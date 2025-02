Cáncer de mama: el miedo a la recurrencia puede perseguir a las mujeres durante años

Las participantes reportaron problemas de sueño, estrés y compulsiones como respuestas al miedo de un retorno del cáncer

(HealthDay News) - Una encuesta de cientos de supervivientes de cáncer de mama encuentra que el miedo a la recurrencia del tumor puede causar estragos en las emociones de una mujer.

”El cáncer está a nuestro alrededor. Todo es un detonante”, dijo uno de los participantes de la encuesta. “Aniversarios, diagnósticos de otros familiares/amigos, comerciales sobre medicamentos, redes sociales, etc. Es un pensamiento diario o una emoción diaria”.

Todas las 347 mujeres encuestadas “estaban reportadamente libres de enfermedad y trataban de reconstruir sus vidas durante su supervivencia tras el tratamiento”, anotó la autora principal del estudio, Shelley Johns.

“Los testimonios de las mujeres dan claridad sobre cómo las sobrevivientes de cáncer de mama se ven afectadas por el miedo a la recurrencia”, dijo Johns, proporcionando una visión de cómo lidian con este miedo comprensible.

Algunas mujeres refirieron pensamientos esporádicos, mientras otras vivieron emociones persistentes y alteraciones significativas en su rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Johns es investigador clínico del Instituto Regenstrief de la Universidad de Indiana, en Indianápolis. Su equipo publicó sus hallazgos en una edición reciente de la revista Supportive Care in Cancer. Las mujeres reaccionaron con una variedad de emociones al saber que su cáncer tenía posibilidades de regresar.

Para muchas mujeres, “los trastornos del sueño eran un problema, junto con la irritabilidad, la tristeza y el estrés”, al igual que el miedo constante. A muchas mujeres les preocupaba que se enfocaran en el regreso del cáncer más que la sobreviviente promedio y sentían vergüenza de haberlo hecho.

Una mujer dijo que a veces “me sentaba durante horas sin hacer nada, no encendía la televisión, no dormía, encontraba que pasaban las horas y estaba en el mismo lugar solo pensando, no participaba en actividades, me perdía conduciendo porque estaba sumida en mis pensamientos, compraba compulsivamente en línea, coleccionaba cosas”.

Los desencadenantes físicos también eran comunes. “Cada vez que siento algún tipo de dolor o molestia en el área donde tuve cáncer, me preocupa y me siento ansiosa e irritable”, dijo una mujer.

Algunas mujeres describieron encontrar motivación en sus miedos para adoptar hábitos que priorizan la salud física y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, muchas mujeres encuestadas dijeron que también habían desarrollado estrategias para ayudarlas a lidiar con sus miedos. “Solo trato de ser positivo, comer sano, tomar mis medicamentos, dormir lo suficiente, hacer ejercicio tres veces a la semana y esperar lo mejor”, dijo un sobreviviente.

La oración y la meditación ayudaron a otra mujer, y una sobreviviente citó la desconexión de ciertos medios de comunicación. Otra dijo: “También hablo con familiares que han vivido con cáncer más tiempo que yo”, para ayudarla a mantener el ánimo.

Para algunos, había un lado positivo saludable en su enfoque en mantener el cáncer a raya. “Me motiva a mantener hábitos saludables”, dijo una mujer. “Como comer cinco porciones de frutas y verduras, hacer ejercicio y beber menos alcohol. También me motiva a mantener la salud mental y la salud física”.

* FUENTE: Regenstrief Institute, comunicado de prensa, 6 de febrero de 2025

*Ernie Mundell, HealthDay Reporters ©The New York Times 2025