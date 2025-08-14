Un pequeño cambio en tu zancada puede aliviar el dolor de la artritis de rodilla

MIÉRCOLES, 13 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Alterar ligeramente la zancada al caminar podría aliviar considerablemente el dolor provocado por la artritis de rodilla por desgaste, señala un estudio reciente.

La posición del pie al caminar puede reducir el estrés en la articulación de la rodilla de una persona, informaron los investigadores el 12 de agosto en The Lancet Rheumatology.

Las personas entrenadas para inclinar los pies ligeramente hacia adentro o hacia afuera de su alineación natural experimentaron una degeneración más lenta del cojín de cartílago dentro de las rodillas doloridas, según muestran los resultados.

También reportaron mayores reducciones en el dolor de rodilla y una mejor función de la rodilla después de un año, dijeron los investigadores.

"En conjunto, nuestros hallazgos sugieren que ayudar a los pacientes a encontrar el mejor ángulo del pie para reducir el estrés en las rodillas podría ofrecer una forma fácil y bastante económica de abordar la osteoartritis en etapa temprana", señaló la investigadora colíder, Valentina Mazzoli, profesora asistente de radiología de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU, en la ciudad de Nueva York.

Esta estrategia podría reducir la dependencia de los pacientes de los analgésicos y retrasar la necesidad de una cirugía de reemplazo de rodilla, añadió Mazzoli en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 68 personas con osteoartritis de rodilla y registraron su marcha mientras caminaban en una cinta de correr. Un programa de computadora simuló sus patrones de caminar y calculó el estrés máximo que estaban ejerciendo sobre sus rodillas.

El equipo de investigación también generó modelos informáticos de cuatro nuevas posiciones de los pies en ángulo hacia adentro o hacia afuera de 5 o 10 grados y estimó cuál reduciría mejor el estrés en las rodillas de cada persona.

Luego, los participantes se dividieron aleatoriamente en dos grupos. La mitad fueron entrenados en seis sesiones para caminar con el ángulo del pie ideal para ellos, y a la otra mitad se les dijo que continuaran caminando normalmente.

En general, los que ajustaron su marcha redujeron la carga máxima en las rodillas en un 4%, mientras que los que mantuvieron su zancada normal aumentaron la carga en más de un 3%.

Además, los que aprendieron la nueva posición del pie experimentaron una reducción de 2.5 puntos en una escala de dolor de 10 puntos, equivalente al efecto de los analgésicos de venta libre como los AINE y el acetaminofén, dijeron los investigadores.

"Estos resultados resaltan la importancia de personalizar el tratamiento en lugar de adoptar un enfoque único para la osteoartritis", dijo Mazzoli. "Si bien esta estrategia puede parecer desafiante, los avances recientes en la detección del movimiento de diferentes partes del cuerpo utilizando inteligencia artificial pueden hacerlo más fácil y rápido que nunca".

El software de IA que estima la carga articular mediante videos de teléfonos inteligentes ahora está disponible, lo que permite a los médicos realizar un análisis de la marcha sin equipo de laboratorio especializado, anotaron los investigadores.

El equipo planea probar si esas herramientas de IA pueden ayudar a identificar el mejor método de caminar para los pacientes con artritis de rodilla, dijo Mazzoli. También planean expandir su estudio para incluir a personas con obesidad.

Más información

La Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos (American Academy of Orthopaedic Surgeons) ofrece más información sobre la artritis de rodilla.

FUENTE: NYU Langone Health, comunicado de prensa, 12 de agosto de 2025