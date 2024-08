La Cruz Roja emite una alerta de escasez de sangre a medida que el calor del verano reduce las donaciones

MIÉRCOLES, 7 de agosto de 2024 (HealthDay News) -- Las temperaturas abrasadoras de este verano han ayudado a provocar una escasez de sangre de emergencia, ha advertido la Cruz Roja Americana (American Red Society).

Las olas de calor afectaron a casi 100 campañas de donación de sangre el mes pasado, ya sea perjudicando la participación o obligando a cancelar los eventos. Desde el 1 de julio, el suministro nacional de sangre se ha reducido en más de un 25 por ciento, señaló la organización en un comunicado de prensa.

Las donaciones de sangre tienden a disminuir durante el verano debido a los viajes y las vacaciones, pero la Cruz Roja señaló que el calor extremo del mes pasado contribuyó a un déficit de más de 19,000 donaciones de sangre en julio.

La sangre donada se utiliza de forma rutinaria durante las operaciones y los partos. La Cruz Roja ha dicho que las donaciones ayudan a salvar las vidas de mujeres con complicaciones en el embarazo, pacientes con lesiones traumáticas y personas que luchan contra el cáncer y los trastornos sanguíneos.

"Al trabajar con pacientes que necesitan urgentemente una transfusión de sangre , no puedo imaginar que la sangre no esté disponible para alguien que me importaba y [que] la necesitaba , especialmente una nueva mamá o un bebé que necesitaba una transfusión", dijo Melissa Destross, enfermera registrada en la unidad de trabajo de parto y parto de un hospital en Detroit, dijo en el comunicado de prensa de la Cruz Roja. "He visto a madres en una situación de hemorragia, después del parto, tener transfusiones de sangre masivas , como pérdidas de sangre de más de siete litros".

La Cruz Roja dijo que se necesita con urgencia sangre tipo O. La sangre tipo O suele escasear porque el tipo O positivo es el tipo sanguíneo más común, y el tipo O negativo es el tipo sanguíneo universal necesario para las transfusiones de emergencia.

"El tipo O es especialmente importante para las personas lesionadas en accidentes y otros traumatismos que reciben atención de emergencia ", señaló en el comunicado de prensa de la Cruz Roja el Dr. Barry Siegfried, director médico de la Cruz Roja de la Región de Michigan. "Los donantes de todos los tipos de sangre pueden ayudar a garantizar que los estantes de los hospitales se repongan para evitar que la atención del paciente se vea afectada".

Las personas pueden donar sangre buscando una campaña de donación de sangre local o haciendo una cita en un centro de donación (que se puede encontrar visitando RedCrossBlood.org o llamando al 1-800-RED-CROSS).

Aquellos que donen antes del 31 de agosto recibirán una tarjeta de regalo de Amazon de $20, agregó la Cruz Roja.

Más información

La Cruz Roja Americana ofrece más información sobre el proceso de donación de sangre.

FUENTE: Cruz Roja Americana, comunicado de prensa, 6 de agosto de 2024