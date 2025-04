Un nuevo antibiótico podría ser eficaz para tratar la gonorrea

MARTES, 15 de abril de 2025 (HealthDay News) -- Un antibiótico recientemente aprobado para tratar las infecciones del tracto urinario también podría ayudar a combatir la gonorrea resistente a los medicamentos, muestra un estudio reciente.

El medicamento, llamado gepotidacina, podría convertirse en el primer tratamiento nuevo para la gonorrea desde la década de 1990. En un estudio internacional de más de 600 personas, los investigadores descubrieron que funcionaba tan bien como los tratamientos estándar actuales.

"La gepotidacina es un nuevo tratamiento antibacteriano oral con el potencial de convertirse en una opción alternativa para el tratamiento de las infecciones gonocócicas, respaldado por un perfil de seguridad y tolerabilidad aceptable", escribieron los investigadores en la edición del 14 de abril de la revista The Lancet.

La gepotidacina actúa impidiendo que las bacterias se multipliquen. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el medicamento en marzo para tratar las infecciones del tracto urinario (ITU) en mujeres de 12 años en adelante. El aumento de las infecciones urinarias resistentes a los medicamentos ha hecho que sean necesarios nuevos tratamientos, reportó CNN .

Este último estudio analizó qué tan bien funciona la gepotidacina contra la gonorrea, una infección de transmisión sexual (ITS) común que se ha vuelto más difícil de tratar debido a la resistencia a los antibióticos.

El estudio incluyó a personas de EE. UU., Australia, Alemania, México, España y el Reino Unido. La mitad recibió dos dosis orales de gepotidacina, con un intervalo de 10 a 12 horas. La otra mitad recibió una inyección del antibiótico ceftriaxona más una dosis oral de azitromicina.

Las tasas de curación fueron similares: 92,6 por ciento en el grupo de gepotidacina y 91,2 por ciento en el grupo que recibió ceftriaxona más azitromicina.

Si bien el 88% de los participantes con gonorrea de garganta tuvieron más dificultades para eliminar la infección, la mayoría fueron tratados con éxito.

"La gran conclusión es que tener opciones de tratamiento adicionales para la gonorrea es fantástico", dijo a CNN el Dr. Jason Zucker, experto en enfermedades infecciosas e infecciones de transmisión sexual que no participó en el nuevo estudio.

"En este momento, los pacientes llegan, especialmente si no tienen síntomas, si dan positivo, tenemos que pedirles que regresen. Para algunas personas, eso no es tan fácil", dijo. "Entonces, obviamente, la posibilidad de que la farmacia envíe el tratamiento a su casa, o que puedan recogerlo, realmente facilitaría mucho las cosas para las personas y reduciría la cantidad de visitas al médico que tienen, especialmente si tienen trabajos en los que no tienen mucho tiempo libre".

El Dr. Jeffrey Klausner, profesor de salud pública de la Universidad del Sur de California, acogió con beneplácito los hallazgos.

"Cuantas más opciones tengan los médicos para tratar la gonorrea, no tendrán que usar el mismo medicamento una y otra vez, lo cual es una receta para el desastre y más resistencia", dijo Klausner en un correo electrónico a CNN. "Si la gepotidacina se aprueba y se recomienda para el tratamiento de la gonorrea, eso es un verdadero avance y ayudará en gran medida a nuestros esfuerzos para ralentizar la resistencia a los medicamentos en la gonorrea".

El medicamento provocó efectos secundarios leves o moderados, sobre todo náuseas y diarrea, según el estudio.

Los investigadores dijeron que se necesita más trabajo para comprender mejor qué tan bien funciona la gepotidacina, sobre todo en los grupos que no estuvieron bien representados en el ensayo, como las mujeres y las personas de color.

En un comentario acompañante, dos expertos europeos advirtieron que las bacterias de la gonorrea también podrían eventualmente volverse resistentes a la gepotidacina.

"Debido a la capacidad inherente de los gonococos para desarrollar resistencia, las dificultades para aumentar la dosis de gepotidacina debido a eventos adversos y la falta de otras opciones de tratamiento, el desarrollo preclínico y clínico de tratamientos adicionales para la gonorrea sigue siendo importante", escribieron Magnus Unemo , de la Universidad de Örebro, en Suecia, y Teodora Wi , de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Suiza.

"En conclusión, la gepotidacina es prometedora para el tratamiento de la gonorrea, pero los desafíos para retener la gonorrea como una infección tratable continuarán", concluyeron.

Más información

La Clínica Mayo ofrece más información sobre la gonorrea.

FUENTES: CNN, 14 de abril de 2025; The Lancet, 14 de abril de 2025