Confirman un caso de tuberculosis en una oficina porteña del Renaper: qué es y cómo se previene la enfermedad

Un caso confirmado en Renaper provocó que aislaran a una veintena de trabajadores. Télam

En las últimas horas, se detectó un caso de tuberculosis en las oficinas centrales del Registro Nacional de las Personas (Renaper), ubicadas en el microcentro porteño, es por eso que se realizó un aislamiento preventivo de una veintena de personas, según confirmaron a Infobae fuentes de la jefatura de gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Se registró un caso de tuberculosis en un trabajador del Renaper que presta servicios en una de las sedes del organismo, sobre la calle Diagonal Norte 671”, destacaron desde el Ejecutivo porteño, al tiempo que aclararon que “la oficina donde trabaja la persona contagiada no es de atención al público, sino que es una oficina administrativa”.

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por el Bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis, que se transmite principalmente a través del aire cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o escupe, liberando al ambiente las bacterias que pueden ser inhaladas por otras personas. Pese a que existe una vacuna efectiva, aún no logró ser erradicada a nivel global. Según estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina todavía afecta a más de 10.000 personas cada año y es responsable de cerca de 700 muertes anuales.

La tuberculosis afecta anualmente a más de 10.000 personas en Argentina. NIAID

Lo cierto es que, con motivo del caso, se activó un protocolo sanitario para controlar la situación. Los empleados que trabajan en la misma área del afectado fueron aislados durante algunas horas y sometidos a exámenes médicos para descartar la presencia de la enfermedad. Según destacaron las fuentes porteñas, “al tomar conocimiento de la situación, las autoridades aplicaron todos los protocolos y procesos de vacunación correspondientes a fin de evitar contagios en el grupo cercano, que es muy pequeño”, siendo que “el resto de las personas se testearon y volvieron a sus puestos de trabajo”.

Tras confirmarse que no se habían producido contagios adicionales, los trabajadores pudieron reincorporarse a sus tareas habituales de emisión de documentos de identidad (DNI) y pasaportes. Si bien este edificio recibe diariamente a miles de personas, las autoridades aseguraron que el funcionamiento del organismo no se vio afectado en ningún momento durante el episodio.

Qué es la tuberculosis

Aproximadamente cada ocho horas muere una persona en Argentina debido a la tuberculosis. Crédito: Gentileza UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que principalmente afecta los pulmones, aunque también puede comprometer otros órganos del cuerpo. La transmisión ocurre de persona a persona a través del aire, cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa, tose, estornuda o incluso habla, liberando microgotas que contienen la bacteria. Estas partículas pueden ser inhaladas por otras personas, lo que facilita la propagación de la enfermedad.

Una vez inhalada, la bacteria puede permanecer latente en el cuerpo durante años sin causar síntomas, en lo que se conoce como tuberculosis latente. Sin embargo, si el sistema inmunológico de la persona se debilita, la infección puede activarse y convertirse en tuberculosis activa, que es la forma contagiosa de la enfermedad. La forma más común es la tuberculosis pulmonar, aunque puede atacar a otros órganos. Las formas llamadas extrapulmonares son más graves y pueden producir artritis, meningitis, osteomielitis, y otras complicaciones.

Los síntomas de la tuberculosis pueden variar, pero los más comunes son:

A nivel mundial, la OMS registró 1.3 millones de muertes por tuberculosis en 2022. REUTERS/Luke MacGregor/File Photo

Tos persistente : que dura más de dos semanas, a menudo con esputo, que puede contener sangre.

Fiebre : generalmente baja, pero que puede ser constante o recurrente.

Sudores nocturnos : episodios de sudoración intensa durante la noche.

Pérdida de peso : inexplicada, acompañada de una disminución del apetito.

Fatiga : sensación de cansancio extremo y debilidad.

Dolor en el pecho: que puede aumentar al respirar profundamente o al toser.

Estos signos suelen desarrollarse gradualmente, y en la fase inicial pueden confundirse con otras enfermedades, lo que retrasa el diagnóstico y tratamiento.

Las complicaciones graves de la tuberculosis pueden afectar huesos, meninges y articulaciones. CSIC

Cuál es la situación de la tuberculosis en Argentina y las Américas

En Argentina, la tuberculosis aún es una preocupación de salud pública. Según datos recientes, en 2022 se registraron más de 13.500 nuevos casos en el país, lo que representa un aumento del 14% respecto al año anterior, un incremento que advierte la persistencia de la enfermedad. En la actualidad, una persona muere cada ocho horas en Argentina debido a esta patología, por lo cual los expertos advierten la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y control.

A nivel regional, en América Latina y el Caribe, la tasa de incidencia fue de 29 casos por cada 100.000 habitantes en 2021. La pandemia de COVID-19 exacerbó los desafíos existentes, ya que muchos sistemas de salud se vieron desbordados, lo que afectó la capacidad de diagnosticar y tratar esta patología de manera oportuna.

Asimismo, en 2022, la tasa de incidencia de la tuberculosis en la región fue de 31 casos por cada 100.000 habitantes, lo que representa un incremento del 13% en comparación. Además, las muertes por tuberculosis aumentaron un 40% en el mismo periodo, alcanzando las 35.000 personas fallecidas en 2022, de las cuales 11.200 vivían con VIH.

A pesar de los esfuerzos globales, los avances en la lucha contra la tuberculosis han sido insuficientes y no sostenidos. Aunque ha aumentado el porcentaje de casos diagnosticados mediante pruebas rápidas recomendadas por la OMS, pasando del 13% en 2015 al 40% en 2022, la cobertura del tratamiento anti-TB ha disminuido del 81% al 74% en el mismo periodo. Además, la tasa de éxito en el tratamiento también ha caído, pasando del 76% al 72%, lo que indica que un número significativo de pacientes no logra completar el tratamiento o no se cura de la enfermedad. La letalidad de la tuberculosis en la región también ha aumentado, pasando del 7% de los casos en 2015 al 9% en 2022.

La vacuna BCG juega un rol determinante en la prevención de formas severas de tuberculosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir el contagio de tuberculosis

Prevenir la tuberculosis implica tomar medidas específicas tanto a nivel individual como comunitario para reducir la propagación de la bacteria que causa esta enfermedad. A continuación, se detallan algunas de las estrategias más efectivas:

Identificación temprana : Es fundamental detectar rápidamente a las personas infectadas, especialmente aquellas que presentan síntomas respiratorios como tos persistente, fiebre o pérdida de peso. Un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento de manera oportuna, lo que disminuye el riesgo de contagio a otros.

Vacunación : La vacunación con BCG es una medida preventiva clave, especialmente en países con alta incidencia de tuberculosis. Esta vacuna, que se administra en recién nacidos, es eficaz para prevenir las formas más graves de la enfermedad en niños, como la tuberculosis miliar o meningitis tuberculosa.

Mejorar condiciones de vida : Las condiciones de vida influyen directamente en la propagación de la tuberculosis. Espacios con ventilación adecuada, sin hacinamiento, y con acceso a servicios básicos de salud, disminuyen significativamente el riesgo de contagio. Promover viviendas seguras y saludables es esencial para controlar la enfermedad.

Higiene respiratoria: Fomentar buenas prácticas de higiene, como el uso de mascarillas en personas infectadas y cubrirse la boca al toser o estornudar, ayuda a limitar la diseminación de las bacterias en el aire y protege a quienes están en contacto cercano con personas infectadas.

Se recomienda cumplir con los tratamientos y mantener una buena higiene personal para prevenir el contagio.

Cómo controlar la tuberculosis

El control efectivo de la tuberculosis depende de la implementación de estrategias claras que aseguren un diagnóstico y tratamiento adecuados. Las principales acciones son:

Diagnóstico temprano : Realizar pruebas a personas con síntomas persistentes, como tos por más de dos semanas.

Tratamiento completo : Seguir un régimen de antibióticos durante seis meses, asegurando que los pacientes completen el tratamiento.

Acceso a medicamentos : Garantizar la disponibilidad de fármacos esenciales para todos los pacientes.

Seguimiento y monitoreo : Supervisar el progreso de los pacientes para evitar recaídas y prevenir el desarrollo de resistencia a los medicamentos.

Educación y sensibilización: Implementar programas de información sobre la tuberculosis para aumentar la conciencia y reducir el estigma asociado.