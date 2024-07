A las mujeres con miomas a menudo les ofrecen histerectomía en lugar de un tratamiento menos invasivo

JUEVES, 11 de julio de 2024 (HealthDay News) -- A las mujeres con miomas o fibromas uterinos con frecuencia se les dice que la histerectomía es el mejor tratamiento, aunque hay opciones menos invasivas disponibles, encuentra un estudio reciente.

A más de la mitad (53 por ciento) de las mujeres con fibromas uterinos (crecimientos no cancerosos a lo largo de la pared del útero) se les presentó la histerectomía como el tratamiento preferido, según una encuesta de Harris Poll realizada en nombre de la Sociedad de Radiología Intervencionista (Society of Interventional Radiology).

A menos de 1 de cada 5 mujeres se les presentaron opciones menos invasivas que la histerectomía, una cirugía mayor que implica la extirpación completa del útero y que requiere varias semanas de recuperación:

Al 19% se les ofrecieron AINE analgésicos como el ibuprofeno o el naproxeno.

Al 17% se les ofreció embolización de fibromas uterinos (EFU), en la que los fibromas se encogen al cortar el flujo sanguíneo hacia ellos.

Al 17% se le ofreció la ablación endometrial, en la que se utiliza láser, corriente eléctrica o congelación para destruir el revestimiento del útero.

Al 17% se le ofrecieron anticonceptivos hormonales, que pueden ayudar a controlar los calambres y el sangrado abundante asociados con los fibromas.

"Los hallazgos de la encuesta, junto con el bajo número de mujeres a las que se les ofreció un tratamiento mínimamente invasivo como la UFE, indican que las mujeres no reciben toda la información que necesitan para tomar sus propias decisiones de atención médica", señaló en un comunicado de prensa el asesor del informe , el Dr. John Lipman, fundador y director médico del Centro de Fibromas de Atlanta.

La encuesta también encontró que alrededor de un 17 por ciento de las mujeres piensan erróneamente que una histerectomía es su única opción de tratamiento para los fibromas uterinos, incluyendo un 27 por ciento de las mujeres jóvenes de 18 a 34 años.

"No ofrecer tratamientos mínimamente invasivos como la UFE, además de las opciones de tratamiento quirúrgico, es un descuido significativo", añadió Lipman. "Las mujeres deben estar informadas sobre la gama completa de opciones disponibles para tratar sus fibromas uterinos; no solo las opciones quirúrgicas, como suelen hacer los ginecólogos".

Los fibromas uterinos no siempre causan síntomas, según Planned Parenthood. Cuando lo hacen, los síntomas pueden incluir períodos más abundantes, calambres dolorosos, anemia, dolor durante las relaciones sexuales, problemas para orinar o defecar e infertilidad.

Más de la mitad de las mujeres de 18 a 34 años (56%) y de las mujeres de 35 a 44 años (51%) no están familiarizadas con los fibromas uterinos o nunca han oído hablar de ellos, según los resultados de la encuesta.

Esto incluye a la mitad de las mujeres hispanas y a casi 2 de cada 5 mujeres negras (37%), según muestran los resultados.

Los miomas uterinos son tres veces más comunes en las mujeres negras y dos veces más comunes en las hispanas, apuntaron los investigadores.

Sin embargo, un 36 por ciento de las mujeres negras y un 22 por ciento de las hispanas piensan erróneamente que no están en riesgo de desarrollar fibromas, muestran los resultados de la encuesta.

"La encuesta anotó profundas disparidades en la concienciación y el acceso sobre los fibromas y los tratamientos para los fibromas entre las mujeres negras e hispanas, que tienen un factor de riesgo más alto de desarrollar fibromas uterinos", señaló en un comunicado de prensa el Dr. Robert Lewandowski, presidente de la Sociedad de Radiología Intervencionista y profesor de la Facultad de Medicina Feinberg de Northwestern Medicine.

"Los datos sirven como una luz de guía para mejorar los esfuerzos educativos de los médicos y las pacientes sobre varios tratamientos para garantizar que todas las mujeres, independientemente de sus antecedentes, estén informadas sobre sus riesgos y la gama completa de opciones de tratamiento disponibles", añadió Lewandowski.

Los resultados de la encuesta están incluidos en un informe de la sociedad llamado The Fibroid Fix: What Women Need to Know.

La encuesta se realizó en línea del 30 de mayo al 3 de junio entre 1,122 mujeres estadounidenses de 18 años o más, incluidas 167 diagnosticadas con fibromas uterinos. El margen de error es de más o menos 3,2 puntos porcentuales.

FUENTE: Grupo Reis, comunicado de prensa, 9 de julio de 2024