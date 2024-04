Día de los veteranos de Malvinas: el impacto y las secuelas del trauma psíquico en los excombatientes

El trauma puede interrumpir las vías neuroendocrinas, particularmente el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA), llevando a acciones alteradas de hormonas y neurotransmisores. Las secuelas de traumas en la infancia pueden generar patologías neurológicas en la vida adulta ( Neurobiological Basis of Childhood Trauma and the Risk for Neurological Deficits Later in Life | SpringerLink ).