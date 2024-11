Casi 160 millones de estadounidenses se ven perjudicados por el consumo de alcohol y drogas de otra persona

JUEVES, 21 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- Piense en ello como un daño colateral: millones de estadounidenses dicen que han sido perjudicados por el consumo de drogas o alcohol de un ser querido.

Uno de cada 3 adultos que respondieron a una nueva encuesta nacional dijo que había sufrido un "daño de segunda mano" por el consumo de alcohol de otra persona. Y más de 1 de cada 10 dijeron que habían sido perjudicados por el consumo de drogas de un ser querido.

Son cerca de 160 millones de víctimas, 113 millones lastimadas por el consumo de alcohol de un ser querido y 46 millones por su consumo de drogas, según la encuesta, que se publicó en una edición reciente de la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

"Hay más daños de los que la gente cree", dijo el coautor del estudio, William Kerr, del Grupo de Investigación sobre el Alcohol del Instituto de Salud Pública con sede en Emeryville, California. "Afectan a las familias, las relaciones y las comunidades".

Dijo que tiene sentido que el consumo riesgoso de alcohol y drogas tenga consecuencias de largo alcance, pero los investigadores solo comenzaron a observar los daños de segunda mano del alcohol en los últimos años. Se sabe menos sobre el daño causado por el consumo de drogas de un ser querido.

El nuevo estudio se basa en una encuesta de 7,800 adultos de EE. UU. Fueron interrogados entre septiembre de 2019 y abril de 2020, antes de que la pandemia se convirtiera en un factor en el consumo de sustancias de los estadounidenses.

Se preguntó a las personas si habían sido perjudicadas de alguna de varias maneras debido al consumo de sustancias de otra persona.

En total, el 34% de los encuestados dijeron que habían sufrido daños de segunda mano por el consumo de alcohol de otra persona. Los daños iban desde problemas matrimoniales y familiares hasta consecuencias financieras, agresiones y lesiones en un accidente por conducir ebrio.

Mientras tanto, el 14% de los encuestados dijeron que habían sufrido consecuencias similares por el abuso de drogas de un ser querido.

Los dos grupos también se superponían: un 30 por ciento de los encuestados que reportaron daños de segunda mano por el alcohol también dijeron que se vieron afectados por el consumo de drogas de alguien.

Kerr dijo en un comunicado de prensa de la revista que las diferencias probablemente se deban al hecho de que los trastornos por consumo de alcohol y alcohol son más comunes que el uso y los trastornos por drogas. Pero, añadió, los investigadores quieren aprender más y están lanzando una nueva encuesta con más preguntas sobre los daños relacionados con los medicamentos individuales.

Dijo que los hallazgos arrojan luz sobre un importante problema de salud pública. Por cada persona con un trastorno por uso de sustancias, muchas más podrían sufrir daños, dijo Kerr. Esto subraya la importancia de un mejor acceso al tratamiento y de los esfuerzos para reducir el daño (como evitar conducir bajo los efectos del alcohol).

Más información

La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias tiene recursos para las personas que enfrentan el abuso de drogas y/o alcohol de un ser querido.

FUENTE: Journal of Studies on Alcohol and Drugs, comunicado de prensa, 21 de noviembre de 2024