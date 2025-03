Aumento de casos de sarampión en América: ¿Los adultos deben recibir una dosis de refuerzo?

Durante 2025, en los Estados Unidos, se notificaron 3 brotes de sarampión (CDC)

El virus del sarampión se está propagando más en 2025 en América. Hay brotes en los Estados Unidos, Canadá y Argentina, y los afectados tienen algo en común: la mayoría son niñas, niños o adolescentes que no estaban vacunados.

Los mayores de 18 años también pueden ser alcanzados por la infección y sufrir complicaciones, especialmente si forman parte de grupos vulnerables y deberían ocuparse de revisar si están vacunados. En algunos casos, pueden necesitar un refuerzo.

Desde Texas, Estados Unidos, el doctor Rodrigo Hasbun, profesor de Medicina en la Sección de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina McGovern, dijo: “La recomendación es que los adultos se vacunen con una dosis de refuerzo o verifiquen su inmunidad mediante la medición de los niveles de anticuerpos para los tres virus incluidos en la vacuna, el sarampión, las paperas y la rubéola. Si los adultos no están inmunes, “deberían recibir la dosis de refuerzo para protegerse de brotes”.

Qué pasa con el sarampión en América

En Estados Unidos, ya se detectaron tres brotes de sarampión. El miércoles pasado se registró la primera muerte infantil por sarampión en ese país desde 2015 (REUTERS/Sebastian Rocandio/Archivo)

Durante 2025, en los Estados Unidos, se notificaron 3 brotes. Cada uno incluye tres o más casos relacionados. El 21 de febrero pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que el 92% del total de casos confirmados (86 de 93) estaban asociados a los tres brotes.

En comparación, en 2024 se habían notificado 16 brotes y el 69% de los casos (198 de 285) estaban asociados a brotes. El miércoles pasado, el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS) confirmó la muerte de un niño que no estaba vacunado en ese estado. Fue la primera muerte en ese país por esa enfermedad prevenible desde 2015 hasta ahora.

Como informó Infobae el viernes pasado, el DSHS confirmó un total de 146 casos de sarampión en el brote que afecta a la región de South Plains desde finales de enero.

En tanto, en los dos primeros meses del año, se registraron 95 casos de sarampión en Canadá, una cifra que contrasta con los 147 casos de todo el año pasado.

En 2025, se están registrando brotes de sarampión en países de América como Estados Unidos, Canadá y Argentina (CDC)

En el otro extremo del continente, en la Argentina, también se desarrolla un brote. Hasta el viernes pasado había 6 casos confirmados en la ciudad de Buenos Aires, según informó el Ministerio de Salud porteño a Infobae.

El tercer caso que se detectó era un paciente de 40 años que tenía las vacunas aplicadas en la infancia. Según explicó a Infobae el subsecretario de la cartera de Salud Gabriel Battistella “en algunos casos la protección puede decaer con el paso del tiempo. Eso ocurre muy raramente. Lo más importante hoy es que las niñas, los niños, y los adolescentes se apliquen las dosis que corresponden. Los adultos pueden consultar con su médico de cabecera”.

Cuando una persona tiene sarampión, los síntomas son fiebre alta y un sarpullido en la piel (CDC)

En provincia de Buenos Aires, hasta el viernes no se habían detectado casos de sarampión. Pero sí había personas que estaban en seguimiento por haber sido contacto de pacientes en Capital, de acuerdo con Teresa Varela, directora de vigilancia epidemiológica y control de brotes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en diálogo con Infobae.

En el territorio bonaerense se inició una campaña de sensibilización y vacunación con una dosis extra para las personas que tuvieron contacto con los casos confirmados en Capital.

“Los mayores hoy deben controlar si tienen el esquema completo de vacunación contra el sarampión. Los nacidos después de 1965 deben tener 2 dosis de vacuna triple viral o doble viral”, precisó Varela.

Los adultos que recibieron las dos dosis de vacuna cuando eran niños, hoy no tienen que darse un refuerzo, incluso si están en el contexto de un brote o son contacto estrecho, explicó.

Por supuesto, la inmunización en los menores también es clave. Desde los 12 meses de vida, los niños deben recibir una dosis de la vacuna triple viral. Desde los 5 años de vida, otras dos dosis de triple viral.

¿Los adultos deben vacunarse contra el sarampión cuando hay brotes?

Expertos enfatizan la importancia de que los adultos revisen su esquema de vacunación, especialmente en entornos de brotes (REUTERS/Annie Rice)

José Antonio Lucar, graduado como médico en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ahora profesor asociado de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad George Washington, en diálogo con Infobae desde los Estados Unidos, respondió: “En el contexto de brotes, hoy la mayoría de las personas diagnosticadas no tenía la vacunación previamente”.

Se recomienda averiguar por la documentación de que se recibió las dosis de vacuna contra el sarampión en el pasado, aconsejó.

También se pueden hacer pruebas de laboratorio para detectar si se tuvo la infección o la vacunación. “Los adultos que nacieron antes 1957 fueron expuestos al virus del sarampión y se considera que tienen inmunidad hoy”, dijo.

Los adultos más vulnerables incluyen a embarazadas e inmunocomprometidos, quienes enfrentan riesgos graves como neumonía, hepatitis, encefalitis y muerte (REUTERS/Shannon Stapleton)

En cambio, si hay personas que no tienen prueba de que cuenten con inmunidad, de que hayan recibido las dosis o que hayan tenido la infección y si tienen alto riesgo de exposición, como el caso de los profesionales de la salud o viajeros, deben recibir dos dosis de vacuna contra el sarampión con un intervalo de 28 días.

“En este momento no se recomienda un programa de revacunación para personas adultas que ya hayan recibido las dos dosis en el pasado”, expresó Lucar.

¿Cuáles son los grupos de adultos más vulnerables al sarampión?

El sarampión en mujeres embarazadas puede causar complicaciones severas. Por eso es clave la vacunación (REUTERS/Hannah Beier)

En cuanto a la vulnerabilidad al sarampión, el doctor Hasbun señaló que “los adultos embarazadas e inmunocomprometidos tienen un mayor riesgo de complicaciones graves, como neumonía, hepatitis, encefalitis y muerte”.

Además, subrayó que el sarampión en mujeres embarazadas puede causar “aborto espontáneo, sarampión congénito, parto prematuro y muerte fetal intrauterina”.

Antes de que se introdujera la vacuna contra el sarampión en 1963 y se optara por la vacunación generalizada, aproximadamente cada dos o tres años se producían epidemias importantes que causaban 2,6 millones de muertes cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En 2023, 107.500 personas por sarampión en el mundo. La mayoría eran niños menores de cinco años y no estaban vacunados (Julian Stratenschulte / dpa / AFP)

Con la vacunación masiva, las muertes bajaron, pero durante la última década la vacilación o la renuencia a vacunarse o a inmunizar a los niños pasó a ser una de las 10 amenazas para la salud pública global. Se estimó que 107.500 personas murieron de sarampión en 2023. La mayoría eran niños menores de cinco años. Fallecieron a pesar de que existe una vacuna segura y costo-eficaz.

“En la actualidad no se recuerda la enorme cantidad de niños que morían por sarampión antes de la vacunación masiva. Es muy lamentable que haya habido ya una muerte en los Estados Unidos en 2025″, sostuvo Francisco Nacinovich, jefe de infectología en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y miembro del comité de vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

“Hoy los adultos que no recibieron las vacunas o que no tuvieron la infección están también en riesgo. Las personas inmunocomprometidos no pueden recibir la vacuna. Por eso sus convivientes deben estar inmunizados para no transmitirles la infección”.