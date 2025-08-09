Nueva píldora para perder peso de Eli Lilly se muestra prometedora en un estudio inicial

VIERNES, 8 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Una nueva píldora para perder peso fabricada por Eli Lilly ayudó a las personas a perder una cantidad significativa de peso en un estudio reciente.

Tomado en la dosis más alta, orforglipron ayudó a los pacientes a perder un promedio de 27.3 libras, o el 12.4% de su peso corporal, durante 72 semanas.

Eli Lilly dice que planea solicitar la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para fin de año para comercializar el medicamento.

Si se aprueba, la píldora podría convertirse en una alternativa más simple a los medicamentos inyectables como Wegovy, Ozempic, Zepbound y Mounjaro, que se usan para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2.

Las píldoras son más fáciles de hacer y "se pueden fabricar a una escala significativa", dijo Kenneth Custer, presidente de salud cardiometabólica de Eli Lilly, a The New York Times.

"Hay diferencias de órdenes de magnitud en la cantidad que podemos soportar", dijo, y agregó que las píldoras también podrían ayudar a las personas en países sin acceso al almacenamiento en frío necesario para los medicamentos inyectados.

Al igual que los medicamentos inyectados, la nueva píldora pertenece a la clase de medicamentos GLP-1. Los medicamentos GLP-1 funcionan ayudando a las personas a sentirse llenas por más tiempo y ralentizando la digestión, según la Clínica Cleveland.

El estudio reciente incluyó a 3,127 adultos que fueron asignados al azar a tomar orforglipron o un placebo. Se evaluaron tres dosis diferentes del fármaco.

Además de la pérdida de peso, las personas que tomaron el medicamento también vieron mejoras en el colesterol, los niveles de triglicéridos y la presión arterial.

Los efectos secundarios fueron similares a los observados con los medicamentos inyectables e incluyeron vómitos, diarrea, estreñimiento e indigestión, dijo The Times .

A principios de este año, Lilly también probó orforglipron en personas con diabetes tipo 2 y descubrió que reducía el azúcar en la sangre y conducía a una pérdida de peso similar a la de Ozempic.

La compañía planea buscar la aprobación de la FDA para comercializar el medicamento para el uso de la diabetes en 2026, informó The Times .

Orforglipron aún no se ha comparado directamente con medicamentos inyectables como Wegovy o Zepbound. En un estudio anterior, Zepbound ayudó a las personas a perder el 20.2% de su peso, y Wegovy condujo a una pérdida de peso del 13.2% durante 72 semanas.

Aún así, los expertos dicen que la nueva píldora puede tener beneficios clave.

Pero quizá no sea tan potente como las inyecciones, dijo el Dr. David Cummings, experto en obesidad de la Universidad de Washington, en Seattle.

Pero si es mucho más barato y más fácil de hacer, dijo Cummings, entonces "esa característica por sí sola podría hacerlo realmente impactante".

Eli Lilly aún no ha dicho cuánto costará la píldora y planea decidir después de que la FDA la revise para su aprobación de comercialización.

Alrededor de 8 millones de estadounidenses ahora toman medicamentos para la obesidad, aunque se estima que 170 millones podrían beneficiarse, según Custer. Dijo que una razón importante es que fabricar medicamentos inyectables es costoso y lento, dijo The Times .

Debido a que las píldoras son más fáciles de fabricar y almacenar, este nuevo medicamento podría ayudar a llegar a más personas, agregó Custer.

Más información

FUENTE: The New York Times, 7 de agosto de 2025