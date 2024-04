1 de cada 5 pacientes con cáncer en los Estados Unidos se une a la investigación médica

MIÉRCOLES, 3 de abril de 2024 (HealthDay News) -- En estos días, más pacientes participan en la investigación sobre el cáncer, encuentra un estudio reciente.

Por lo menos una de cada cinco personas con cáncer (un 22 por ciento) participa en algún tipo de investigación clínica, cuando se consideran todos los tipos de estudios sobre el cáncer, encontraron los investigadores.

Además, la inscripción en ensayos de tratamiento del cáncer fue del 7 %, más del doble de las estimaciones de participación anteriores del 2 % al 3 % de los pacientes.

"La investigación clínica sobre el cáncer, en todas sus formas, simplemente no se puede llevar a cabo sin las contribuciones de las personas con cáncer", señaló el investigador principal, Joseph Unger, investigador de servicios de salud y bioestadístico del Centro Oncológico Fred Hutchinson, en Seattle.

"Estas contribuciones son mucho más extensas de lo que se reconocía anteriormente", comentó Unger en un comunicado de prensa del centro oncológico.

Para el estudio, que aparece en la edición del 2 de abril de la revista Journal of Clinical Oncology, los investigadores lanzaron una amplia red para captar no solo a todos los participantes no solo en los ensayos clínicos, sino también a los pacientes que contribuyen con muestras de tejido para la investigación o participan en estudios sobre la calidad de vida.

El análisis ampliado incluyó a más de un 70 por ciento de las personas diagnosticadas con cáncer cada año en Estados Unidos. Estas personas recibieron atención en una variedad de entornos, desde hospitales comunitarios hasta centros oncológicos integrales.

Las tasas de participación en varios estudios incluyeron:

el 13% proporcionando muestras para biorrepositorios.

7% participando en ensayos de tratamiento.

El 7% se inscribe en los registros de cáncer.

4% participando en estudios genéticos.

3% participando en estudios de calidad de vida.

3% matriculado en estudios diagnósticos.

2% que participa en estudios económicos.

La participación en los ensayos de tratamiento fue más de cinco veces más alta en los centros oncológicos designados por el Instituto Nacional del Cáncer que en los hospitales comunitarios, un 22 frente a un 4 por ciento, encontraron los investigadores.

Esto refleja el impacto que los fondos federales pueden tener en la capacidad de un hospital para ofrecer ensayos clínicos y reclutar pacientes, señalaron los investigadores. La mayoría de los pacientes con cáncer en los Estados Unidos reciben tratamiento en un hospital comunitario.

"Sabemos que la mayoría de los pacientes con cáncer participarán en un ensayo clínico si se les da la oportunidad, y el nivel de inscripción que vemos en los centros oncológicos designados por el NCI muestra lo que puede ser la participación cuando a los pacientes se les ofrecen los ensayos", señaló el investigador sénior Mark Fleury, un principio de política de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society Cancer Action Network).

"Estos hallazgos enfatizan la necesidad de ofrecer a más pacientes en entornos comunitarios la oportunidad de participar, y eso requerirá una inversión en estos centros que actualmente no existe", añadió Fleury.

FUENTE: Centro Oncológico Fred Hutchinson, comunicado de prensa, 2 de abril de 2024