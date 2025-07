Muchos adultos mayores toman aspirina diariamente a pesar de guías más estrictas

LUNES, 7 de julio de 2025 (HealthDay News) -- Alrededor de 1 de cada 6 adultos mayores toma aspirina a diario para prevenir la enfermedad cardiaca, aunque unas directrices más estrictas dicen que no es para todos, según un estudio reciente.

Peor aún, casi una cuarta parte de esas personas comenzaron a tomar aspirina sin la recomendación de un médico, y alrededor de 1 de cada 10 no ha hablado sobre su uso con ningún proveedor de atención de la salud, encontraron los investigadores.

"Para algunos pacientes sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, los beneficios de tomar aspirina para la prevención primaria podrían verse contrarrestados por un mayor riesgo de sangrado, sobre todo a medida que los pacientes envejecen", señaló el investigador sénior, el Dr. Jordan Schaefer, profesor clínico asociado de medicina interna y hematología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan.

"Es incluso más preocupante cuando los pacientes toman aspirina sin consultar a su médico", añadió Schaefer en un comunicado de prensa. "Un proveedor no puede ayudar a un paciente a comprender los riesgos y beneficios de la aspirina si se le deja en la oscuridad".

Durante la última década, investigaciones más recientes resaltaron un riesgo significativo de sangrado asociado con el uso de la aspirina en personas que no tienen antecedentes de ataque cardiaco o enfermedad cardiaca, apuntaron los investigadores en las notas de respaldo.

Como resultado, las directrices se han endurecido en torno al uso de la aspirina como prevención primaria, es decir, para prevenir los problemas cardiacos antes de que se desarrollen, apuntaron los investigadores.

Un número significativo de personas siguen sin ser conscientes de este riesgo de hemorragia, encontró el nuevo estudio.

Solo un 68 por ciento de las personas están de acuerdo en que la aspirina diaria aumenta el riesgo de sangrado, según la encuesta de los investigadores a más de 2,500 personas de entre 50 y 80 años de edad.

Más de un 80 por ciento dijeron que la aspirina ayuda con la salud general, y un 29 por ciento creían que reduce el riesgo de demencia, encontraron los investigadores.

"Parece que los adultos mayores que toman aspirina podrían anticipar beneficios más allá de reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, y quizá no comprendan del todo el riesgo añadido de sangrado", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Mark Edwards, residente de medicina interna de la Universidad de Michigan Health.

Los participantes más jóvenes de la encuesta, de 50 a 69 años, tenían más del doble de probabilidades de tomar aspirina a pesar de no tener antecedentes de enfermedad cardiaca, en comparación con los de 70 a 80 años, mostraron los resultados.

Las mujeres y las que tenían unos ingresos familiares de 60,000 dólares o más también eran más propensas a usar aspirina para la prevención primaria, añadieron los investigadores.

"El uso de la aspirina es una pregunta mucho más compleja de lo que parecía, lo que es una razón más por la que es importante consultar a un proveedor de atención de la salud al considerar el uso", señaló en un comunicado de prensa el investigador Dr. Geoffrey Barnes, profesor asociado de medicina interna y cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan.

"Recomendaría que cualquier persona mayor de 40 años hable con su proveedor sobre su riesgo de enfermedad cardiovascular, con una consideración cuidadosa de los antecedentes familiares y de salud", añadió.

El Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology) y la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) desaconsejan el uso de aspirina para la prevención primaria después de los 70 años, y recomiendan su uso en personas más jóvenes solo si tienen un mayor riesgo de padecer una afección cardíaca según un cálculo de riesgo de 10 años.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. desaconseja la aspirina diaria para la prevención primaria después de los 60, y suspender alrededor de los 75 para los que la toman en función de un riesgo más alto, apuntaron los investigadores.

El nuevo estudio aparece en la edición de julio de la revista Journal of the American College of Cardiology.

La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) ofrece más información sobre la prevención primaria de las enfermedades cardíacas.

FUENTE: Universidad de Michigan, comunicado de prensa, 2 de julio de 2025