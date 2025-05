Paciente con cáncer evitó efectos secundarios con un nuevo avance en la radioterapia

MARTES, 6 de mayo de 2025 (HealthDay News) -- Tiffiney Beard esperaba un camino difícil tras su diagnóstico de abril de 2024 con un cáncer raro de las glándulas salivales.

Los tumores del carcinoma adenoide quístico se dirigen a los nervios del cuerpo, por lo que combatir el cáncer suele tener una serie de efectos secundarios: fatiga, dolor de mandíbula, dificultad para comer o tragar, pérdida del gusto, dolores de cabeza y problemas de memoria.

En el caso de Beard, el cáncer se había abierto camino en los nervios que conducían a su cerebro, empeorando aún más las cosas.

Pero Beard se ha mantenido libre de efectos secundarios a pesar de meses de radioterapia.

Esto se debe a que los médicos trataron a Beard con una forma avanzada de tratamiento de radiación llamada terapia de arco de protones, que administra radiación precisamente a un tumor de una manera más continua y automatizada.

"Después de que me extirparan el tumor, que era más o menos del tamaño de una bola de chicle, me sometí a 33 tratamientos de terapia de protones en total y, sorprendentemente, no tuve efectos secundarios y no falté ni un día al trabajo", comentó Beard, de 46 años, de Redford, Michigan, en un comunicado de prensa. "Escuchas muchas historias sobre los efectos secundarios de la radiación, y yo simplemente no estaba teniendo ninguno".

El exitoso tratamiento de Beard es el foco de un estudio de caso sobre el uso de la terapia de arco de protones publicado en el International Journal of Particle Therapy. Los investigadores dicen que es la primera vez que la técnica de radiación se ha utilizado en el cáncer de cabeza y cuello en los Estados Unidos.

"Gestionar este tipo de tumor es muy difícil debido a su tendencia natural a buscar nervios", señaló en un comunicado de prensa el Dr. Rohan Deraniyagala, oncólogo radioterápico de Beard en el Hospital Universitario William Beaumont de Corewell Health en Royal Oak, Michigan.

La radioterapia convencional utiliza rayos X de alta energía para matar el cáncer, pero la terapia de protones utiliza un tipo diferente de radiación que involucra partículas cargadas positivamente.

La terapia con arco de protones permite a los médicos administrar radiación con mayor precisión, sin afectar el tejido sano y los órganos que rodean el cáncer.

Beard recibió terapia de arco de protones 30 minutos al día, cinco días a la semana, durante tres meses. Las breves sesiones significaron que no tuvo que faltar al trabajo ni perder tiempo con su familia.

Desde que terminó su tratamiento a principios de agosto de 2024, Beard se ha mantenido libre de cáncer, dijo Deraniyagala. Tampoco tiene toxicidad por radiación que afecte a ninguna otra área de su cuerpo, incluido el cerebro.

"Fue agradable ver que una paciente no tenía efectos secundarios con este tratamiento, aparte de una pequeña decoloración de la piel en el lado izquierdo de la cara", dijo Deraniyagala.

Tiene la esperanza de que otros pacientes tengan la misma experiencia que Beard.

"Las terapias con haz de protones continúan evolucionando rápidamente y, aunque en este caso, la terapia con arco de protones ha demostrado ser altamente efectiva hasta ahora para Tiffiney, es solo el último paso hacia tratamientos aún mejores en el futuro", dijo.

"El hecho de que Tiffiney apenas experimentara efectos secundarios es un gran resultado para este tipo de terapia y una buena señal de cosas aún mejores por venir", añadió Deraniyagala.

Más información

El MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas ofrece más información sobre la terapia de protones.

FUENTE: Corewell Health, 23 de abril de 2025