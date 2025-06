Frases que pueden dañar a una persona con depresión

Expertos advierten que frases como “Podrías estar peor” pueden agravar el aislamiento en personas con depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las palabras pueden ser tan poderosas como los medicamentos o las terapias”, advierte la psicóloga clínica Sabrina Romanoff, citada por la revista Time. En el contexto de la depresión, elegir mal una frase puede marcar la diferencia entre tender una mano o profundizar el aislamiento de quien la padece. Según expertos en salud mental consultados por el medio, muchas expresiones cotidianas, aunque bien intencionadas, pueden resultar profundamente dañinas para quienes atraviesan un episodio depresivo. La advertencia es clara: el apoyo emocional genuino comienza por evitar frases que minimizan, comparan o invalidan el sufrimiento ajeno.

La frase más dañina: “Podrías estar peor”

Entre las expresiones que más impacto negativo generan, los especialistas consultados por Time coinciden en señalar una como especialmente perjudicial: "Podrías estar peor" o su variante “Al menos no es tan grave”. Según Romanoff, este tipo de comentarios, aunque buscan consolar, suelen tener el efecto contrario. “Decirle a alguien que podría estar peor implica que su dolor no es legítimo o que debería sentirse agradecido por no estar en una situación más grave”, explica la experta. Esta frase, lejos de aliviar, puede intensificar la sensación de incomprensión y soledad en la persona deprimida.

La psiquiatra Jessica Gold, también citada por el medio, subraya que este tipo de comparaciones invalidan la experiencia individual del sufrimiento. “La depresión no se mide en una escala de gravedad comparativa. Cada persona vive su dolor de manera única", afirma Gold. Para los expertos, frases como “Podrías estar peor” transmiten el mensaje de que la persona no tiene derecho a sentirse mal, lo que puede aumentar la culpa y la autocrítica, dos factores que suelen acompañar a la depresión.

Comparaciones y frases que minimizan el dolor aumentan la culpa y la autocrítica en quienes sufren depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras frases comunes que deben evitarse

Además de la frase considerada más dañina, los especialistas identifican otras expresiones frecuentes que conviene evitar al interactuar con alguien que atraviesa una depresión. Entre ellas destacan:

- "Anímate" o “Tienes que poner de tu parte”. Según Romanoff, este tipo de frases sugieren que la depresión es una cuestión de voluntad o actitud, cuando en realidad se trata de una condición médica compleja. “Decirle a alguien que simplemente debe animarse es como pedirle a una persona con una pierna rota que corra una maratón”, ejemplifica la psicóloga.

- "Todo está en tu cabeza“. Esta afirmación, según Gold, trivializa la enfermedad y puede hacer que la persona se sienta incomprendida o incluso culpable por su estado. “La depresión afecta tanto al cuerpo como a la mente. No es una invención ni una exageración”, aclara la especialista.

- “Otras personas lo tienen peor” o “Hay gente que está sufriendo más”. Estas comparaciones, aunque buscan poner las cosas en perspectiva, suelen resultar contraproducentes. “Comparar el dolor solo aísla más a la persona y le hace sentir que su sufrimiento no es válido”, señala Romanoff en declaraciones recogidas por Time.

- "Deberías estar agradecido por lo que tienes". Según los expertos, esta frase puede aumentar la culpa y la sensación de insuficiencia. “La gratitud no es un antídoto para la depresión”, afirma Gold.

- “No parece que estés deprimido”. Este comentario, según los especialistas, puede invalidar la experiencia interna de la persona y reforzar el estigma asociado a la enfermedad mental. “La depresión no siempre tiene una apariencia visible”, recuerda Romanoff.

Consecuencias emocionales y psicológicas de estos comentarios

De acuerdo con el análisis publicado por el medio, las frases minimizadoras o comparativas pueden tener efectos profundos en el estado emocional de quienes sufren depresión. Los expertos advierten que estos comentarios suelen aumentar el aislamiento, la vergüenza y la autocrítica. “Cuando una persona escucha que su dolor no es legítimo o que debería superarlo por sí misma, puede sentirse aún más sola y menos inclinada a buscar ayuda”, explica Gold.

Romanoff añade que la invalidación emocional puede agravar los síntomas depresivos. “La depresión ya implica una lucha interna con sentimientos de inutilidad y desesperanza. Si el entorno refuerza esas ideas, el proceso de recuperación se vuelve más difícil”, sostiene la psicóloga. Según los especialistas, la falta de comprensión y apoyo adecuado puede incluso retrasar la búsqueda de tratamiento profesional.

El artículo de Time recoge también testimonios de personas que han experimentado este tipo de comentarios. Una de ellas relata: “Cuando me decían que debía animarme o que otros estaban peor, sentía que mi dolor no importaba. Dejé de hablar de lo que sentía y me encerré más en mí misma”. Los expertos coinciden en que la validación emocional y la escucha activa son fundamentales para que la persona deprimida se sienta acompañada y comprendida.

La validación emocional y la escucha activa son claves para apoyar a personas con depresión, según especialistas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas recomendadas para apoyar a alguien con depresión

En contraste con las frases a evitar, los especialistas consultados por el medio proponen enfoques y expresiones que pueden resultar de verdadero apoyo para quienes atraviesan una depresión. La clave, según Romanoff, está en la empatía y la disposición a escuchar sin juzgar. “A veces, lo más útil es simplemente estar presente y mostrar interés genuino por el bienestar de la persona”, afirma la psicóloga.

Entre las alternativas sugeridas destacan:

- "Estoy aquí para ti“. Esta frase transmite apoyo incondicional y disponibilidad, sin presionar a la persona para que se sienta mejor de inmediato.

- “¿Quieres hablar de lo que sientes?” o “¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte?”. Según Gold, estas preguntas abren la puerta al diálogo y permiten que la persona exprese sus emociones sin temor a ser juzgada.

- “Lamento que estés pasando por esto”. Esta expresión valida el sufrimiento y muestra comprensión, lo que puede aliviar la sensación de soledad.

- “No tienes que pasar por esto solo”. Los expertos subrayan la importancia de recordar a la persona que no está sola y que puede contar con apoyo, tanto emocional como profesional.

Romanoff recomienda evitar dar consejos no solicitados o intentar “arreglar” la situación. “La escucha activa y la validación emocional son mucho más valiosas que cualquier solución rápida”, señala la especialista en declaraciones recogidas por Time.

Los expertos recomiendan evitar consejos no solicitados y priorizar la empatía al acompañar a alguien con depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la empatía y la escucha activa

El mensaje final de los expertos, según el reporte es contundente: la empatía y la escucha activa son herramientas esenciales para acompañar a una persona con depresión. “No se trata de encontrar las palabras perfectas, sino de estar presentes y mostrar comprensión”, concluye Romanoff. Los especialistas insisten en que el apoyo emocional genuino puede marcar una diferencia significativa en el proceso de recuperación. Elegir cuidadosamente las palabras y evitar frases dañinas es un primer paso fundamental para brindar ayuda real a quienes enfrentan la depresión.