Salud de la piel: qué hábitos marcan la diferencia y lo que hay que saber sobre el ácido hialurónico

El Puente - Gustavo Rudy

En una nueva edición de El Puente, el ciclo de entrevistas de Infobae conducido por Julieta Puente, el cirujano plástico Gustavo Rudy (MN: 84452) compartió una mirada profesional sobre la salud de la piel, especialmente, en relación a los hábitos que marcan la diferencia.

Además, explicó cómo actúa el ácido hialurónico, los riesgos de un uso inadecuado y las recomendaciones para comenzar tratamientos estéticos de manera segura y responsable.

El experto abrió la conversación destacando el impacto de las rutinas cotidianas: “Hábitos sanos: una vida que no sea sedentaria, hidratarse bien (entre dos y tres litros por día), comer frutas y verduras”.

“Entre los 25 y los 30 años la piel empieza a perder el colágeno. Ese colágeno no lo podés recuperar, pero podés empezar a tratarlo hidratando la piel”, afirmó.

Y agregó: “Hay que dormir entre siete y nueve horas y manejar el estrés no solo psicológico sino también el cutáneo. El sol provoca fotoenvejecimiento y aparición de arrugas tempranas. Los hábitos saludables aportan a que uno mejore, más allá de la genética”.

La consulta con profesionales serios es fundamental para realizar tratamientos estéticos seguros

Rudy fue consultado por aquellos casos en los que una persona no lleva una vida saludable por no prestar atención a los posibles efectos del paso del tiempo: “Eso se empieza a notar después de los 45 o 50 años. Es normal. No le damos demasiada importancia. El tema es tener la constancia de hacerlo, que es lo difícil porque andamos corriendo todo el día”.

Consultado sobre si es tarde para empezar a adoptar hábitos positivos para el bienestar después de los 40, respondió: “No, no es tarde. Siempre se puede hacer algo. Siempre vas a mejorar”.

El uso de ácido hialurónico

Consultado sobre uno de los conceptos más extendidos respecto al uso del ácido hialurónico, Rudy aclaró: “El mito es que el hialurónico, a los seis meses, hay que colocarlo de vuelta y que se absorbe. Pero hay estudios de revistas serias que indican que, al 70% de la población, a los dos años y medio, le quedan restos de hialurónico. Y el resto, el 30%, hasta cinco u ocho años. Depende del metabolismo y la absorción de cada paciente”.

El cirujano Gustavo Rudy en El Puente, el ciclo de entrevistas de Infobae, planteó que el alcohol y el tabaco afectan negativamente la elasticidad y apariencia de la piel

El especialista también hizo hincapié en la importancia de establecer límites ante usos reiterados: “Cuando una persona se hace muchas cosas, hay que decirle que no va más. Hay que ver profesionales serios y seguros, que sean recomendados por pacientes”.

En esa línea, remarcó: “El hialurónico no migra, pero no se absorbe por completo. Queda ahí. Si vos recolocás cada seis meses, pueden empezar complicaciones no muy severas, pero pueden ser edemas, asimetrías, y hay como un efecto vicioso y no se absorbe bien. Así, por ejemplo, hay casos en los que tenés que recurrir a quirófano para reacomodar el labio”.

Al ser consultado sobre el creciente interés por los procedimientos estéticos, Rudy explicó: “La gente se quiere ver mejor. Hay una mayor expectativa de vida hoy y la gente se cuida más”.

Rudy habló de la importancia de los hábitos en la salud cutánea

También se refirió al impacto de ciertos hábitos en la salud de la piel: “El alcohol deshidrata la piel y actúa atacando otros órganos como el hígado, que es una fuente de metabolización de vitaminas, enzimas, etcétera. Al deshidratar la piel, no llegan bien los nutrientes y se pierde elasticidad”.

En cuanto al tabaquismo, advirtió: “El tabaco lo que hace es provocar la aparición temprana, en los capilares, de arrugas. Y también la pérdida de elasticidad. Depende del tipo de piel. Si es alguien con piel muy fina, el hábito de fumar te puede generar el efecto ‘código de barras’ en los labios”.

Por último, subrayó el rol del cuidado solar: “El protector solar es para que el efecto del sol no sea tan nocivo. A los chicos chiquitos ya les están poniendo anteojos de sol. El sol ataca la retina y está cada vez más fuerte”.

En relación a la influencia de la genética, Rudy: “Hay gente con genética que hace que su elasticidad de piel sea mejor y sea menos propensa a enfermedades. Eso te da un marco y vos tenés que agregarle hábitos y cuidados. Los tratamientos ayudan mucho para que la piel mejore”.

*Fotos: Gastón Taylor