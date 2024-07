Los niños de familias de escasos recursos tienen menos probabilidades de sobrevivir al cáncer

VIERNES, 26 de julio de 2024 (HealthDay News) -- Los niños de familias pobres tienen menos probabilidades de sobrevivir al cáncer, sobre todo si no son blancos, informa un estudio reciente.

El riesgo de un paciente de cáncer infantil de morir en un plazo de cinco años tras su diagnóstico aumenta un 4 por ciento por cada aumento de un punto en el Índice de Privación de Área (IDA, por sus siglas en inglés) de su vecindario, encontraron los investigadores.

La IDA utiliza 17 factores para medir los antecedentes de un paciente, y unas puntuaciones más altas indican una mayor incertidumbre económica, apuntaron los investigadores.

Los resultados también mostraron que los niños no blancos tenían un mayor riesgo de muerte por cáncer.

"A pesar de un progreso significativo en el tratamiento del cáncer pediátrico, los factores socioeconómicos siguen provocando disparidades en los resultados", señaló el investigador , el Dr. Dai Chung, profesor de cirugía del Centro Médico Southwestern de la UT, en Dallas.

En el estudio, los investigadores analizaron los registros del Registro de Cáncer de Texas de casi 3,900 niños diagnosticados con tumores entre 1995 y 2019. La edad promedio al diagnóstico fue de 4 años y medio.

Los niños pobres y de minorías también tenían un mayor riesgo de que el cáncer se propagara a otras partes del cuerpo, así como los niños que vivían en zonas rurales o cerca de la frontera entre Texas y México.

Esto podría deberse a que esos grupos son más propensos a sufrir un retraso en su tratamiento contra el cáncer, apuntaron los investigadores.

Por ejemplo, entre todos los pacientes con sarcoma, la mediana de tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento fue de tres días.

Pero el tratamiento comenzó más de 51 días después para los niños negros en comparación con los niños blancos, y 34 días después para los niños de las zonas rurales en comparación con los niños de las ciudades, encontró el estudio.

El nuevo estudio aparece en una edición reciente de la revista Journal of the American College of Surgeons.

"Nuestra esperanza es que los hallazgos de nuestro estudio puedan motivar mejoras en la diversidad racial y socioeconómica en los ensayos clínicos de cáncer pediátrico, aumentar la financiación para las disparidades en la investigación de los resultados, e implementar cambios a nivel del terreno que harán que la atención de la salud sea más accesible para todos los pacientes", dijo Chung.

FUENTE: UT Southwestern, comunicado de prensa, 24 de julio de 2024