo, activa la quema de grasas y contribuye, según su experiencia, a ralentizar el envejecimiento celular y el desgaste de los telómeros.

“La primera hora de tu día puede cambiar tu salud”, explica Li, quien añade: “Esperar una hora para desayunar hace que se extienda el ayuno nocturno, se active la quema de grasas y se ralentice el envejecimiento”.

El café forma parte esencial de su ritual. Prefiere tomarlo solo, sin leche ni azúcar, destacando el papel de la cafeína y el ácido clorogénico tanto en la activación del metabolismo como en el impulso de mecanismos antiinflamatorios.

Según Li, el café de esta manera no interfiere con el proceso de ayuno y se convierte en un aliado útil en la rutina diaria.

Finalmente, integra actividad física suave, como estiramientos y movimiento ligero. Estas acciones, según explica, mejoran la flexibilidad, favorecen la circulación, oxigenan el cerebro y son beneficiosas tanto para la salud cardiovascular como articular. El movimiento temprano representa, en palabras del especialista, una auténtica forma de sanación.

Opciones y adaptaciones posibles para el ritual matutino

El ritual matutino debe ser
El ritual matutino debe ser adaptable y personalizado según las necesidades individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritual matutino recomendado por Li no es una fórmula única ni excluyente; al contrario, puede adaptarse según las preferencias y contextos de cada persona. Exponerse a la luz solar para ajustar los ritmos circadianos, realizar ejercicios de respiración consciente, practicar la meditación, dedicar unos minutos a la lectura o el dibujo, o someterse a estímulos de frío controlados, ya sea una ducha fría o un paseo breve al aire libre. Cada uno de estos elementos puede incorporarse de forma gradual, atendiendo a las propias necesidades, intereses y capacidades.

La flexibilidad constituye, en este sentido, un valor añadido de los rituales matutinos. La clave está en priorizar ciertas prácticas que tengan sentido para la persona, insertarlas de manera consistente en la rutina y, si es necesario, modificarlas conforme evolucionan las circunstancias vitales o las metas personales.

Temas Relacionados

SaludAyunoEnvejecimiento celularWilliam LiUniversidad de HarvardNewsroom BUE

Últimas Noticias

El sencillo método para medir la frecuencia cardíaca en casa, que recomiendan expertos de Harvard

La autoevaluación regular puede alertar sobre posibles trastornos y contribuir a la prevención de complicaciones relacionadas con el sistema circulatorio

El sencillo método para medir

Antonio Banderas reveló su rutina de running, la alimentación y estilo de vida que lo mantienen en forma luego de un infarto

En 2017 sufrió ese problema de salud a raíz del cual su vida dio un giro de 180 grados. Corre 10 kilómetros por día, hace yoga y sigue una alimentación saludable con un “permitido”. “No me apetece morirme y quiero vivir 100 años, pero depende cómo”, aseguró

Antonio Banderas reveló su rutina

Día del Hipertenso en la Argentina: las 7 recomendaciones del nuevo consenso de expertos

Solo el 15% de los adultos afectados por el trastorno logra controlar su presión adecuadamente. Desde el consumo de potasio y probióticos hasta la combinación de medicamentos, qué sugieren la Sociedad Argentina de Hipertensión y dos organizaciones de cardiología

Día del Hipertenso en la

Día Mundial de la Dermatitis Atópica: qué es, por qué aparece y cómo se trata

Una condición común que puede verse agravada por diferentes razones como el calor, el sudor y el estrés emocional. Con la ayuda de diversas cremas y lociones puede disminuir la reacción

Día Mundial de la Dermatitis

Por qué la meditación puede impactar en la capacidad del cerebro y mejora la salud mental

Con miles de años de historia, esta práctica está validada por múltiples estudios científicos que confirman los beneficios en el cuerpo y la mente

Por qué la meditación puede
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ofrecía entradas falsas para un

Ofrecía entradas falsas para un recital de cuarteto en Córdoba y fue detenido por la estafa

Apagón general en Río Gallegos: una camioneta chocó contra un poste de luz y dejó sin energía a toda la ciudad

Elecciones en la Provincia de Buenos Aires: radiografía del voto en el Conurbano

Una mujer policía mató a un ladrón de 17 años que intentó asaltarla en Moreno

Video: la brutal agresión de un hombre a sus perros registrada por una vecina

INFOBAE AMÉRICA
María Corina Machado aseguró que

María Corina Machado aseguró que Venezuela está ganando la lucha contra la tiranía de Maduro: “Sus cómplices quedarán al desnudo y se hará justicia”

¿Te robaron el celular? Te enseñamos paso a paso cómo proteger tu información con el bloqueo remoto

Nuevo golpe de Ucrania en territorio ruso: el Ejército atacó la red ferroviaria del país

Estados Unidos y China retoman el diálogo en Madrid en medio de las tensiones comerciales

Hallan tres esculturas que revelan que relatar historias comenzó, al menos, en el Neolítico

TELESHOW
El conmovedor mensaje de las

El conmovedor mensaje de las gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis tras el grave accidente: “Vos podés papá”

Marcela Tinayre agasajó al padre de sus hijos por su cumpleaños con imágenes retro de su vida juntos: “Mi gran amigo”

Camilota rompió en llanto en vivo al hablar de la salud de Thiago Medina: “Verlo así hace que se me desarme el alma”

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Fiesta, spa y noviazgo confirmado: Tamara Báez celebró los 4 años de Jamaica y selló su vuelta con Thiago Martínez