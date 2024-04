Parpadeo: Representa algo más que humedecer el ojo

MARTES, 16 de abril de 2024 (HealthDay News) -- La mayoría de las personas piensan que parpadear es la versión de los limpiaparabrisas para los ojos, que limpian el ojo de los escombros y quizá también lo lubrican.

Pero parpadear es mucho más que eso, informan los investigadores: también ayuda al cerebro a procesar lo que está viendo.

Eso es quizás contradictorio: ¿no tendría sentido no parpadear, para que los ojos reciban un flujo ininterrumpido de información?

Los científicos ya saben desde hace mucho tiempo que las personas parpadean con mucha más frecuencia de la necesaria solo para humedecer el ojo.

Investigando más a fondo, un equipo dirigido por Michele Rucci, profesora de ciencias cerebrales y cognitivas en la Universidad de Rochester, rastreó los movimientos oculares de las personas que miraban diferentes tipos de estímulos.

Combinaron esos datos con modelos computarizados y encontraron que parpadear mejora la capacidad de una persona de rastrear "patrones grandes que cambian gradualmente" en un campo visual, según un comunicado de prensa de la universidad.

El parpadeo lo hace alterando los patrones de luz a medida que golpean y estimulan la retina del ojo. Crea un tipo diferente de "señalización visual" que la que ocurriría si los ojos simplemente permanecieran abiertos en todo momento, explicaron los investigadores.

Entonces, "contrariamente a la suposición común, los parpadeos mejoran, en lugar de interrumpir, el procesamiento visual, compensando ampliamente la pérdida en la exposición a los estímulos", dijo el primer autor del estudio, Bin Yang, un estudiante graduado que trabaja en el laboratorio de Rucci.

Los hallazgos, publicados en una edición reciente de la revista Proceedings of the National Academies of Science, hacen que la vista esté más en línea con lo que la ciencia ha aprendido sobre los otros sentidos, dijo el equipo.

Por ejemplo, cuando las personas huelen o tocan algo, los movimientos corporales que ocurren durante estos encuentros ayudan al cerebro a comprender el espacio que los rodea.

Según Rucci, el parpadeo es otra forma de movimiento que ayuda a crear el "panorama general" de lo que se está viendo.

"Dado que la información espacial es explícita en la imagen de la retina, se creía que la percepción visual era diferente", dijo Rucci en un comunicado de prensa de la universidad. "Nuestros resultados sugieren que esta visión es incompleta y que la visión se parece a otras modalidades sensoriales más de lo que comúnmente se supone".

