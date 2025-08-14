Salud

El café es en su mayoría seguro, según un estudio, pero tiene algunos contaminantes

Healthday Spanish

Por India Edwards HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 13 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- El café de la mañana está en su mayoría libre de niveles nocivos de toxinas y contaminantes, pero una nueva investigación muestra que hay margen de mejora.

"Si bien algunos contaminantes estaban presentes, la mayoría se encontraron en niveles mínimos y muy por debajo de los límites de seguridad de la Unión Europea por porción de 6 onzas. Esto significa que el café es generalmente seguro", dijo a CNN Molly Hamilton, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Clean Label Project, que dirigió las pruebas.

La investigación ha relacionado beber alrededor de 3 tazas de café negro al día con un menor riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2, enfermedad hepática, accidente cerebrovascular, demencia y más.

El Clean Label Project analizó el café de 45 marcas populares cultivadas en Brasil, Colombia, Costa Rica, Etiopía, Guatemala, Kenia, Perú y Hawái. Se realizaron más de 7,000 pruebas de pesticidas, metales pesados, plastificantes y toxinas de moho.

Los resultados:

Glifosato: Se encontraron rastros de este herbicida ampliamente utilizado, junto con cantidades "significativas" de ácido aminometilfosfónico (AMPA), su subproducto. El AMPA puede persistir en el medio ambiente y se ha relacionado con daños en el ADN e inflamación del hígado.

Ftalatos: Estos productos químicos plásticos, relacionados con problemas reproductivos, obesidad infantil, cáncer y asma, se detectaron en algunos cafés. Los niveles más altos fueron en el café enlatado, seguido de las cápsulas y luego en las bolsas.

Metales pesados: Las cantidades variaron según la región, siendo los cafés africanos los que tenían los niveles más bajos y los cafés hawaianos los más altos, probablemente debido al suelo volcánico. Algunos ejemplos de metales pesados son el plomo, el mercurio y el arsénico.

Acrilamida: Todas las muestras contenían pequeñas cantidades de este químico, que se forma durante el tostado. Se ha relacionado con el cáncer en estudios con animales, pero no se considera dañino para los humanos en niveles bajos. Los tuestes medios tenían la mayor cantidad de acrilamida, seguidos de los tuestes claros y luego los tostados oscuros.

Los cafés orgánicos generalmente tenían niveles más bajos de contaminantes, pero las 12 muestras orgánicas aún contenían AMPA. Hamilton dijo que esto podría deberse a la escorrentía de las granjas convencionales cercanas.

"Nuestro próximo estudio analizará la línea de ensamblaje de empaques", dijo en un informe de CNN.

David Andrews es director científico interino del Grupo de Trabajo Ambiental.

"Los niveles más altos de ftalatos encontrados en las cápsulas de café y el café enlatado sugieren que el empaque podría ser una fuente significativa de exposición a estos productos químicos preocupantes", dijo a CNN.

Sin embargo, la Asociación Nacional del Café (NCA) se opuso y le dijo a CNN que es "altamente irresponsable engañar a los estadounidenses sobre la seguridad de su bebida favorita".

"Décadas de evidencia científica independiente muestran que los bebedores de café viven vidas más largas y saludables", dijo el presidente y director ejecutivo de la NCA, William "Bill" Murray .

Hamilton dijo que los bebedores de café pueden limitar los contaminantes al:

Elegir tuestes más oscuros o muy claros

Optar por el café en bolsas o monodosis

Teniendo en cuenta dónde se cultiva el café

"El café con cafeína sigue siendo una de las categorías de productos más limpias que hemos probado", dijo Hamilton.

"Nuestro informe no pretende dar la alarma o evitar que los consumidores beban café, sino más bien capacitar a las personas sobre cómo elegir la taza de café más limpia y segura", agregó.

Más información

NutritionFacts.org tiene más sobre el café tostado claro que el oscuro.

FUENTE: CNN, 11 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

La exposición a químicos de los padres en el lugar de trabajo podría influir en el autismo de los niños

Healthday Spanish

Infobae

¿Tienes COVID prolongado? Depende de a quién le preguntes, según un estudio

Healthday Spanish

¿Tienes COVID prolongado? Depende de

Un pequeño cambio en tu zancada puede aliviar el dolor de la artritis de rodilla

Healthday Spanish

Un pequeño cambio en tu

La IA usa la voz para detectar el cáncer de garganta

Healthday Spanish

La IA usa la voz

Por qué los pequeños cambios son clave para adoptar hábitos saludables, según Alberto Cormillot

El médico y divulgador analizó en una entrevista con Infobae en Vivo las mejores estrategias para el bienestar. Además, remarcó el valor de la constancia en la alimentación y la actividad física

Por qué los pequeños cambios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fiebre amarilla en Argentina: la

Fiebre amarilla en Argentina: la vacuna será gratuita solo en zonas con riesgo comprobado de transmisión

Llevó a la “cosificación” de Julieta Prandi y la abusó “con total impunidad”: los fundamentos de la condena a Claudio Contardi

Muertes por fentanilo: “Se aplicaron cerca de 40 mil dosis contaminadas”, alertó un diputado

Por qué los pequeños cambios son clave para adoptar hábitos saludables, según Alberto Cormillot

“Estoy asustada, venime a buscar”: denunció que un chofer de auto de aplicación quiso secuestrar a su hija

INFOBAE AMÉRICA
Julio de 2025 fue el

Julio de 2025 fue el mes más letal para civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

La poderosa hermana de Kim Jong-un rechazó las versiones de Corea del Sur sobre los altavoces en la frontera

El salmón salvaje enfrenta una caída sin precedentes, las razones detrás de su amenaza de extinción

Rusia intensifica su ofensiva en el este de Ucrania con nuevos avances en Donetsk

Aliados de Ucrania impulsarán un endurecimiento de las sanciones a Rusia si Putin no acepta una tregua en la cumbre con Trump

TELESHOW
Mauro Icardi replicó junto a

Mauro Icardi replicó junto a la China Suárez un antiguo paseo que hacía por Estambul junto a Wanda Nara

La mamá de Emilia Mernes recordó los primeros pasos de la carrera de su hija: “Me hace feliz su felicidad”

Jimena Barón celebró los 2 meses de vida de su hijo y sorprendió al confesar cómo se encuentra: “Pasada de cansancio”

La divertida fiesta de cumpleaños que Juana Repetto organizó para el cumpleaños de su hijo Toribio

Un exparticipante de Gran Hermano debutó en Cuestión de peso y sorprendió con sus confesiones: “Llegó el momento de un cambio”