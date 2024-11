Los suplementos de vitamina D podrían ayudar a reducir la presión arterial en personas obesas

MARTES, 12 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- Los complementos de vitamina D podrían reducir la presión arterial en las personas mayores obesas, reduciendo su riesgo de salud cardiaca, según un estudio reciente.

Pero tomar más de la dosis diaria recomendada no proporcionará beneficios adicionales para la salud, informan los investigadores en el Journal of the Endocrine Society.

"Nuestro estudio encontró que la suplementación con vitamina D podría reducir la presión arterial en subgrupos específicos, como las personas mayores, las personas con obesidad y posiblemente las que tienen niveles bajos de vitamina D", señaló la investigadora , la Dra. Ghada El-Hajj Fuleiha, del Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut en Beirut, Líbano.

Los estudios han vinculado la deficiencia de vitamina D con un mayor riesgo de hipertensión, señalaron los investigadores en las notas de respaldo. Sin embargo, no hay pruebas sólidas de si tomar suplementos de vitamina D puede ayudar a reducir la presión arterial.

La dosis diaria recomendada de vitamina D es de 600 UI, o unos 15 microgramos, apuntaron los investigadores.

En el estudio, los investigadores dieron seguimiento a la salud de 221 adultos mayores con obesidad que tomaron 600 UI o 3,750 UI de complementos diarios de vitamina D durante un año.

Los suplementos redujeron la presión arterial, según muestran los resultados, pero las dosis más altas no proporcionaron beneficios adicionales.

"Las dosis altas de vitamina D, en comparación con la dosis diaria recomendada por los Institutos de Medicina, no proporcionaron beneficios adicionales para la salud", dijo El-Hajj Fuleihan en un comunicado de prensa.

FUENTE: The Endocrine Society, comunicado de prensa, 12 de noviembre de 2024