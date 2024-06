Cómo se implementa el sistema de voucher de salud en la primera clínica del país en adoptarlo

El Seguro Médico Municipal en San Nicolás ya brinda cobertura a 50.000 vecinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de voucher de salud que el gobierno nacional había anunciado desde la campaña electoral fue lanzado ayer en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Bajo el nombre de Seguro Médico Municipal, el GO Sanatorio San Nicolás es el primer centro que pone en marcha la prestación con el objetivo de brindar cobertura médica a aproximadamente el 30% de la población local, es decir, a casi 50.000 vecinos que no cuentan con obra social ni medicina prepaga.

El Ministerio de Salud de la Nación destacó que San Nicolás es la primera ciudad en el país en adoptar este modelo, que prestará cobertura a través de una credencial digital que utiliza el DNI del usuario como número de afiliado. Para su lanzamiento se llevó a cabo ayer un acto presidido por el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Según las autoridades sanitarias, el Seguro Médico Municipal busca garantizar que las prestaciones médicas cubiertas se basen únicamente en la atención primaria del paciente, promoviendo así un modelo de pago por demanda y no por oferta. Este sistema, permite al municipio subsidiar sólo las necesidades de los residentes, mientras que el sector privado invierte en la oferta médica restante.

Además, de acuerdo con las autoridades, este modelo de voucher de salud ya se implementa exitosamente en países como Canadá y España. Con su introducción en San Nicolás, se espera que próximamente otras clínicas y consultorios privados de la ciudad se adhieran al sistema y así se amplíe las opciones de atención.

Respecto del funcionamiento del nuevo sistema, la directora del GO Sanatorio San Nicolás, Marisa Vico, explicó que, por el momento, la clínica que conduce, “es el único efector” adherido al sistema, pero el objetivo es que se “replique en el resto del país”.

Mario Russo, Karina Milei y Martín Menem encabezaron ayer la inauguración del sistema junto a autoridades locales y del centro de salud

Señaló —en declaraciones a Radio Con Vos— que para acceder los pacientes deben obtener un turno a través de la página del gobierno municipal. “Con este voucher se presenta en el sanatorio y requiere la atención que necesita, ya sea ginecología, trauma, pediatría, clínica u otras especialidades”. En el centro de salud, “tomamos ese voucher y después lo presentamos al municipio para que nos pague las atenciones que hemos hecho en el sector privado”.

Vico puntualizó que el sistema “tiene límites”, ya que “cubre hasta un monto y hasta determinado tipo de complejidad porque si no el sistema es es insostenible. Entiendo que el municipio tienen un monto destinado a salud y con ese monto se está financiando a esta parte de atención primaria para todos los pacientes. Está cubierto lo esencial, pero en el caso de que el paciente venga y requiera una prestación de alta complejidad, por ejemplo una tomografía o una resonancia magnética, nosotros tenemos que pedir autorización, como cualquier prestador del sector privado de salud, a alguien de la Municipalidad relacionado con Secretaría de Salud, y nos autoriza o no la práctica que estamos solicitando, que está por fuera de lo convenido”.

Respecto de la atención que se puede recibir con el voucher la profesional detalló que inlcuye “todo lo que es atención en guardia de pediatría, clínica, consultorios externos de pediatría, clínica, ginecología, traumatología, cardiología. Todas las especialidades de guardia y consultorio externo. También tenemos cubiertas mamografías y prácticas simples. Lo que requiere autorización son las prácticas más complejas, como una tomografía o una resonancia”.

Cuando se le consultó qué ocurre con las prácticas complejas que no son autorizadas por la Municipalidad, la médica recordó que en la comuna hay un hospital público, “pero tiene limitaciones en cuanto a equipos. Si el hospital no tiene problemas, puede hacerse cargo. Por ejemplo, si el paciente necesita una tomografía y nosotros no la tenemos convenida, la misma gestión municipal puede derivarlo al hospital para que se haga el estudio de alta complejidad. Hacemos derivación interna todo el tiempo”, subrayó.

Por su parte, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, aclaró, en diálogo con Urbana Play, que el gobierno local tienen un “hospital muncipal de baja complejidad, sin internación porque [como comuna] nos corresponde el primer nivel de atención de salud y a su vez también tenemos el sistema de voucher, con lo cual un vecino puede elegir si ir al centro de salud público o puede ir a atenderse en un sanatorio que nosotros tenemos conveniado y nosotros cubrimos la prestación”.

Modelo de voucher de salud busca atender solo las necesidades primarias de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal como había señalado Vico, Passaglia remarcó que el sistema de voucher no es ilimitado, sino que es de “atención primaria que es la que corresponde a los municipios. Para que se entienda la diferencia, queda exceptuado lo que son internaciones, que tiene ya otra complejidad”.

En la comuna, “a todos aquellos que no tienen obra social, les damos la posibilidad de elegir si acudir al sistema público o atenderse en algún sanatorio privado. En este último caso el Municipio se hace cargo de la prestación que utiliza esa persona”, subrayó.

En cuanto a la forma de implementación, las autoridades, agregó, buscan “evitar que haya cualquier tipo de fraude o abuso” por lo que “nosotros le damos una credencial digital que tenemos una base de datos con los DNI, sabemos quién tiene obra social y quién no, y autorizamos con un token cada una de estas atenciones para llevar un control y evitar también que haya cualquier tipo de fraude o abuso”, cerró Passaglia.