“Estudié 10 horas por día, saqué 89 y tengo que rendir otra vez”: el relato de un postulante que debe repetir el examen de residencias médicas

Más de 11.000 profesionales se presentaron al Examen Único de Residencias en 26 sedes de todo el país, entre ellos 8.000 médicos que rindieron en Parque Roca donde se detectaron más de 200 evaluaciones con resultados inusuales según los registros oficiales

Tras detectar irregularidades en más de 200 evaluaciones tomadas el 1 de julio en Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional anunció ayer la realización de un nuevo examen de residencias médicas. La mayoría de los casos corresponde a postulantes extranjeros que obtuvieron “resultados incongruentes” con sus trayectorias académicas.

La decisión, que fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, incluyó la suspensión del orden de mérito vigente y alcanzó a quienes obtuvieron 86 puntos o más en la prueba anterior. En total, 268 médicos deberán volver a rendir el examen, de acuerdo con el nuevo cronograma que el Ministerio de Salud dará a conocer próximamente.

En diálogo con Infobae, Santiago M., uno de los postulantes que quedó alcanzado por la medida, describió: “Estudié en la Universidad de Buenos Aires. Rendí el examen de residencias y me fue bien: me saqué 89. Cuando me dieron la nota y me dieron la grilla de corrección, me puse contentísimo porque me esforcé muchísimo para conseguirlo”.

“Después empezaron a decir que hubo gente que se copió, que muchos iban al baño durante el examen, con lo cual no estoy de acuerdo. Yo no fui al baño porque estaba totalmente concentrado. No me fijaba en lo que hacía el de al lado, pero sí leí en grupos de Facebook el tema: que varios salían al baño y, quizás, algunos se pudieron haber copiado”, describió.

En diálogo con Infobae continuó su relato: “El viernes pasado dieron la nota. Me fue bien, festejé, me puse contentísimo. Me preparé durante ocho meses y estudiaba 10 horas por día para este examen, porque sé lo que quiero: ser anestesiólogo. Hice el esfuerzo que implica entrar a una residencia, y más aún en anestesiología, que es una especialidad exigente. Hay que esforzarse mucho para entrar”.

Santiago Miller obtuvo 89 puntos en el examen del 1 de julio tras prepararse durante ocho meses con cursos y simulacros

Santiago relató cómo fue el examen: “Fue como lo esperaba. Nosotros, con mis compañeros, practicamos con exámenes anteriores que están en la página del Ministerio. Hay una tendencia a tomar más temas de Pediatría, así que me preparé con un curso junto a una amiga. Estudié durante ocho meses”.

“La experiencia de evaluación me pareció normal. El examen era esperable, parecido a los anteriores. Los temas eran los mismos, pero con otras preguntas. No se repetían. Al que estudió, le iba bien. No fue nada fuera de lo común. Del nuevo examen me enteré por los grupos (en redes sociales), pero no quiero rendirlo. No siento que tenga que hacerlo. Si hubo fraude, hay que investigar cada caso puntual”, siguió el joven.

Como Santiago, otros postulantes con formación en universidades argentinas, también describieron su situación. El médico Juan Sole quien se formó en la Universidad Austral y obtuvo 87 puntos en el Examen Único de Residencias, señaló: “Se trata de un posible fraude de médicos extranjeros y lamentablemente nos están metiendo a todos los argentinos en la misma bolsa que los posibles fraudulentos”.

El 1 de julio más de 8.000 aspirantes rindieron el Examen Único de Residencias en Parque Roca, luego el Ministerio del Interior detectó irregularidades en 200 exámenes

En cuanto a cómo fue el proceso de examen, detalló que la evaluación duró unas 4 horas. Aunque las preguntas eran de opción múltiple, se distribuían de forma distinta: “Cada uno tenía un tema distinto, nunca podían hacerte preguntas iguales a la persona que tenías al lado”, describió en declaraciones a Radio Mitre.

“Me recibí con 8,50 de promedio, tengo un historial académico que avala mi nota. Estoy desde agosto del año pasado estudiando lunes a lunes todos los días de 8 a 12 horas por día y es por eso que pude quedar en los primeros puestos del país”, dijo contundente.

Consultado sobre el presunto fraude, respondió: “En grupos de Facebook de manera anónima, médicos extranjeros contaban cómo le vendieron los exámenes por 2000, 3000, 5000 dólares”. Según relató el postulante, en esos grupos anónimos se señalan a profesionales formados fuera de Argentina.

El Gobierno anuló el examen de residencias médicas por sospechas de fraude y convocó a una nueva evaluación para quienes obtuvieron menos de 86 puntos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros postulantes formados en universidades argentinas también comenzaron a contar sus experiencias en redes sociales, como el caso de Mariano G. que se preparó con el objetivo de ingresar a la residencia de Neurocirugía en el Hospital Garrahan.

Según detalló en su cuenta de X, el examen consistió en 100 preguntas de opción múltiple, cuya nota se promedia con el promedio universitario para establecer el orden de mérito, base sobre la que se adjudican los cupos. En su caso, la meta era clara: “Me puse como objetivo ingresar a la residencia de neurocirugía en el hospital Garrahan, que tiene un solo cupo por año, motivo por el cual tenía claro que si quería entrar ahí tenía que sacarme la nota más alta posible”.

“Estudié 15 meses, pagué un curso que te prepara para rendir, me rompí mis 6 años de carrera previos en la UNC (Universidad Nacional de Córdoba) para tener un promedio alto”. Los resultados lo respaldaron: “Así es como me recibí con 9,07 y saqué 92 en el examen único, posicionándome 1 en el ranking de neurocirugía: meta lograda”.

La noticia de que su examen podría ser anulado lo tomó por sorpresa y generó malestar. “Todos los que obtuvimos más de 86 en el examen tenemos que volver a rendir... Me resulta ilógico e injusto para los que obtuvimos nuestra nota de manera honesta”. Para cerrar, planteó: “¿Acaso me tendría que haber equivocado a propósito para obtener 85 y que no se me considere tramposo?”.

El anuncio del Gobierno sobre el examen de residencias médicas

Entre los exámenes cuestionados aparecieron puntajes superiores a 90 alcanzados por egresados de universidades extranjeras que en convocatorias anteriores no figuraban entre los primeros 500 lugares del ranking nacional según informó el Gobierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la conferencia de prensa, Adorni detalló ayer que en el ranking de resultados “aparecen notas sospechosas, como puntajes mayores a 90 y 85 obtenidos por estudiantes recibidos en universidades extranjeras, cuyos alumnos no solían aparecer entre los primeros 500 puestos”.

El funcionario planteó que el Ministerio de Salud resolvió “suspender el orden de mérito vigente, reprogramar el cronograma y convocar a un nuevo examen exclusivamente para los postulantes que hayan obtenido en el examen 86 puntos o más”.

Según el análisis técnico elaborado por el Ministerio, se identificó “un patrón de desempeño anómalo con resultados inusuales que obligaron a revisar el proceso completo”.

Uno de los aspectos que generó mayor alerta fue el desempeño de estudiantes egresados de universidades extranjeras, quienes, a diferencia de convocatorias anteriores donde no figuraban entre los primeros puestos, alcanzaron puntajes superiores a 90 e incluso ingresaron en el top 20 del ranking.

El Ministerio de Salud reportó que los resultados llamativos se concentraron en postulantes de Ecuador, Colombia y Bolivia que rindieron en Parque Roca, el predio donde se registró el mayor volumen de inscripciones del país

“Ha habido una investigación que relevó resultados sospechosos en el examen de aspirantes a residencias médicas, incongruentes con los antecedentes académicos de sus universidades y con sus promedios de carrera”, dijo Adorni.

Según los registros oficiales, más de 11.000 profesionales participaron del Examen Único de Residencias en 26 sedes distribuidas en todo el país. En el predio de Parque Roca, donde se concentró la mayor cantidad de inscriptos —alrededor de 8.000 médicos—, se detectaron cerca de 200 evaluaciones con resultados inusuales, en su mayoría correspondientes a postulantes provenientes de Ecuador, Colombia y Bolivia.

En ese tono, Adorni indicó que la Dirección Nacional de Migraciones está cruzando la información de los postulantes con sus registros, con el objetivo de verificar posibles irregularidades en la documentación utilizada para tramitar el DNI argentino. Según aclaró, la investigación permanece abierta, aún sin sanciones definidas, aunque el Ministerio de Salud no descartó que puedan tomarse medidas administrativas más adelante.

“Es llamativo que ocurra esto justo el año en que el Ministerio de Salud corrigió una injusticia que perjudicaba a los médicos formados en universidades argentinas por sobre quienes lo hicieron en las universidades extranjeras”, expresó Adorni, en relación con el cambio normativo reciente que asigna cinco puntos adicionales a los egresados de instituciones nacionales.