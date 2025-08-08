Salud

Las papas fritas se vinculan con probabilidades más altas de diabetes tipo 2

Healthday Spanish

Por Ernie Mundell HealthDay Reporter

Guardar

JUEVES, 7 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- La próxima vez que le pregunten "¿Papas fritas con eso?", quizá diga que no: el consumo regular de la golosina a base de papa aumenta las probabilidades de diabetes tipo 2 en un 20 por ciento, muestra una investigación reciente.

Por otro lado, cambiar esas papas fritas por alimentos integrales podría reducir las probabilidades de la enfermedad del azúcar en la sangre en un 19 por ciento, encontró el mismo estudio.

"El mensaje de salud pública aquí es simple y poderoso: pequeños cambios en nuestra dieta diaria pueden tener un impacto importante en el riesgo de diabetes tipo 2. Limitar las papas, sobre todo limitar las papas fritas, y elegir fuentes saludables de carbohidratos integrales podría ayudar a reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en toda la población", dijo el coautor del estudio, el Dr. Walter Willett, profesor de epidemiología y nutrición de la Universidad de Harvard.

Su equipo publicó sus hallazgos el 6 de agosto en The BMJ.

Como explicó el equipo de Willett, investigaciones anteriores habían demostrado que la humilde papa es un importante culpable dietético en el fomento de la diabetes.

Pero, ¿importa la forma en que se cocinan las papas?

"Estamos cambiando la conversación de '¿Las papas son buenas o malas?' a una pregunta más matizada y útil: ¿Cómo se preparan y qué podríamos comer en su lugar?", dijo el autor principal, Seyed Mohammad Mousavi , en un comunicado de prensa. Mousavi es investigador postdoctoral en el Departamento de Nutrición de Harvard.

El nuevo estudio se centró en datos que involucraron a más de 205,000 personas inscritas en el Estudio de Salud de Enfermeras, el Estudio de Salud de Enfermeras II y el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud.

Estos estudios son una mina de oro para los investigadores de nutrición, porque durante tres décadas los participantes completaron cuestionarios dietéticos detallados.

En esas encuestas se incluyeron preguntas sobre cuántas veces por semana comían papas fritas; papas al horno, hervidas o en puré; y granos integrales.

Por supuesto, la salud de cada participante también fue rastreada durante más de 30 años. Durante ese tiempo, 22,299 participantes desarrollaron diabetes tipo 2, la forma más común de la enfermedad.

Cuando se trataba de papas, la forma en que se cocinaban sí importaba : mientras que solo tres porciones por semana de papas fritas aumentaron el riesgo de diabetes en un 20%, comer papas horneadas, hervidas o en puré no influyó en el riesgo de diabetes.

Y reemplazar esos tres pedidos de papas fritas con granos integrales, por ejemplo, pastas o pan de granos integrales, redujo las probabilidades de diabetes tipo 2 hasta en un 19 por ciento, encontró el equipo de Harvard. Incluso sustituir las papas fritas por granos refinados (no integrales) ayudó a reducir el riesgo de diabetes.

Estos hallazgos fueron respaldados por dos análisis separados, en los que los datos de varios estudios anteriores que involucraron a más de 500,000 personas (incluidos 43,000 casos de diabetes tipo 2) arrojaron resultados similares cuando se trataba de papas fritas versus granos integrales.

"Para los legisladores, nuestros hallazgos resaltan la necesidad de ir más allá de las categorías amplias de alimentos y prestar más atención a cómo se preparan los alimentos y a qué están reemplazando", dijo Willett en un comunicado de prensa de la Harvard. "No todos los carbohidratos, o incluso todas las papas, son iguales, y esa distinción es crucial cuando se trata de dar forma a pautas dietéticas efectivas".

El estudio fue financiado por una subvención de los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU.

Más información

Obtenga más información sobre la diabetes tipo 2 en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

FUENTE: Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, comunicado de prensa, 6 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Los hogares caóticos pueden provocar problemas de salud física y mental y entre los niños

Healthday Spanish

Los hogares caóticos pueden provocar

Tamiflu es seguro para los niños, concluye un estudio

Healthday Spanish

Tamiflu es seguro para los

Las caminatas más largas y rápidas protegen la salud del corazón

Healthday Spanish

Las caminatas más largas y

Ponerse de pie con más frecuencia podría proteger la salud cardiaca de las personas mayores

Healthday Spanish

Ponerse de pie con más

La perimenopausia, una etapa que aún se mantiene entre el silencio, los mitos y el diagnóstico erróneo

También denominada como ‘pubertad puma’, esta transición hormonal comenzó a ganar visibilidad. La importancia de una atención personalizada e integral, centrada en las necesidades de las mujeres

La perimenopausia, una etapa que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevos hallazgos fósiles revelan cómo

Nuevos hallazgos fósiles revelan cómo era el planeta antes del asteroide que extinguió a los dinosaurios

Otro crimen intrafamiliar: en Río Cuarto una mujer mató a su hijo adolescente a puñaladas

Caputo descartó cambios en el esquema de flotación entre bandas para el dólar después de las elecciones

Digital Finance Forum: el gurú Michio Kaku explicó la revolución cuántica y su impacto en las finanzas y la vida humana

Cuándo será la última transmisión del Conicet en el cañón submarino Mar del Plata y cuál será el próximo destino del barco científico

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Guatemala impulsa

El presidente de Guatemala impulsa una reforma para el desarrollo de proyectos en las tierras comunales

A días de las elecciones en Bolivia, Luis Arce llamó a las Fuerzas Armadas a prepararse para amenazas de desestabilización

El secretario de Comercio de Estados Unidos no descartó más aranceles a China por comprar petróleo ruso

Europa reiteró su respaldo pleno a Ucrania

José Raúl Mulino insistió en anular la concesión de los principales puertos de Panamá a una filial china

TELESHOW
Fabián Cubero explicó por qué

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann: “Hubo un grave incumplimiento”

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”

Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”