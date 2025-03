Mitos y verdades sobre los estudios de investigación médica

El cardiólogo Alejandro Meretta explicó en Infobae en Vivo cómo se regulan los estudios médicos y qué garantías tienen los pacientes que participan

El médico cardiólogo Alejandro Meretta (MN 65971), jefe de Cardiología Nuclear en ICBA Instituto Cardiovascular, en su columna de Infobae en Vivo, abordó el universo de los ensayos médicos con una advertencia categórica respecto de los voluntarios que participan: “No se trata de conejillos de Indias, es un proceso hipercontrolado”. El especialista explicó cómo funciona la participación voluntaria esos estudios clínicos y aclaró que se trata de una herramienta esencial para el avance científico, estrictamente regulada por organismos como la ANMAT, en Argentina, y comités de ética.

En diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que contó con la conducción de Gonzalo Sánchez, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y Maru Duffard, Meretta desarmó varias de las creencias más extendidas sobre los protocolos clínicos, y aseguró que “los pacientes no son utilizados de forma irresponsable, sino que participan en un entorno supervisado, con seguimiento médico y regulaciones claras”.

Durante la conversación, Meretta abordó uno de los miedos más frecuentes entre los pacientes: la idea de convertirse en un objeto de prueba sin garantías. “El ámbito en que esto sucede es un ámbito cuidado”, insistió. “Está regulado por la ANMAT , por comités de ética que protegen al paciente, y los estudios comparan un nuevo fármaco con el mejor tratamiento disponible, no con la nada”.

En relación con la posibilidad de que los ensayos clínicos sean utilizados en países en vías de desarrollo sin los controles necesarios, Meretta fue contundente: “Eso pasó, pero hoy no. Hoy no está pasando. O al menos, no está pasando abiertamente”. Aunque existieron antecedentes polémicos, enfatizó que actualmente los estudios están controlados con un alto estándar ético y científico.

"No es una práctica improvisada: hay protocolos, controles y supervisión constante", aseguró el jefe de Cardiología Nuclear del ICBA

Uno de los momentos más personales de la charla se dio cuando los periodistas recordaron su participación en un protocolo durante la pandemia de COVID-19. Según contaron, fueron invitados por el doctor Eduardo López a formar parte del estudio de la vacuna Cansino. Meretta explicó que en esos casos, se usan placebos como parte del diseño de investigación, pero solo si no hay otro tratamiento disponible. “Si yo te doy placebo, te estoy dando nada. Y eso solo puede hacerse si no existe un fármaco mejor. Si lo hay, no se justifica”.

El médico también dedicó tiempo a explicar el proceso que siguen los nuevos fármacos antes de llegar a la fase en la que pueden ser probados en humanos. “Primero hay una etapa de investigación en laboratorio, luego en animales, y solo después se pasa a la fase uno en personas. Y ahí también, con dosis muy bajas y con un seguimiento constante”, detalló. Cada fase tiene sus propios objetivos: la primera busca garantizar la seguridad, la segunda mide la eficacia y la tercera compara el nuevo tratamiento con el mejor disponible.

A lo largo de la entrevista, se hizo énfasis en el rol central del consentimiento informado : “No es que yo te digo ‘mirá, te voy a dar esto’. Todo se hace con un consentimiento claro, firmado, donde se explica todo lo que se va a realizar”, sostuvo Meretta . Además, el médico subrayó que ni el profesional ni el paciente saben si están recibiendo el fármaco real o un placebo en aquellos estudios en los que se aplica este diseño. “Eso solo lo sabe el comité, para evitar sesgos”.

Consultado sobre cómo una persona puede acceder a estos protocolos, Meretta mencionó que existen plataformas oficiales”. Allí “se publican los estudios activos, “los médicos cargamos los protocolos y ofrecemos la posibilidad de que los pacientes participen. Todo está vigilado por la ANMAT y los comités de ética, y hay informes periódicos de los efectos adversos”.

"Los placebos solo se usan si no existe un tratamiento mejor", explicó el médico sobre los criterios éticos en los ensayos clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista también fue consultado sobre enfermedades complejas, como el ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), y señaló que aunque hay investigaciones en curso, los avances todavía no permiten revertir la enfermedad, sino solo intentar frenarla. En cambio, se mostró más optimista con algunos tipos de cáncer, como el de próstata o el de mama: “Si ves las estadísticas desde los años ‘30 o ‘40 hasta hoy, el avance es monstruoso, por la detección temprana y los tratamientos que tenemos”.

En ese sentido, fue contundente al aclarar un mito extendido: “Se suele decir que no se invierte en la cura porque es más rentable tratar, pero lo cierto es que los avances en muchos cánceres han sido notables. No hay una cura total, pero depende del caso, de la etapa, del fármaco disponible y del tiempo. Cada paciente responde de manera individual”.

También se abordó la dimensión ética del rol médico en estos contextos. ¿Es correcto que el médico sugiera a un paciente participar de un protocolo? Según Meretta, sí lo es, siempre que se haga en centros académicos de alto nivel: “Si uno está en un lugar donde hay investigación fuerte, la disponibilidad de protocolos nuevos suele estar ahí. Es difícil que si vas a una salita te digan ‘entrará en un protocolo’. Eso va por la vía de instituciones con peso académico”.

Hacia el final del encuentro, Meretta dijo que la industria farmacéutica “está controlada, acotada y el proceso es transparente”. Y cerró con una advertencia: “El miedo a los protocolos muchas veces responde a una imagen de la ciencia como algo oscuro o distante. Pero sin protocolos no hay medicina nueva. Y cada tratamiento que usamos hoy, alguna vez fue parte de uno”.

"Cada medicamento aprobado pasó por años de investigación y Múltiples fases de prueba", afirmó Meretta sobre el desarrollo farmacológico

