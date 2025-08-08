Examen de residencias: no revalidó su nota ninguno de los 117 médicos que debieron realizar una segunda evaluación

Declaraciones de Adorni sobre residencias médicas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que ninguno de los 117 médicos aspirantes que se presentaron para rendir nuevamente el Examen Único de Residencias ayer en el Palacio Libertad, pudo revalidar la nota.

Ese grupo, de los cuales 109 son extranjeros, había sido convocado a rendir una segunda evaluación tras los resultados bajo sospecha de fraude que habían surgido en la primera prueba, realizada el 1 de julio.

“Ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar su nota”, precisó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

La diferencia entre los resultados originales y los obtenidos en la nueva evaluación fue calificada por Adorni como “absolutamente escandalosa”.

El vocero anticipó que los resultados estarían disponibles alrededor de las 14 horas en la web del Ministerio de Salud de la Nación.

La denuncia de fraude en el primer examen y nueva evaluación

Del grupo de postulantes que debía asistir por haber obtenido resultados anómalos, se presentaron 117 para revalidar su nota

Luego de que se detectaran posibles maniobras de fraude en el examen realizado el 1 de julio en Parque Roca, el Ministerio de Salud decidió convocar a una nueva instancia dirigida a los 141 postulantes que obtuvieron resultados considerados incongruentes con su trayectoria académica previa; finalmente se presentaron 117, la mayoría médicos extranjeros.

El operativo de seguridad incluyó la prohibición de dispositivos electrónicos: no se permitió el ingreso con celulares, relojes inteligentes, calculadoras ni anteojos electrónicos. Cualquier abandono del aula se realizó bajo supervisión estricta por parte del personal asignado por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud y efectivos de seguridad convocados para la ocasión.

El examen consistió en 100 preguntas de opción múltiple acerca de salud del niño, de la mujer, del adulto y salud pública, con una duración máxima de cuatro horas, entre las 9 y las 13. La evaluación se corrigió exclusivamente sobre la grilla marcada por cada postulante y entregada al cierre.

El segundo examen se realizó por la sospecha de fraude en la instancia previa, que incluyó el uso de lentes digitales con cámara integrada por parte de al menos uno de los aspirantes.

Según reconstruyó el Ministerio de Salud, que denunció penalmente al médico bajo sospecha, el postulante habría grabado el contenido de la evaluación con los anteojos, salió argumentando una necesidad para ir al baño, envió las imágenes a una persona externa y, al regresar, completó la prueba con respuestas transmitidas por medios tecnológicos. Las autoridades confirmaron la existencia de grupos pagos en telegram y WhatsApp, donde se vendían resoluciones y respuestas, y la utilización de auriculares y otros artefactos electrónicos para recibir ayuda.

El médico ecuatoriano denunciado

Tras la revisión de los 268 casos sospechosos, el Gobierno informó la semana pasada que más del 50% tendría que que volver a someterse al examen y convocó a 141 médicos, de ese grupo, ayer asistieron 117, pero ninguno pudo revalidar su nota

Un médico ecuatoriano fue denunciado penalmente por su presunta participación en el esquema, luego de que un video viralizado en redes sociales lo mostrara captando el examen con una cámara oculta. La filiación y la identidad fueron relevadas a partir del registro audiovisual, lo que motivó la denuncia formal del Ministerio de Salud ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

En la nueva instancia, convocada para que puedan revalidar la nota aquellos que habían obtenido resultados incongruentes con su trayectoria académica, se incluyó un 100% de preguntas inéditas respecto de las anteriores.

Las autoridades fijaron como criterio que solo se mantendría la nota original si el nuevo resultado no variaba más del 10%. En caso contrario, la calificación de la segunda prueba reemplazaría a la previa.

Tras terminar la evaluación, uno de los postulantes ecuatorianos describió la experiencia a los móviles de los canales de noticias presentes en el lugar: “El examen fue más difícil. Me tomó una hora más hacerlo. Hubo bastantes preguntas que no estaban dentro de lo que había estudiado. Siento que estuve bastante dudoso, y creo que puedo sacar menos nota que en el anterior”.

Funcionarios del Ministerio de Salud informaron que quienes no se presentaron a esta instancia quedarán excluidos de la adjudicación de residencias este año. El ministro de Salud Mario Lugones subrayó en una serie de posteos en la red social X, la importancia de defender el mérito y garantizar que el sistema de selección privilegie a quienes demuestran el conocimiento requerido, sin irregularidades.