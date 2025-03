América en alerta, aumentan los casos de sarampión, hepatitis A y tos convulsa

Si bien el sarampión puede afectar a cualquier persona, es más común entre los niños. Vacunarse es la mejor manera de evitar contraer el sarampión o contagiarlo a otras personas. - crédito Andina

Los médicos especialistas en enfermedades contagiosas coinciden en que tras la pandemia por COVID-19 han bajado las tasas de vacunación a nivel global. Es por eso que no sorprende, entonces, escuchar el aumento de casos de varias enfermedades peligrosas, prevenibles con vacunas.

Se tratan del sarampión, la hepatitis A y la tos convulsa o ferina, que tanto en Argentina como en distintos países del continente americano y del mundo, están en aumento.

Datos de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirman, por ejemplo, que en 2024, la cobertura de inmunización mundial disminuyó por quinto año consecutivo. También indican que en 2023, ninguna vacuna alcanzó el 90 por ciento de aplicación, cuando la meta recomendada es 95 por ciento. Además, la vacuna de la BCG, que evita los cuadros graves de tuberculosis, tan solo alcanzó el 69 por ciento a escala global.

En la actualidad, una de las enfermedades que más preocupa es el sarampión, ya que en lo que va de este año Argentina confirmó seis casos, todos en Ciudad de Buenos Aires. A comienzos de febrero, las autoridades sanitarias nacionales emitieron una alerta epidemiológica e invitaron a completar los esquemas de todos los chicos, especialmente ahora que comenzaron la actividad escolar.

Según los últimos datos brindados por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) que publica el Ministerio de Salud de la Nación, en los años 2023 y 2024 se observa un aumento de casos de sarampión a nivel mundial, respecto al año 2022. En lo que va de 2025, en la Región de las Américas, se notificaron 537 casos sospechosos de esta infección.

“A la fecha, han sido confirmados 6 casos de sarampión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El 1 de febrero de 2025 el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica ante la confirmación de un caso de sarampión en una niña de 6 años de edad con residencia en la comuna 14 de CABA y antecedente de viaje junto a su grupo familiar desde Rusia con escalas en Vietnam, Dubai y Río de Janeiro. El día 29 de enero, la hermana de 20 meses de edad comenzó con fiebre, agregando exantema 5 días después. En ningún caso fue posible constatar el antecedente de vacunación contra sarampión”, precisó el BEN.

Y agregó: “El 14 de febrero, se confirmó el tercer caso de sarampión en una persona adulta de 40 años sin antecedente de viaje, con residencia en la comuna 14, en cercanía a los dos casos confirmados anteriormente. El 21 de febrero se confirmó el cuarto caso de sarampión en una adolescente de 18 años de edad, residente de CABA y sin antecedente de viaje, con domicilio cercano a los casos anteriores. El quinto caso es una mujer de 19 años con inicio de síntomas el 19 de febrero y exantema el 23. Mientras que el último caso confirmado se trata de una adolescente de 16 años de edad, hermana de uno de los casos, con inicio de síntomas 19 de febrero y exantema el 25 de febrero. A excepción del segundo caso que requirió internación por neumonía, el resto de los casos se manejaron de manera ambulatoria y todos presentan a la fecha evolución favorable”.

“A partir de un caso importado de sarampión de gente que venía de Rusia, Vietnam y Río de Janeiro, se contagió gente alrededor de ellos. O sea que el sarampión es muy contagioso. Por eso es fundamental que se vacune todo aquel que nació después de 1965, porque los que nacieron antes se consideran inmunizados. Todos los demás tienen que tener dos dosis de sarampión. La primera dosis se da al año de vida. El refuerzo se da a los cinco años. A partir de esta edad todos tienen que tener dos dosis. Por eso es muy importante revisar los calendarios de vacunación, sobre todo al inicio escolar, donde es una muy buena oportunidad para hacer la revisión si le falta alguna vacuna, y aplicársela”, explicó a Infobae el doctor Ricardo Teijeiro (MN 58065), infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Tal como lo recordó el especialista, la vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión. Y un ejemplo de ello es que de los 11 casos que se reportaron en 2024 en Argentina, ninguno tenía la cobertura aconsejada. Si bien la circulación endémica había sido eliminada en el país desde hace un cuarto de siglo, las últimas estadísticas confirman que la vacuna tiene una cobertura total del 81 por ciento, lejos del 90 por ciento sugerido.

¿Qué es el sarampión y qué lo provoca?

El sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas y representa un riesgo significativo para la salud pública, especialmente en poblaciones con baja cobertura de vacunación, ya que puede afectar a cualquier persona y provocar la muerte.

El virus del sarampión, un miembro de la familia Paramyxoviridae, se transmite principalmente por vía aérea a través de gotas respiratorias que se liberan al toser, estornudar o hablar. Aunque se considera una enfermedad prevenible, su alta capacidad de transmisión y las complicaciones que puede generar han mantenido en alerta a los sistemas sanitarios de todo el mundo.

“El sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa y grave causada por un virus que se transmite por el aire; puede derivar en complicaciones graves y provocar la muerte. La vacunación contra el sarampión evitó más de 60 millones de muertes entre 2000 y 2023”, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Calendario Nacional de Vacunación argentino contempla que todos los niños, a los 12 meses y a los 5 años, deben recibir la denominada vacuna triple viral que protege contra esta afección, la rubéola y las paperas. “La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión”, señaló el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado.

La cartera sanitaria porteña busca fortalecer la estrategia de inmunización contra el sarampión. Con el objetivo de garantizar que todos los vecinos completen su esquema de vacunación, la Unidad Sanitaria Móvil se encuentra en Armenia y Paraguay (Palermo), de lunes a viernes de 8 a 14 horas aplicando la vacuna de manera gratuita y sin turno previo.

En tanto, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció la aplicación de un refuerzo, “con una dosis extra de la vacuna, para las personas que tuvieron contacto” con los afectados porteños y está destinada a niños de entre 6 meses y 4 años.

Brote mundial de sarampión

El brote de sarampión también tiene alcance global. Ya suma 164 casos en nueve condados del oeste de Texas, EEUU, de acuerdo con el último informe del Departamento de Salud estatal. Allí, causó la muerte de un niño sin vacunar. También, las autoridades sanitarias locales confirmaron nuevos casos de sarampión en Miami, Kentucky y Nueva Jersey.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el virus se está propagando en diversas comunidades con bajas tasas de inmunización En tanto, los CDC afirman que, además de Texas, Kentucky y Nueva Jersey, otros seis estados han reportado casos de sarampión: Alaska, California, Georgia, Nuevo México, Nueva York y Rhode Island.

Incluso, se han registrado 9 casos en el este de Nuevo México. También en la provincia de Ontario, en Canadá, se informaron 57 casos confirmados hasta mediados de febrero, mientras que en Quebec se han reportado 24 casos en lo que va del año.

Crecimiento de la hepatitis A

Otra de las enfermedades que están en aumento es la hepatitis A, una infección hepática sumamente contagiosa causada por un virus que causa inflamación del hígado y afecta su funcionamiento.

El 19 de febrero, la cartera sanitaria nacional emitió un comunicado en el que advirtió que, “ante el incremento de casos confirmados de hepatitis A en menores de 20 años y una mayor afectación en varones de 20 a 39 años, en un contexto de cambio en el perfil epidemiológico de la enfermedad, el Ministerio de Salud enfatiza la importancia de fortalecer las medidas de prevención, con especial foco en la vacunación, la notificación oportuna de casos y la adecuada derivación de muestras al laboratorio de referencia”.

“Gracias a la incorporación de la vacuna contra la hepatitis A al año de vida en el Calendario Nacional de Vacunación, la incidencia y morbimortalidad de la enfermedad han disminuido drásticamente y Argentina se ha convertido en un país de endemicidad baja” señaló el Ministerio de Salud de la Nación.

Pero advirtió: “A pesar de la reducción general de casos, se han registrado brotes esporádicos en los años 2009, 2012, 2014 y 2018. En los últimos años, estos brotes han afectado principalmente a adultos de entre 20 y 39 años, con una distribución por sexo que muestra una tasa cuatro veces mayor en varones que en mujeres”.

“Con respecto a hepatitis A, lo que se ha notado es que hubo un aumento importante este año, sobre todo en la gente joven de 20 a 40 años. Por eso también es importante ver aquel que no tiene vacuna aplicada, se puede hacer la serología. Se trata del estudio de los anticuerpos contra la hepatitis A y si es negativo se puede aplicar la vacuna. Eso es fundamental”, remarcó el doctor Teijeiro.

La semana pasada, la doctora Gabriela Poblete (MN 137567), médica infectóloga y patóloga, especialista en enfermedades infecciosas, sostuvo a Infobae que el alerta corresponde a la identificación del doble de casos promedio el año pasado de los registrados en años anteriores. “Veníamos de 20 a 55 casos, con 31 de promedio entre los años 2019 a 2023. Y luego saltamos a 69 en 2024. Con la suma de que también ya en 2025 se superaron los casos registrados en 2024 para esta altura del año”, sostuvo la, además, coordinadora de la Comisión de Hepatitis de SADI.

Además recordó que el comunicado del Ministerio sobre el aumento de casos de hepatitis A pone el foco en los adultos jóvenes varones que mantienen relaciones sexuales con otros varones.

El virus de Hepatitis A (HAV) es un virus RNA que se ha clasificado en el género Hepatovirus, miembro de la familia Picornaviridae. El ser humano es reservorio del patógeno y, en raras ocasiones, primates no humanos. El germen tiene un período de incubación de 15 a 50 días, dependiendo del inóculo y el individuo; el promedio es de 28 a 30 días.

En general, su propagación está estrechamente vinculada con condiciones sanitarias deficientes, consumo de agua y alimentos no seguros y prácticas de higiene inadecuadas. A diferencia de las hepatitis B y C, la A no evoluciona hacia la enfermedad hepática crónica. Sin embargo, puede generar síntomas incapacitantes y, en casos raros, provocar hepatitis fulminante (insuficiencia hepática aguda), una condición potencialmente mortal.

En tanto el Ministerio de Salud de la Nación afirmó: “Respecto de la distribución por grupos de edad, durante el periodo 2019-2024, se observó mayor afectación en el grupo de 20 a 39 años con el 55% de los casos (123), seguido en el grupo de mayores de 40 años con el 27% (61). Posterior al periodo de la pandemia de Covid-19, se observa un aumento de las tasas en todos los grupos, y más marcado en los grupos previamente mencionados, alcanzando en 2024 la mayor tasa del periodo el grupo de 20 a 39 años con 0,35 c/ 100 mil habitantes”.

Tos convulsa o ferina

Por su parte, la enfermedad de tos convulsa también genera preocupación en la región. “Tenemos casos, por eso es muy importante que todos aquellos que estén con chicos también revisen su calendario de vacunación, pues lo pueden transmitir, sobre todo el adulto que no tiene gran sintomatología”, precisó Teijeiro.

El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó a través del último Boletín Epidemiológico Nacional la aparición de 18 casos de pertussis o tos convulsa este 2025.

Las tasas de tos convulsa o ferina en Estados siguen aumentando, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Hasta mediados de diciembre se habían reportado más de 32.000 casos, unas seis veces más de los que había en esta época del año pasado, y más de los que ha habido desde 2014.

La tos ferina, también conocida como tos convulsa, es una enfermedad respiratoria muy contagiosa que se propaga a través de bacterias en el aire. Es común en los Estados Unidos, con brotes frecuentes. La tos ferina puede ser grave para personas de todas las edades, sin embargo, los niños menores de un año son especialmente vulnerables porque sus sistemas inmunológicos no están completamente desarrollados.

En México, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) ha emitido una alerta epidemiológica debido al incremento de casos de tos ferina. Según el organismo, en lo que va del año se han confirmado 120 contagios en 21 entidades del país, siendo Nuevo León el estado con mayor incidencia.

Tanto el sarampión, la hepatitis A y la tos convulsa, son enfermedades prevenibles con vacunas, que son gratuitas y están incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación que tiene Argentina.

¿Quiénes deben recibir la dosis extra contra el sarampión?

Niños de 13 meses a 4 años que hayan estado en contacto con un caso confirmado deben recibir una dosis extra de la vacuna.

Bebés de 6 a 11 meses en contacto con un caso confirmado deben recibir una dosis “cero”, que no cuenta para el esquema de vacunación regular, pero refuerza su inmunidad​.

Este refuerzo se debe a que, aunque la vacuna triple viral es altamente efectiva, un pequeño porcentaje de la población (entre el 5% y el 10%) no desarrolla una respuesta inmune adecuada tras la primera dosis. En bebés menores de un año, la respuesta puede ser aún menor debido a la inmadurez del sistema inmunológico.

Calendario Nacional de Vacunación para sarampión:

Niños de 12 meses a 4 años : deben recibir una dosis de la vacuna triple viral.

Mayores de 5 años, adolescentes y adultos : deben acreditar dos dosis de vacuna doble o triple viral, aplicadas después del primer año de vida.

Personas nacidas antes de 1965: se consideran inmunes y no necesitan vacunarse​.